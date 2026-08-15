Beñat Prados asume el 'nuevo' Athletic Club: "Es más difícil"

El centrocampista valoró la derrota de los suyos después de jugar 20 minutos ante el Atalanda. Además reconoció que la llegada de Edin Terzic al banquillo complica el hecho de poder tener minutos. "Tiene sus ideas, ideas nuevas que tenemos que intentar adquirir todos y hacerlas una para jugar como un equipo"

El Athletic Club terminó sus encuentros de pretemporada este pasado sábado con cierto sabor agridulce tras encajar una segunda derrota consecutiva y además quedarse sin ver portería por primera vez en lo que va de verano. El Athletic Club ha disputado ocho encuentros de pretemporada este verano y solo en el tramo final se han visto carencia de cara a portería para los de Edin Terzic.

Con derrotas ante Olympique de Marsella en Vélodrome y ante el Atalanta en Bérgamo, cerró la pretemporada el Athletic Club después de sumar cinco triunfos y un solo empate. A excepción del duelo ante los italianos, los vascos marcaron en todos los partidos. En este encuentro volvió a jugar el centrocampista Beñat Prados, que tras una lesión que truncó su temporada el pasado curso, este verano ha ido alternando suplencias con titularidades a las órdenes de Edin Terzic.

Beñat Prados pide paso en el Athletic Club

Después del encuentro, Beñat Prados habló para los medios oficiales del Athletic Club y valoró la importancia del choque ante el Atalanta porque era la última prueba de los vascos antes de afrontar el arranque de LaLiga ante el Sevilla el próximo 22 de agosto: "La pretemporada es para eso, ¿no? Para coger minutos, para ver las ideas que nos pide el míster y era un partido importante en ese sentido porque la semana que viene empezamos la Liga y había que intentar acercarnos lo más posible a a ese compromiso".

A pesar de tratarse de un amistoso, Beñat Prados no escondió que el deseo del equipo era ganar: "Todo el mundo quiere ganar y aunque sea un amistoso, tú siempre vienes con esa intención". Pero el centrocampista matizó con que el encuentro verdaderamente importante es el de San Mamés del próximo 22 de agosto ya que supondrá el arranque de LaLiga del nuevo Athletic Club de Edin Terzic: "El partido importante es el fin de semana próximo en casa y seguro que vamos a ir a muerte".

La preparación de cara al Sevilla y los minutos en el once

Sobre el choque ante el Sevilla y sobre la dificultad que tiene el tener minutos en el Athletic con la llegada de un nuevo técnico como Edin Terzic, Beñat Prados afirmó: "Es más difícil cuando viene un entrenador nuevo porque tiene sus ideas, ideas nuevas que tenemos que intentar adquirir todos y hacerlas una para jugar como un equipo. Las estamos cogiendo poco a poco y estamos muy preparados para el estreno contra el Sevilla y seguro que haremos un gran partido".

La lesión citada anteriormente impidió a Beñat Prados tener regularidad el pasado curso en el Athletic Club, tanto que solo pudo participar en dos encuentros de Liga, además del de Supercopa de España. Esta temporada deberá pelear con Galarreta, Jauregizar, Rego y Gerenabarrena.