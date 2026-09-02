Las salidas de Fábio Cardoso y Marcao aún son posibles para poder pensar en enero: "Lo hemos puesto todo en el campo"

El director deportivo del Sevilla FC, José Ignacio Navarro, admitió que "aún hay mercados que están abiertos" y el club sigue trabajando en ese sentido, tras quedarse en el tintero las marchas del portugués y el brasileño

El balance de José Ignacio Navarro sobre su primer mercado de fichajes como director deportivo del Sevilla FC no podía ser sino "positivo". Amén del traspaso frustrado de Rubén Vargas, que habría reformulado la hoja de ruta final para disponer de un mayor poderío económico y firmar posiblemente a un central, las dos tareas pendientes que se le han quedado en el tintero han sido precisamente las salidas de Fábio Cardoso y Marcao en el eje de la zaga. Pero aún hay tiempo para ello, como él mismo ha reconocido este miércoles en rueda de prensa.

Arabia Saudí y Portugal, dos vías para Fábio Cardoso

"Hay mercados que están abiertos y seguimos trabajando por ese lado, por si podría haber alguna salida", confesó el hispalense, que en las últimas horas del mercado le volvió a ofrecer un acuerdo de rescisión del año de contrato que le queda a Fabio Cardoso, si bien el luso no quiso perdonar nada de su sueldo. De este modo, la vía más factible se encuentra en Arabia Saudí, donde el plazo para poder fichar finaliza el próximo domingo 6 de septiembre.

En este sentido ESTADIO Deportivo ya informó ayer mismo de que el zaguero, apartado durante toda la pretemporada, ha venido contado con ofertas del país árabe, donde ya jugó en las filas del Al-Ain hace dos temporadas. A sus 32 años, y después de una pasada temporada en la que solo jugó cinco partidos como sevillista, también podría encontrar acomodo en Portugal, donde ya jugó en las filas de Paços Ferreira, Vitória Setúbal, Santa Clara y Oporto, tras surgir de la cantera del Benfica, cerrando en su caso el mercado en el país vecino el sábado día 5.

En Brasil se podrá fichar hasta el 11 de septiembre

En cuanto a Marcao, el pasado verano le hizo el favor al club de diferir su sueldo a cambio de renovar por una campaña más (hasta 2028), y aunque se le ha intentado buscar destino, no ha aparecido ninguna oferta que le convenciera. El central no era tan reacio como en otras ocasiones a marcharse y aún tiene por delante la posibilidad de dar ese paso, pues es consciente de que tendrá difícil tener minutos a las órdenes de Luis García Plaza (que además no ha podido contar con él en toda la pretemporada por su enésima lesión). En su caso, la ventana de transferencias en Brasil, su destino más viable, no echará el telón hasta el 11 de septiembre.

Todo el dinero disponible, invertido

Solo si se producen salidas, además, se podrá ganar algo de remanente de cara al mercado de enero, como desveló también José Ignacio Navarro, que recordó que este verano se ha hecho la máxima inversión posible. "No sé si ha quedado algo por hacer o no, pero sí es verdad que hemos puesto en el campo todos los recursos que tenemos. Había que darle un giro a esta plantilla. Pero no nos tenemos que salir de ese objetivo de hacer una temporada tranquila, de no sufrir y hacernos fuertes y crecer como grupo. Ahora mismo lo hemos puesto todo en el campo, como veníamos diciendo. Esto al final es una situación abierta, si se producen salidas, pues se va generando limite de coste y se podría ir al mercado de invierno. Ahora mismo acabamos de terminar y vamos a ver cómo van encajando las piezas y ya a partir de ahí veremos si hay que hacer algo en enero", explicó.

El ascenso de Manu Bueno y la composición del centro del campo

Lo que sí dejó claro José Ignacio Navarro es que no buscaba a otro mediocentro organizador, mostrando su satisfacción por la composición final de esa línea tras los fichajes de Guridi, Kochorashvili y Fofana. medio organizador: "Con los tres medios que han llegado, los que ya estaban, más Manu Bueno, que se le ha dado dorsal del primer equipo porque se lo ha merecido, y un joven valor como Nico Guillén, que tiene que seguir dando pasos, creo que es más que suficiente", puntualizó.

La implicación de Luis García Plaza, a quien cede el testigo, y las diferencias con Antonio Cordón

También quiso José Ignacio Navarro, además, aclarar que Luis García Plaza, pese a su enfado por la salida de Oso, ha sido partícipe de la planificación hasta el final. "El míster ha convivido casi 24 horas con nosotros en este ultimo día y es conocedor de todo hasta el último minuto, salió de las oficinas poco antes del medianoche. Ha participado de las decisiones y, a partir de ahí, ahora a entrenar y que esta plantilla tenga rendimiento en el campo, que es que lo todos deseamos", afirmó, sin querer profundizar sobre las diferencias de este mercado y el del pasado año con Antonio Cordón al frente y él como secretario técnico.

"Habría que ver cómo se desarrolla la temporada para poner la nota final, para ver si es diferente. Partíamos con una desventaja en el límite salarial que hubo que empatar para partir de cero. Ese limite se ha generado con las salidas y a partir de ahí se ha ido utilizando como entendíamos para hacer una plantilla equilibrada que nos permita competir con garantías. Le doy las gracias al presidente por la confianza que me dio en su día y a todos los compañeros de los diferentes departamentos, pues todos han estado implicados para que los fichajes lleguen a buen puerto. Estamos contentos y a partir de ahora es otra fase en la que deben encajar esas piezas, es el momento de los técnicos para sacarle rendimiento a la plantilla", sentenció.