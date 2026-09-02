José Ignacio Navarro explica el motivo de la venta de Oso, los fichajes de Stassin, Correia y Fofana y la situación de Rubén Vargas y Castrín

El hispalense hizo un balance "positivo" del mercado de fichajes, el primero que ha afrontado como cabeza visible de la dirección deportiva del Sevilla FC, lo que le ha servido para recibir una lluvia de elogios que no han alterado su talante humilde

En un emocionante cierre de mercado, el Sevilla FC puso la guinda a su planificación sobre la bocina con la contratación del pivote francés Youssouf Fofana, que llega cedido por el Milan sin opción de compra. Antes, habían aterrizado de la mano en la capital hispalense en el delantero belga Lucas Stassin y el extremo portugués Félix Correia, siendo en total 11 los fichajes realizados. A ello hay que sumar 16 salidas, gastando sólo unos 17 millones de euros e ingresando 41 millones más distintas variables, para completar así la ventana de verano en la que se ha adquirido jugadores por mayor valor de mercado de las últimas cinco temporadas.

Satisfecho con el trabajo, pero sin distraerse por los elogios: "El glamur es de los jugadores"

Por todo ello, José Ignacio Navarro ha mostrado su satisfacción este miércoles, en una rueda de prensa para hacer una valoración del trabajo realizado este verano. "El balance creo que es positivo, con un total de 11 entradas, 10 salidas y 7 terminaciones de contrato. Hemos conseguido rejuvenecer la plantilla en cuatro maños de media y se ha buscado desde el principio la hoja de ruta de una sostenibilidad económica y deportivo. A partir de ahí, lo que queda es trabajar, ganar partidos y competir cada semana", aseguró el director deportivo, que huye de los elogios pese a que los mismos son generalizados: "El glamur lo tienen que tener jugadores, que son por los que la gente viene al campo. Nosotros estamos para ayudarles, me siento un trabajador más, como los cientos de este club, aun que no voy a eludir la responsabilidad como máximo responsable de la dirección deportiva. Estoy orgulloso de trabajar aquí y estar donde quiero estar".

"Los agentes de Oso nos dijeron que iba a ser difícil que renovara"

Pero, pese los halagos recibidos, el hispalense también ha tenido que afrontar momentos de tensión interna, como sucedió con el malestar expresado por Luis García Plaza con la venta de Oso. Al respecto, se mostró comprensivo y explicó los verdaderos motivos de el traspaso del hispano-argentino al Estrasburgo por 10 millones de euros. "No es solo la venta de Oso. Desde el inicio teníamos claro lo que había que hacer para ganar ese límite de coste de plantilla. Había que prescindir de jugadores para ahorrar salarios o bien por ventas. Es un problema que tenemos en LaLiga, que muchos equipos empiezan la temporada con jugadores de cantera y otros que salen y entran de sus equipos. No es fácil tener que cambiar tras tres jornadas, pero eran jugadores que podían salir y así hemos tenido afrontar el mercado.En el caso de Oso, la reflexión que hace nuestro técnico es totalmente comprensible. Pero son las reglas del 'fair play financiero' de LaLiga: tienes para gastare el 20% de lo que genera la venta y el 40% del salario, será más o menos, pero es lo que permite LaLiga. Oso fue honesto con nosotros, trabajamos en su renovación desde hace meses. Es un jugador joven, con 10 meses de contrato, y la operación se hizo muy rápida. Sus agentes nos comunicaron que iba a ser difícil porque tenía propuestas de salario mucho mayores y Oso fue honesto diciendo que quería salir dejando un traspaso y es de agradecer su postura. Le deseamos le mejor", puntualizó.

La "oportunidad" que esperaba y el fichaje de Fofana

Por otro lado, José Ignacio Navarro también se refirió a sus tres últimas incorporaciones, explicando como surgió la opción de Fofana. "El penúltimo día afrontamos las incorporaciones de Stassin y Correia y determinamos que si había una oportunidad que se pusiese a tiro había que afrontarla, no fichar por fichar, había que aprovechar los pocos recursos que tenemos. Es cierto que hubo operaciones paralelas y al final decidimos ponerlo todo por Fofana", destacó, elogiando que tanto el delantero belga como el extremo luso hayan decido dar el paso de arribar a Nervión.

Así se gestaron las llegadas de Félix Correia y Lucas Stassin

"Ya veníamos valorando el nombre de Félix Correia desde hace tiempo, lo conocíamos de años anteriores. Es una oportunidad de mercado. El viernes pasado salió de inicio ante el PSG y lo comentamos. A partir de ahí hemos aprovechado la situación, le explicamos el proyecto y creyó en él desde el primer momento. Es de agradecer que jugadores que pueden quedarse en sus clubes participando en la Champions decidan venir al Sevilla a sumar, que den ese paso al frente es de agradecer. Para la delantera veníamos valorando diferente opciones. No es fácil porque tenemos que anticiparnos en el mercado a otros clubes, al tener poco margen para mejorar propuestas hay que tener claro cuándo se puede avanzar o no. Es verdad que hubo otras opciones pero estamos contento de que Lucas (Stasssin) este aquí. ¿Su opción de compra? De la operación no podemos desvelar datos confidenciales, pero era un jugador pretendido por muchos clubes durante el mercado y al final se puso de cara para poderlo cerrar. Le expusimos la idea y lo aceptó, nosotros encantados de poder contar con él", sentenció.

No llegaron al "valor de mercado" de Rubén Vargas

Por su parte, otro nombre propio durante todo el mercado ha sido el de Rubén Vargas, por el que el Olympiacos no llegó a los 15 millones exigidos por el Sevilla, por lo que ahora pasa a ser uno de los baluartes de la plantilla. "Tiene que ser uno de los jugadores llamados a llevar la bandera de este equipo, tenemos que estar orgullosos de que esté aquí. Hubo una situación que al final no se dio, igual que hubo otra a comienzos del mercado. Pero tienen que estar todas las partes de acuerdo y consideramos que no llegaban a lo que entendemos que es su valor de mercado. Al final se queda y estamos orgullosos de ello", recalcó.

"Confianza total" en la renovación de Castrín

Quien tampoco se ha movido, por su parte, en Andrés Castrín, que como sucedía con Oso acaba contrato en 2027, si bien José Ignacio Navarro confía en que amplíe dicha vinculación. "Venimos trabajando en su renovación, su agente estuvo aquí hace unos días, la comunicación es continua y nuestro deseo es que se quede por los próximos años. Así se lo hemos transmitido y la confianza es total. Esta es su primera campaña como miembro del primer equipo y confiamos en que sea jugador del Sevilla los próximos años", zanjó.