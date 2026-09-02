José Ignacio Navarro culmina un mercado de traca en el Sevilla: Fofana, Stassin y Correia completan un puzle de 27 piezas entre fichajes y salidas

11 refuerzos y 16 salidas ha sido capaz de completar el nuevo director deportivo nervionense, que además lo ha hecho invirtiendo sólo una tercera parte de lo que ha sido capaz de ingresar con los traspasos y que ha liberado mucho peso salarial encontrando destino a jugadores que no jugaban casi nada y cobraban muchísimo

El Sevilla FC ha protagonizado un cierre de mercado vibrante, con una noticia en el último minuto del último día del mercado estival de fichajes. Como ha destacado el propio club nervionense, el pivote Youssouf Fofana es "la última pieza que faltaba" en el complicadísimo puzle que ha armado un José Ignacio Navarro para el que sólo cabe el elogio. Tiene mucho mérito.

Primero, porque ha acabado poniendo la guinda con un pivote que además había sido vinculado con el Real Betis en una jornada en la que también anunció al extremo portugués Félix Correia y al delantero Lucas Stassin. Y, sobre todo, porque ha sido capaz de completar un total de 27 operaciones, entre los 11 fichajes y las 16 salidas, gastando sólo unos 17 millones de euros e ingresando 41 millones más distintas variables. Y además, pese a ser un club excedido, ha conseguido ir inscribiendo a todos sus refuerzos de manera inmediata. El único pero que se le puede poner es que Fábio Cardoso (y Marcao) siguen en nómina.

El primer análisis del Sevilla tras el cierre del mercado

Desde el Sevilla FC, en un primer balance del mercado, se pone en valor que de los entre las 16 salidas sólo hay tres titulares habituales en la 25/26 (Sow, Akor Adams y Gudelj). Especialmente, se remarca el logro de vender por más de 40 millones de euros pese a llevar dos años seguidos salvándose por sólo un punto del descenso y que la revolución haya ido acompañada de un relevo generacional: se ha rejuvenecido la plantilla en casi cuatro años: de 29,6 de media a los 25,8 de esta 26/27.

Asimismo, es el segundo mercado en el que más movimientos ha hecho el Sevilla FC de la última década, solo superado por el de la temporada 19/20; y se ha convertido en el tercer club con más fichajes de LaLiga; únicamente superado por Racing de Santander (14) y Getafe CF (13). Asimismo, la entidad de Nervión remarca que se ha aligerado el coste de plantilla considerablemente y ya quedan muy pocos jugadores superando la barrera de los dos millones brutos.

Por último, el Sevilla destaca también que el de 2026 es la ventana de verano en el que se ha adquirido jugadores por mayor valor de mercado de las últimas cinco temporadas: 79,3 millones de euros de esta campaña; frente a los 23,2 millones de la 25/26; 45 millones, en la 24/25; 60,6 millones, en la 23/24 y 40,5 millones, en la 22/23.

Los 11 fichajes del Sevilla FC para la temporada 2026/2027

El primero en ser anunciado fue el mediocentro Jon Guridi, a quien siguieron de manera casi inmediata los defensores Juan Iglesias y Arouna Sangante. Tres refuerzos a coste cero tras terminar sus respectivos contratos con el Deportivo Alavés, el Getafe CF y el Le Havre AC, respectivamente. El cuarto movimiento fue la renovación de la cesión del portero Odysseas Vlachodimos desde el Newcastle United.

José Ignacio Navarro no gastó un euro hasta el sexto y el séptimo fichajes: el lateral izquierdo Julio Díaz (Atlético de Madrid) y el portero Fran González (Real Madrid), por un millón de euros cada uno. Las mayores inversiones se las llevan los 6,5 millones de euros invertidos en el delantero Robbie Ure (IK Sirius) y los 4,5 kilos del mediocentro Giorgi Kochorashvili (Sporting CP). Los últimos en llegar han sido tres cedidos: el extremo Félix Correia (LOSC Lille), el ariete Lucas Stassin (AS Sain-Étienne) y el pivote Youssouf Fofana (AC Milan).

En total, ha invertido algo más de 17 millones de euros, contando los tres préstamos remunerados de este 'deadline' -sólo por el del punta belga paga 2,5 millones-. Asimismo, han promocionado de manera definitiva al primer equipo Miguel Sierra y Manu Bueno.

Las 16 salidas en el Sevilla FC en este mercado estival de fichajes

La temporada pasada ya concluyó con las despedidas de César Azpilicueta, que anunció su retirada y de los futbolistas que terminaban contrato: Nemanja Gudelj (Getafe CF), Orjan Nyland (RB Leipzig), Alexis Sánchez (Montreal), Adnan Januzaj (sin equipo) y los que terminaban sus cesiones: Neal Maupay (Marsella) y Baptista Mendy (Trabzonspor).

A lo largo del verano han ido encontrando salida también los retornado Rafa Mir (Aris Salónica), Adrià Pedrosa (Rayo Vallecano) y Fede Gattoni (Ascoli). También cabe apuntar en el mérito de Navarro haber encontrado destinos para descartes. Especialmente, por el enorme carga que libera, Tanguy Nianzou (LOSC Lille); pero también otros como Joan Jordán (Estrela Amadora).

Con todo, los nombres del verano en la operación salida han sido los traspasos que han reportado ingresos: los 16,5 más variables de Akor Adams (Venezia FC), los 11 millones de Juanlu Sánchez (AFC Bournemouth), los 10 millones de Joaquín Martínez 'Oso' (Racing Club Estrasburgo) y los 4 de Djibril Sow (Genoa FC). En total, el Sevilla FC ingresa en torno a 41 millones de euros más variables futuras.