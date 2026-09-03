Duda resuelta con Félix Correia: el Lille revela el motivo de su sorprendente cesión al Sevilla

Davide Ancelotti explica por qué le abrieron la puerta de salida pese a ser indiscutible el curso pasado y titular el pasado viernes ante el PSG, descartando las críticas en las redes al futbolista

La cesión de Felix Correia en el último día de mercado generó la razonable duda del por qué el Lille le había dejado salir en condición de préstamo cuando la temporada pasada había sido un fijo en el equipo y, además, partió de titular el pasado viernes en el último choque contra el PSG.

El propio José Ignacio Navarro reconoció que les sorprendió esta titularidad cuando se trabajaba en su llegada ante la predisposición del Lille de abrirle la puerta a préstamo en la recta final de la ventana.

Una duda que ha sido resuelta recientemente por Davide Ancelotti, entrenador del Lille, en la previa del partido de este jueves contra el Toulouse, pues el hijo de Carletto ha explicado con claridad el motivo de dejarle marchar pese a su protagonismo en el conjunto francés.

Ancelotti apunta a razones meramente deportivas

En este sentido, aseguró que se trata de razones puramente deportivas y que no se debe en ningún caso a las críticas recibidas en redes sociales por un sector de la afición del Lille.

“Es un jugador que aprecio, pero teníamos a tres jugadores en esa posición, debíamos tomar una decisión. Es un jugador que se mantuvo profesional, que ayudó mucho al equipo", afirmó Ancelotti, que reconoció que "son decisiones difíciles de tomar en el fútbol" y que tuvo palabras amables para flamante futbolista nervionense.

"Quiero agradecer a Félix por el trabajo realizado y su personalidad”, señaló el entrenador italiano, que salió al paso de los rumores de que los reproches por parte de los aficionados hayan sido decisivos: “No creo que se haya ido por una cuestión del ambiente".

El único que jugó todos los partidos del Lille el curso pasado

Lo cierto es que el curso pasado Félix Correia rindió a un alto nivel en el Lille tal y como reflejan las estadísticas, favorecido por el hecho de que siempre estuvo a disposición ante la ausencia de problemas físicos.

No en vano, se convirtió en el único efectivo que participó en todos los partidos de la temporada pasada, tanto en Ligue 1, como en la Europa League y la Copa de Francia, para acumular un total de 2.949 minutos.

Así las cosas, a nivel individual superó sus mejores registros como profesional , con 5 goles y 7 asistencias, y se erigió en el futbolista del Lille que más ocasiones de gol generó en la Ligue 1.

Preparado para el partido contra el Espanyol

Ahora, Correia espera ser también protagonista en el Sevilla. "Estoy feliz, con muchas ganas de jugar y de entrenar, de ver a nuestra gente en nuestro estadio, muy contento de estar aquí. He entrenado ya un poco con mis compañeros, me han recibido bien. El entrenador me ha deseado suerte y que haga buen trabajo. Estoy preparado para poder jugar el domingo, ya jugué hace unos días y puedo ayudar al equipo, quiero hacer grandes cosas con este club", señaló en los medios oficiales del Sevilla.