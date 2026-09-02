Manolo González se frota las manos con el esperado regreso de Javi Puado

El conjunto perico celebra la vuelta de su capitán ocho meses después, que ya cuenta las horas para entrar en una convocatoria. El '7' es la gran noticia del club tras el cierre del mercado de fichajes, pese a llegadas como las de Bryan Zaragoza, Álex Calatrava o Gorosabel, entre otras

El Espanyol ha cerrado el mercado de fichajes con una de las mejores noticias posibles, como ha sido el flamante regreso de Javi Puado. El capitán del equipo de Manolo González se lesionó el pasado once de enero en el encuentro contra el Levante, dónde sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Ocho meses después, el '7' ha vuelto a los terrenos de juego con la mirada puesta en los partidos de LaLiga.

Javi Puado ha entrenado en el día de hoy por primera vez con el resto del grupo tras volver de su lesión. El Espanyol se encuentra preparando el duelo de este domingo en el RCDE Stadium, dónde los de Manolo González recibirán al Sevilla de Luis García Plaza. Se espera que el jugador se quede fuera de la convocatoria, con posibilidades de que pueda tener minutos tras el parón de selecciones.

Refuerzo de lujo para Manolo González en LaLiga

Manolo González recupera sin duda a un jugador fundamental para su esquema como es la figura de Javi Puado. El capitán del Espanyol ha sido fundamental en las últimas temporadas, sobre todo en la campaña 2023/2024, dónde alcanzó los 16 goles en 38 jornadas de LaLiga. Las lesiones siempre le han respetado a un futbolista que ha tenido continuidad durante los últimos cursos en el equipo perico, como apuntan los datos.

Además, la efectividad de Javi Puado es total de cara al gol. Sus números no fueron los mejores el curso pasado, debido a la dura lesión de rodilla que sufrió. Sin embargo, el atacante firmó dos goles en los diez partidos que disputó en LaLiga EA Sports. Su baja, además, se hizo notar considerablemente en el Espanyol, que no pudo ganar en los 16 encuentros posteriores a que se confirmase su ausencia de los terrenos de juego.

Monchi se movió en el mercado ante las dudas con Javi Puado

Pese a la confianza en la vuelta de Javi Puado, el Espanyol se quiso mover en el pasado mercado de fichajes en busca de efectivos en la parcela que se se suele situar el '7'. Por ello, Monchi decidió firmar este verano a Álex Calatrava, procedente del Castellón. El atacante ha tenido buenas sensaciones, siendo titular en los tres encuentros de LaLiga EA Sports y estrenándose de cara a puerta contra el Real Madrid en el RCDE Stadium.

Otra de las novedades en el ataque del Espanyol ha sido la llegada de Bryan Zaragoza. El malagueño firmó su cesión, procedente del Bayern de Múnich, y todavía no se ha podido vestir de corto. Manolo González lo descartó para el choque del pasado sábado ante la Real Sociedad, por lo que queda pendiente de saber si tiene luz verde para recibir al Sevilla este fin de semana, en el que podría ser la vuelta del atacante a un partido oficial.

Por el momento, Manolo González ha optado por elegir a un tridente que no ha movido en las tres primeras jornadas de LaLiga. Además del doble pivote formado por Urko González y Edu Expósito, el Espanyol ha formado con Álex Calatrava, Javier Hernández y Dolan ante el Levante, Real Madrid y Real Sociedad, dejando a Roberto Fernández en la punta de ataque. Pere Milla y Jofre, opciones desde el banquillo.

La vuelta de Javi Puado podría tener fecha establecida

Por el momento, el Espanyol tiene cuatro partidos importantes en este mes de septiembre. Los de Manolo González recibirán al Sevilla este sábado, visitarán a Osasuna el 12 y al Rayo el 15, pendiente de la luz verde de Vallecas o la opción de Butarque. Por último, el equipo perico jugará ante el Elche en el RCDE Stadium el día 18. Tras ello, llegaría un parón de selecciones que será determinante para la recuperación de Javi Puado.

El capitán del Espanyol podría reaparecer en el choque de La Rosaleda de la jornada 8, fecha por confirmar, ante el Málaga. Javi Puado volvería a jugar un encuentro oficial nueve meses después de sufrir la dura lesión de rodilla que le ha tenido apartado de los terrenos de juego desde entonces. Con ello, Manolo González se empieza a frotar las manos con el que puede ser uno de los mejores 'fichajes' para los siguiente partidos.

Además, el Espanyol, que viene de firmar a Gorosabel, podría cambiar el esquema tras el regreso de Javi Puado. Sin embargo, cabe recordar que Manolo González tuvo durante gran parte del curso pasado el 4-2-3-1, aunque podría formar el 4-4-2 en fase defensiva, dejando al propio capitán del equipo perico como hombre más adelantado junto a Roberto Fernández o Kike García, dependiendo del partido.