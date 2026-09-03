Bryan Zaragoza confirma sus intenciones con su fichaje por el Espanyol: "Desde el primer momento quise venir aquí"

El atacante ya se siente perico y llega sin dudas: "No tengo ninguna presión, vengo a hacer mi trabajo". El extremo, cedido por el Bayern, confía en que el Espanyol sea por fin ese lugar de estabilidad donde "estar un tiempo": "Daré todo"

Bryan Zaragoza ya cuenta las horas para debutar con la camiseta del Espanyol. El atacante afronta una nueva etapa en LaLiga EA Sports y lo hará con Manolo González al frente. De esta manera, el delantero, cedido por el Bayern de Múnich, ha comparecido ante los medios de comunicación con motivo de su presentación oficial con el equipo perico, dónde ha apuntado que no tiene "ninguna presión, vengo a hacer mi trabajo".

Además, tras varias cesiones de manera consecutiva, Bryan Zaragoza espera tener continuidad en el Espanyol, dónde tendrá competencia en la parcela ofensiva, pero espera hacerse con un hueco en el once a lo largo de las jornadas: "Necesito tener una estabilidad, estar en un club un tiempo", apuntaba un jugador que no ha tenido la mejor de sus suertes en las anteriores etapas, aunque tuvo protagonismo en Osasuna.

Bryan Zaragoza: "Daré todo por el Espanyol"

De esta manera, Bryan Zaragoza valoró la ilusión generada rn torno a su fichaje por el Espanyol: "He visto que se ha generado ilusión, es bueno, pero por parte de la presión no tengo problema. No tengo ninguna presión, vengo a hacer mi trabajo. Daré todo por el Espanyol. Necesito tener una estabilidad, estar en un club un tiempo. Yo creo que el Espanyol es lo ideal, a eso he venido aquí. A estar lo máximo posible".

Sobre sus preferencias en el terreno de juego, el andaluz se 'mojó: "Me siento más cómodo jugando en la banda izquierda, pero no tengo ningún problema de jugar en la derecha. Este año el Espanyol va a jugar con un extremo pegado a banda. Era el sitio donde yo podía jugar y disfrutar, que es lo que quiero. Mi prioridad es jugar y ser feliz. Los últimos años han sido un poco ahí, ahí, pero espero que este año encontremos el sitio".

Bryan Zaragoza y su regreso a la selección española: "Es una vía muy posible"

Bryan Zaragoza fue preguntado por la posibilidad de volver a vestir los colores de la selección española: "Yo creo que es una vía muy posible, espero cumplirla". El atacante explicó el por qué de su decisión de elegir al Espanyol: "Cuando hablé con mi agente, con Ramón (Monchi), con Manolo, el proyecto creía que era el ideal para mí. Desde el primer momento le dije a mi agente que quería jugar aquí y así ha sido".

El delantero no escondió su deseo de celebrar un gol contra el Barcelona: "Espero marcar muchos goles a todos los equipos. Si le marco al Barça, pues mejor". Bryan Zaragoza valoró su paso por el Bayern: "No fue fácil para mí, tenía 21 años y no había salido nunca de mi casa. Fue difícil, pero me ha hecho aprender mucho. La salida al Bayern y a la Roma me han hecho aprender mucho, creo que me han hecho mejorar".

Bryan Zaragoza: "Llevo entrenando un mes y algo"

Por otro lado, Bryan Zaragoza explicó cómo se encuentra actualmente y sus opciones de debutar este domingo contra el Sevilla: "No ha sido una pretemporada fácil, de la temporada pasada tuve una inflamación en la rodilla. Pero sí que llevo entrenando un mes y algo, creo que este domingo estoy". De la etapa en la Roma aprendió "muchas cosas. Como estoy en España no estoy en ningún sitio".

El atacante apuntó qué le pide Manolo González: "Lo que me pide es que sea yo, que no haga cosas diferentes. Que sea Bryan, en otras cosas no voy a entrar. Hay que ir paso a paso y conseguir el primer objetivo que es la permanencia. Y, de ahí, mirar lo más alto posible. Creo que tenemos buena plantilla".

Bryan Zaragoza: "A todos nos motiva jugar contra los mejores clubes del mundo"

Bryan Zaragoza, que dio el sí definitivo al Espanyol, habló de por qué se le dan tan bien jugar contra clubes como el Barcelona: "No sé qué decirte, siempre a todos nos motiva jugar contra los mejores clubes del mundo. No he mirado el calendario, cuando llegue el día, llegará".

Por último, el delantero, que se une al fichaje de Gorosabel, dio detalles de qués un futbolista de calle: "Es un futbolista que se cría en el barrio, que tiene descaro. En Alemania e Italia se juega otro tipo de fútbol, pienso que el fútbol está cambiando, que es más físicamente, más posicional. Yo creo que aquí en España es un poco diferente".