No solo son Juanlu y Oso: más de medio centenar de ex canteranos del Sevilla juegan en el extranjero

El de Montequinto y el hispano-argentino han sido traspasados este verano a Bournemouth y Estrasburgo, respectivamente, uniéndose a ambos Carlos Álvarez, firmado por el Club América, para completar una larga lista que forman ya 53 futbolistas en 27 países diferentes

Como es norma no escrita en el mundo del fútbol, el peso de la cantera en la primera plantilla del Sevilla FC ha vuelto a crecer a raíz de su delicada situación económica, asentándose en ella jugadores como Kike Salas, Isaac Romero, Carmona, Castrín, Manu Bueno o, ahora, Miguel Sierra. Pero, además, este verano se ha erigido también en tabla de salvación económica gracias a las ventas de Juanlu Sánchez al Bournemouth por 11 millones de euros más dos en variables y Oso al Estrasburgo por otros 10 millones, lo que al mismo tiempo ha venido a ampliar el número de futbolistas formados en la carretera de Utrera que se encuentran repartidos por todo el mundo. Entre ellos, también Carlos Álvarez, que ha puesto rumbo al Club América de México para dejar otro buen pellizco en las arcas del Sánchez-Pizjuán.

El de Montequinto y el hispano-argentino representan la punta del iceberg. El primero seguirá en la Premier League el camino de otros ex canteranos nervionenses como Jesús Navas o el malogrado José Antonio Reyes, mientras que el extremo zurdo buscará dar el salto a Inglaterra por medio del equipo satélite del Chelsea. Pero son muchos más los que pelean cada día por sus sueños lejos de nuestras fronteras. En total, ESTADIO Deportivo ha podido contabilizar un total de 53 en 27 países diferentes a lo largo y ancho de Europa, América, Asia y hasta Oceanía, según los datos recogidos por la web especializada Transfermarkt.

Juanlu no es el único en Inglaterra

Así, además de Juanlu, en Inglaterra se encontraba también el tomareño Juan Larios, si bien en las últimas horas del mercado rescidión con el Southampton y se encuentra sin equipo tras su cesión en el Zaragoza. En su caso, abandonó muy joven la ‘fábrica’ blanquirroja para acabar de formarse en el FC Barcelona y el Manchester City, mientras que en esta amplia lista se recopila a aquellos jugadores que jugaron en el Sevilla Atlético y ahora militan en el extranjero.

Dentro de ese perfil también se incluyen foráneos con pasos más o menos fugaces, como el internacional montenegrino Andrija Vukcevic, firmado para el filial en 2016 a cambio de 130.000 euros desde el Buducnost Podgorica. El lateral zurdo apenas tuvo recorrido en Nervión y ha hecho carrera en países como Serbia, Bélgica, Croacia, México y, desde el pasado verano, Inglaterra, donde compite en la Championship con el Preston North End.

Hasta tres ex sevillistas en el sorprendente Torrense

Son dos, por tanto, los ex canteranos sevillistas presentes en el fútbol inglés. Aunque el país con más representantes es Portugal, con un total de 11. Así, este mismo verano ha desembarcado allí Juan María Alcedo, que ha dejado el Córdoba para enrolarse en el sorprendente Torreense, que jugará en Europa mese a militar en Segunda tras ganar la Copa.

“Es un orgullo estar aquí. Afronto este reto con la máxima ilusión y con el compromiso de trabajar al máximo para contribuir el éxito del equipo”, declaró el roteño al anunciarse su fichaje por un equipo en el que coincidirá con Javi Vázquez, que sí llegó a debutar con el primer equipo sevillista, y el ariete de origen gambiano Musa Drammeh. Todos ellos se medirán en la misma categoría a Juan Muñoz, que acumula ya dos exitosas campañas en el Leiria, nuevo equipo también de Leo Mascaró, internacional por Bielorrusia que ha dejado el Recreativo de Huelva.

Además, en la máxima categoría compiten el meta Alfonso Pastor y el hispano-marroquí Simo Bouzaidi con el Marítimo, así como el internacional puertorriqueño Leandro Antonetti (en el Estrela Amadora de Joan Jordán) y los recién llegados Xavi Sintes (Estoril) y el meta Juan Soriano (Académico Viseu) al tiempo que en Tercera (en el Oliveirense) lo hace el luso Joao Daniel, que fue reclutado en enero de 2023 de la cantera del Sporting de Lisboa y regresó un año y medio después a su país.

