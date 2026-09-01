Gorosabel encabeza la operación salida del Athletic y apunta al Espanyol

Andoni Gorosabel está a un paso de abandonar el Athletic para fichar por el Espanyol. El lateral ha alcanzado un principio de acuerdo con el conjunto perico y encabeza una operación salida en Bilbao que también puede afectar a Vencedor, Adama y Djaló.

El Athletic afronta las últimas horas del mercado con la puerta de salida como principal protagonista. Andoni Gorosabel está a un paso de convertirse en el primero en abandonar el conjunto rojiblanco, después de alcanzar un principio de acuerdo con el Espanyol para cambiar Bilbao por Barcelona.

El lateral derecho, que tiene contrato con el Athletic hasta 2028, se encuentra pendiente de superar el reconocimiento médico y de que ambos clubes completen el intercambio de documentación. Si todo sigue el curso previsto, Gorosabel pondrá rumbo al conjunto perico, que el lunes liberó una ficha en su posición con la salida de Rubén Sánchez. El movimiento supondría para el futbolista de Arrasate su cuarto club en Primera División, después de haber defendido las camisetas de la Real Sociedad, el Alavés y el Athletic.

Gorosabel, el primero en salir

El acuerdo está prácticamente encarrilado, aunque los últimos trámites se están alargando más de lo habitual. El Athletic está apurando al máximo las condiciones de la operación y el intercambio de documentos entre las entidades está avanzando a un ritmo más lento que en otros movimientos. Una circunstancia que ya se ha repetido durante este mercado con las salidas de Unai Gómez y Agirrezabala, cuyos traspasos también necesitaron más tiempo del inicialmente previsto para quedar cerrados.

La ausencia de Gorosabel en el entrenamiento de este martes en Lezama es otra señal de que su salida está cada vez más cerca. El lateral no se ejercitó junto al resto de sus compañeros en una sesión en la que tampoco estuvieron Serrano y Vencedor, otros dos futbolistas que aparecen en la rampa de salida.

Vencedor, cerca del Burgos

El caso de Unai Vencedor también puede resolverse en las próximas horas. El centrocampista ya comenzó la pretemporada trabajando en solitario y, aunque posteriormente se incorporó al grupo, su situación dentro de la plantilla no ha cambiado.

El Athletic no le ha asignado dorsal, una señal evidente de que el club trabaja en una solución para su futuro. El futbolista de Rekalde tiene muchas opciones de continuar su carrera en el Burgos, donde podría encontrar los minutos que no tiene asegurados en Bilbao.

Adama y Djaló, otros nombres sobre la mesa

La operación salida no termina con Gorosabel y Vencedor. El Athletic también estudia el futuro de Adama Boiro y Álvaro Djaló, dos jugadores que no participaron en la primera sesión del equipo después del descanso posterior al triunfo en Balaídos.

Ambos cuentan, de momento, con un papel secundario para Edin Terzic y el contexto deportivo y económico del club puede favorecer una salida. Con únicamente dos competiciones por delante, el Athletic busca ajustar su plantilla y reducir efectivos. El principal reto ahora es convencer a los propios jugadores de que una salida puede ser la mejor opción para continuar creciendo.