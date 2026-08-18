Edin Terzic da pistas en el Athletic Club

El reparto de minutos llevado a cabo por el técnico alemán apunta a qué jugadores pueden ser más importantes durante la temporada que arranca el próximo fin de semana ante el Sevilla en San Mamés

El Athletic Club finiquitó el pasado viernes 14 de agosto su pretemporada, la primera con Edin Terzic en el banquillo. El técnico alemán sacó numerosas conclusiones de los ocho encuentros que disputó el Athletic Club en este periodo estival que se saldó con un empate, dos derrotas y cinco triunfos. Edin Terzic dejó claro que hay ciertos puntos del actual Athletic Club que no le gustan como son la velocidad a la hora de recuperar tras pérdida o la efectividad en ataque.

Es importante remarcar que el Athletic Club con Nico Williams, uno de sus puntales más peligrosos en ataque, durante toda la pretemporada a pesar que el extremo e incorporó en el tramo final a la pretemporada. Nico Williams no fue convocado para el último amistoso ante el Atalanta en Bérgamo por lo que su debut en la 2026/27 a las órdenes de Edin Terzic se producirá en partido oficial. Será Terzic el que decida si este se produce ante el Sevilla el próximo fin de semana. Sin Nico Williams, el reparto de minutos de Edin Terzic en el Athletic Club sirve para sacar ciertas conclusiones.

El reparto de minutos del Athletic Club de Edin Terzic

El jugador del Athletic Club que más minutos ha acumulado esta pretemporada a las órdenes de Terzic ha sido Aitor Paredes que con 524 de 750 posibles se ha convertido casi en un fijo para el técnico alemán. De centrales va la cosa ya que Edin Terzic también ha creído en la capacidad de Yeray Álvarez y casi 500 minutos (487) en esta pretemporada. Por lo tanto, Edin Terzic tendrá que decidirse por uno de los dos ya que la titularidad de Laporte parece casi indiscutible en el centro de la zaga.

La titularidad de Unai Simón que tratará de pelear Álex Padilla

Uno de los jugadores que con más confianza ha contado este verano a las órdenes de Edin Terzic en el Athletic Club ha sido Álex Padilla. El guardameta ha sabido aprovechar a la perfección la ausencia de Unai Simón que solo participó en el choque ante el Atalanta. Alex Padilla ha sido el tercer jugador de la plantilla que más minutos ha sumado este verano en el Athletic Club. El cancerbero estará dispuesto y preparado a arrebatarle la titularidad a un Unai Simón que lo más lógico sería que fuese el elegido por Terzic en Liga. La rotación en Copa del Rey podría darle minutos a Álex Padilla.

El ataque de Edin Terzic en la pretemporada del Athletic

Del centro del campo hacia delante destaca el número de minutos que ha acumulado Oihan Sancet. El mediapunta ha batallado con Peio Canales, el primero con 420 y el segundo con 393. Parece que Edin Terzic apostará por una rotación que traerá más competitividad por el puesto. Después está Robert Navarro, que en el extremo diestro aprovechó a la perfección la ausencia de Iñaki Williams, que se incorporó más tarde a consecuencia del Mundial.

En la que es su segunda campaña en el Athletic Club, se impuso con 417 minutos a futbolistas con Álex Berenger con 328 y Álvado Djaló con 219. Este último está ante una oportunidad, que podría ser la última, después de que el pasado curso no le fuese bien en su cesión a Al Gharafa de Catar.

Ya declaró que Edin Terzic había hablado con él para transmitirle tranquilidad. Por tanto y a falta de que los mundialistas Unai Simón, Laporte y Nico Williams se terminen de integrar en el esquema de Terzic, las pistas dejadas por el técnico alemán en la pretemporada del Athletic Club son varias y muy aclaratorias.