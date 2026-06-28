Unai Vencedor, jugador del Athletic Club, en la mesa de un histórico de Segunda división

El centrocampista, que regresará a la disciplina de San Mamés a partir del próximo 30 de junio tras una complicada temporada cedido en el Levante, está entre las opciones que maneja el Real Oviedo según apuntó Ángel García de Cazurreando

El Athletic Club de Edin Terzic comenzará su pretemporada el próximo 6 de julio aunque no será hasta el día 8 cuando los leones se pongan a las órdenes del técnico alemán en el que será el primer entrenamiento de una nueva era en el cuadro vasco. En ese entrenamiento habrá varias caras nuevas como también algunas ausencias como las de los jugadores que participan en el Mundial (Nico Williams, Iñaki Williams, Unai Simón y Laporte).

Entre las caras nuevas estará posiblemente a las órdenes de Edin Terzic en el Athletic Club estará Unai Vencedor. El centrocampista de 25 años terminará su cesión en el Levante el próximo 30 de junio de manera oficial aunque de forma oficiosa esta ya está cumplida. Unai Vencedor regresará al Athletic Club tras su segunda cesión consecutiva. Ahora, según apuntó Ángel García de Cazurreando, estaría en la agenda de un histórico de Segunda y recién descendido desde LaLiga EA Sports como el Real Oviedo.

Unai Vencedor tiene cartel de fichaje fuera del Athletic Club

Unai Vencedor vivió en el Levante durante la 2025/26 su tercera campaña consecutiva como cedido por el Athletic Club. En el cuadro granota, a las órdenes primero de Julián Calero y luego con el luso Luis Castro, Unai Vencedor no tuvo su mejor campaña. Unai Vencedor apenas participó en 16 encuentros de LaLiga EA Sports con el Levante y sus últimos minutos con los levantinistas fueron el pasado 7 de marzo ante el Girona. A partir de ahí, Unai Vencedor ha visto desde el banquillo o desde la grada los últimos nueve partidos de liga del Levante.

En esa tesitura y a la espera de que Edin Terzic vea su nivel de primera mano en el Athletic Club, según apuntó el periodista citado anteriormente, el nombre de Unai Vencedor estaría sobre la mesa de un histórico de Segunda división y también del fútbol español como el Real Oviedo. Los carbayones compitieron esta temporada frente al Levante y finalmente terminaron descendiendo al fútbol de plata junto a Girona y Mallorca.

El papel de Julián Calero en el fichaje de Unai Vencedor desde el Athletic Club

El interés del Real Oviedo en Unai Vencedor no es baladí ya que el centrocampista tuvo en el Levante al actual técnico de los carbayones: Julián Calero. Con dicho técnico, el jugador que regresará al Athletic Club a partir del próximo 30 de junio, tuvo más oportunidades en el Levante de las que después tuvo con el entrenador luso, Luis Castro.

La Segunda división conoce bien a Unai Vencedor

En el caso de que Unai Vencedor termine por salir rumbo al Real Oviedo, el centrocampista de 25 años cuenta con contrato hasta junio de 2027 por lo que el Athletic Club podría volver a plantearse una nueva cesión, la cuarta consecutiva en las cuatro últimas campañas. Unai Vencedor conoce perfectamente la Segunda división ya que tras su paso por el Levante el pasado curso en Primera, anteriormente había jugado para el Racing de Santander en la 2024/25 y para el Eibar en la 2023/24.

En ambos destinos disputó más de una treintena de encuentros en Liga y con su cesión al Levante, el Athletic buscaba que terminase de confirmar las buenas sensaciones que había dejado en el fútbol de plata para ver si encajaba en el futuro del equipo de San Mamés.

A pesar de estas tres cesiones que ya acumula Unai Vencedor con el Athletic Club, el centrocampista sabe lo que es jugar con el primer equipo vasco, donde debutó en la 2019/20 tanto en Liga como en Copa del Rey. De la 2020/21 hasta la 2022/23 estuvo en el primer equipo y destacan los 34 encuentros que disputó en la 2021/22.

A partir de ahí su participación se fue reduciendo por lo que el Athletic Club optó por la cesión para no cortar su crecimiento. Ahora con Edin Terzic como nuevo 'jefe' de los vascos, su situación podría dar un giro de 180 grados aunque el Real Oviedo estará al acecho para hacerse con los servicios de un jugador que conoce de sobra la exigencia de la Segunda división.