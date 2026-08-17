El Athletic reparte dorsales con novedades interesantes antes del debut ante el Sevilla

Beñat Prados hereda el '6' de Mikel Vesga, Hugo Rincón se queda con el '15' de Íñigo Lekue y cuatro jugadores estrenan número de primer equipo antes del debut liguero ante el cuadro nervionense

Los jugadores de Edin Terzic ya tienen asignados sus dorsales para la nueva temporada.Imago

El Athletic ya tiene repartidos los dorsales con los que afrontará la temporada 2026/2027. El conjunto rojiblanco, que estrenará oficialmente el curso este sábado en San Mamés frente al Sevilla, ha hecho pública una lista que deja varias novedades y también alguna incógnita en el aire, especialmente alrededor de los futbolistas que todavía podrían abandonar la plantilla.

Una de las principales novedades está en el '6', que pasa a manos de Beñat Prados después de haber sido propiedad de Mikel Vesga durante las últimas temporadas. El centrocampista abandonó el Athletic este verano para incorporarse al Almería y su antiguo número ya tiene heredero.

Prados hereda el '6' y Rincón, el '15' de Lekue

No es el único cambio significativo. Hugo Rincón lucirá el '15' que durante varios años llevó Íñigo Lekue. El joven futbolista da así otro paso dentro de la primera plantilla y estrena dorsal de primer equipo, después de haber utilizado anteriormente otros números en su etapa en el filial.

También cambian de dorsal varios jugadores que pasan a tener ficha del primer equipo. Álex Padilla llevará el '13', Alejandro Rego se queda con el '20' y Beñat Gerenabarrena utilizará el '24'. Los tres ocuparán números que la pasada temporada correspondían a Unai Egiluz, Unai Gómez y el propio Prados, respectivamente.

En el caso de Rego, el salto es especialmente significativo: deja atrás el '30' que lució la pasada campaña para asumir el '20'. Gerenabarrena, por su parte, regresa después de su cesión en el Castellón con un dorsal de la primera plantilla.

Álvaro Djaló cambia de número tras volver de Qatar

Otra de las novedades afecta a Álvaro Djaló, que vuelve a Bilbao después de su cesión en el Al-Gharafa catarí. El atacante llevará el '25', dorsal que la temporada pasada perteneció a Urko Izeta.

Un caso particular es el de Peio Canales. Aunque es jugador del primer equipo a todos los efectos, el centrocampista lucirá el '28', correspondiente al filial, al ser todavía menor de 23 años. El Athletic podrá contar con él como futbolista del primer equipo pese a mantener ese número.

La lista deja además un nombre fuera: Unai Egiluz no tendrá dorsal en este tramo de la temporada mientras continúa recuperándose de su lesión de rodilla. El central tuvo que volver a pasar por quirófano y su regreso no está previsto hasta el próximo año.

Tampoco aparece Unai Vencedor, una ausencia que alimenta todavía más las dudas sobre su futuro. El centrocampista no entra en los planes de Edin Terzic y se encuentra en la rampa de salida. Sin embargo, otros jugadores que también podrían cambiar de aires, como Gorosabel o Nico Serrano, sí mantienen por ahora sus dorsales.

Seis cachorros estarán disponibles para Terzic

El Athletic también ha inscrito en LaLiga a seis futbolistas del Bilbao Athletic que realizaron la pretemporada con el primer equipo. De esta forma, Edin Terzic podrá recurrir a ellos durante la temporada cuando lo considere necesario.

Son el portero Mikel Santos ('26'), los defensas Iker Monreal ('30') y Johaneko Louis-Jean ('31'), el centrocampista Selton Sánchez ('44') y los delanteros Elijah Gift ('27') y Asier Hierro ('29').

El resto de jugadores mantienen sus números respecto al pasado curso: Unai Simón llevará el '1', Gorosabel el '2', Vivian el '3', Paredes el '4', Yeray el '5', Berenguer el '7', Sancet el '8', Iñaki Williams el '9' y Nico Williams el '10'. Guruzeta seguirá con el '11', Areso con el '12', Laporte con el '14', Ruiz de Galarreta con el '16', Yuri con el '17', Jauregizar con el '18', Adama con el '19', Maroan con el '21', Serrano con el '22' y Navarro con el '23'.

Con el reparto ya definido, el Athletic de Terzic se prepara para su estreno oficial. La incógnita ahora es si estos serán definitivamente los dorsales con los que la plantilla rojiblanca afronte toda la temporada o si el mercado todavía obligará a mover alguna pieza.