Repartidos por todo el Viejo Continente

Pero además de Portugal e Inglaterra, también se puede seguir a otros ex del Sevilla Atlético en Polonia, donde Israel Puerto defiende los colores de su tercer equipo, el Stal Mielec, tras haber pasado también por Arabia Saudí y Rumanía; Armenia, país en el que juega el camerunés Yan Eteki para el FC Noah; Rumanía, adonde se ha trasladado Darío Benavides para firmar por el Dinamo de Bucarest, tras una experiencia previa en Bélgica; o Finlandia, a cuya máxima categoría regresó el pasado año el otrora juvenil sevillista Teemu Pukki, que llegó a debutar con el primer equipo a las órdenes de Manolo Jiménez y sigue marcando goles a sus 36 años con el HJK Helsinki, después de hacer carrera en Schalke 04, Celtic, Brondby, Norwich y Minnesota.

Junto a él, otros foráneos con pasado en el filial franjirrojo siguen jugando en países como Ucrania, donde Maryan Shved juega para el Shakhtar Donestk, tras pagar el Sevilla FC en su día un millón de euros al Karpaty cuando aún era juvenil; o Francia, destino del mucho más conocido Stanis Idumbo, por el que se ingresaron el pasado verano 10 millones gracias a su traspaso al Mónaco (allí será rival de Oso).

De las ligas más pequeñas a la triple representación en Grecia y la cuádruple en Turquía

También hay ex canteranos sevillistas en pequeños territorios como Malta, última parada del meta camerunés Fabrice Ondoa, que ha aterrizado en el Birkirkara tras su paso por Croacia, Letonia, Francia y Macedonia; o Andorra, donde el también cancerbero Javi Díaz, que llegó a jugar dos encuentros en LaLiga, milita en el Inter Club D’Escaldes. Incluso en Gibraltar, con la presencia de Juanje Argüez (Mons Cape) y el veterano portero Jesús ‘Gato’ Romero (St. Joseph’).

Mayor representación, hasta cuádruple, existe por su parte en Turquía, gracias al utrerano Luis Pérez (Gaziantep); el francés Bilal Boputobba (Eyüpspor), por el que se pagaron 300.000 euros al Marsella en 2016; el marfileño Ibrahim Diabate, cedido por el GAIS sueco al Erzurumspor tras su préstamo en el Deportivo Alavés; y el meta Julián Cuesta, que llegó el pasado año al Antalyaspor tras un curso en el Wisla Cracovia polaco y siete más en el Aris Salónica de Grecia. Precisamente en el país heleno también son tres los futbolistas con pasado en la Ciudad Deportiva Cisneros Palacios: Aitor Cantalapiedra (OFI Creta), Ivi López (Iraklis Tesalónica) y Mateo Mejía, que este mismo verano ha sido cedido al Panetolikos por el Burgos, adonde fue traspasado hace un año.

El regreso de Diego Perotti y otras aventuras modestas en Italia

También juegan en categorías modestas en Alemania el cancerbero Marius Herzig (Schalding-Hening) y el centrocampista luxemburgués Ryan Johansson (Preuben Münster), que llegó a Nervión en 2020 como una joven perla procedente del Bayern Múnich. Pero uno de los casos más llamativos se da en Italia, también lejos de la Serie A, donde conviven Diego Perotti, que a sus 38 años y después de tres retirado vuelve a jugar para el Vesta Calcio, y otros dos ex canteranos sevillistas mucho menos conocidos, como son Checa, que milita en la Serie D con el Sarnese, y el palaciego Pablo Aguilera, que va por su quinto equipo en el país transalpino tras firmar por el Acireale Cacio, de categoría regional.

Completa la nómina en Europa el sevillano Raúl Navarro, que tras un curso parado se ha marchado junto a otros seis españoles al Sloga Meridian de Bosnia. Aunque la lista sigue en Asia, con el ‘truco’ de que Kazajistán, no obstante, compite a nivel de clubes en el Viejo Continente. Allí han llegado en este mercado David Carmona, al Ulytau Zhezkazgan, tras jugar en su día en el primer equipo sevillista y pasar por el Betis Deportivo antes de emprender otras aventuras en Grecia, Albania y Bulgaria; y el delantero Marc Gual, que después de su paso por Ucrania, Polonia y Portugal se ha comprometido con el Kairat Almaty.

La ilusión de Juanpe con su desembarco en Japón

Hasta Japón, por su parte, se ha marchado Juanpe Jiménez, que militó dos cursos en el filial nervionense (2018 a 2020), saliendo gratis del Málaga para comprometerse con el Gamba Osaka. Toda una aventura que el mediocentro jerezano afronta con la máxima ilusión. “He visto algunos partidos del equipo y estoy realmente impresionado por lo bueno que es. Quiero aportar tanto en defensa como en ataque y haré todo lo posible por ayudar a marcar goles. Lo daré todo para ayudar a Gamba Osaka a alcanzar sus objetivos y juntos conseguiremos muchas victorias. Es un reto ilusionante y estoy muy feliz”, afirmó al aterrizar en el país nipón hace apenas unos días.

Igualmente exótico es el destino de Giorgi Aburjania, por el que en su día se abonaron 1,8 millones de euros al Nàstic, quien ha llegado también en este mercado a la India para jugar en el Odisha, tras pasar por Portugal, Turquía o Arabia Saudí. Junto al internacional georgiano, la nómina en el continente asiático se completa en Qatar, donde Luis Alberto, cuyo regreso se tanteó muchos veranos sin que pudiera hacerse realidad, cambió de equipo en enero para pasar del Al-Duhail al Al-Wakrah, siendo por su parte el Muaither, de Segunda, el nuevo destino de Abde Raihani, fichaje del pasado verano, procedente del Atlético Madrid, que acabó la campaña en el filial de PAOK griego.

De la aventura australiana de Hiroshi al fútbol universitario de Estados Unidos con Paco Fernández y Capi

Hay que marcharse hasta Australia, por su parte, para seguir las evoluciones de Hiroshi Ibusuki, el delantero japonés al que Marcelino hizo debutar en un derbi, quien cumple su quinta campaña ya en el país oceánico, pasando del Adelaide United al Western Sydeny, con un paréntesis de seis meses en el East Bengal indio.

Dos sevillistas de cuna en la Universidad de Bryant

En cuanto a América, resulta llamativo también la presencia de Paco Fernández, nieto del mítico Paco Gallego, en el Bryant Bulldgos de Estados Unidos. Citado en su día por la selección española sub 19, el centrocampista pasó también por los filiales de Málaga y Córdoba tras salir de Nervión en 2021 y ahora es estudiante de posgrado en la Universidad de Bryant, donde brilla sobremanera en su equipo de fútbol, hasta el punto de ser elegido Mejor Centrocampista del Año en la América East. Una experiencia que también busca repetir Miguel Capitas, ‘Capi’, ex capitán del Sevilla Atlético, que igualmente ha llegado a un acuerdo con los Bulldogs tras dejar el Mérida.

Ninguno de ellos dio el salto al primer equipo, en el que sí jugó Bryan Rabello, que sigue jugando en su país, Chile, para el O’Higgins tras haber pasado también por Suiza, México, Grecia o Brasil después de no triunfar en España, donde jugó 18 partidos como nervionense y estuvo unos meses cedido en el Deportivo de La Coruña.

Los extranjeros que llegaron con el filial en Segunda

Otro caso llamativo es el de Jorge Carrascal, que apenas estuvo una campaña en el filial sevillista (15/16) y fue vendido al Karpaty ucraniano por dos millones, si bien ha seguido dejando beneficios con sus traspasos a River Plate, CSKA y Dinamo Moscú y Flamengo, que lo adquirió por 12,5 millones y ha vuelto a manejar ofertas procedentes de Europa.

El colombiano fue uno de los varios talentos extranjeros que llegaron hace una década aprovechando la presencia del Sevilla Atlético en Segunda división, como el central uruguayo Cristian González (ahorca conocido como Cristian Tassano), que milita también en Brasil, en el Remo, o su compatriota Andrés Schettino, que regresó a su país, al Cerrito, tras llegar en su día cedido por la Fiorentina y vivir luego otras experiencias en Dinamarca, Italia o Suiza.

Completan esta larga lista de ex canteranos sevillistas por el mundo los hermanos Jonathan y Nahuel Menéndez, que arribaron a la carretera de Utrera en 2012 desde Chacarita Junios y aún siguen en activo en Argentina, en el Ferrocarril Oeste y el modesto UAI Urquiza respectivamente.