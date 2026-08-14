El Athletic Club presume de San Mamés y sus números

El cuadro vasco informó a través de sus portales oficiales de que La Catedral superó en la 2025/26 los 1,6 millones de asistentes

El Estadio de San Mamés, la casa del Athletic Club y también conocido como La Catedral vive un gran momento tal y como ha informado el propio club vasco este viernes. El Estadio de San Mamés es uno de esos feudos que se consideran multifuncional por lo que no solo vive de los partidos de fútbol del Athletic Club, tanto masculino como femenino.

La casa del Athletic Club también ha acogido diferentes eventos además de las visitas al Tour del estadio de los leones y al AC Mueseoa. "San Mamés volvió a consolidarse durante la temporada 2025/26 como uno de los grandes motores de actividad deportiva, cultural, empresarial y turística de Bilbao, Bizkaia y Euskal Herria. A lo largo del curso, más de 1,6 millones de personas pasaron por La Catedral para asistir a partidos, eventos, visitas al Tour o al AC Museoa, confirmando la capacidad del estadio para mantenerse activo durante los 365 días del año", apuntaba el comunicado del Athletic Club.

San Mamés, la casa del Athletic Club, muy rentable

En los datos publicados por el Athletic Club se recoge que San Mamés fue escenario de 27 encuentros oficiales de los primeros equipos del Athletic que citaron a un total de 1.192.873 espectadores. El masculino jugó 24 partidos de LaLiga, Copa del Rey y Liga de Campeones, con una asistencia acumulada de 1.163.332 personas, mientras que el femenino congregó a 29.541 aficionados en los tres encuentros disputados en el estadio.

Al margen del fútbol, San Mamés acogió 151 eventos entre los que destacaron "las finales europeas de rugby, el concierto de ZETAK, el torneo internacional de fútbol base AC Cup, el acto de graduación de Euskal Herriko Unibertsitatea, la llegada de Korrika o el evento oficial de la NFL". Unas actividades que citaron a 261.845 personas y que confirmaron, destaca el Athletic, "la creciente versatilidad del estadio como escenario de referencia para la celebración de grandes acontecimientos".

El museo y el circuito turístico por el estadio acapararon el resto de visitantes en una campaña en la que la actividad empresarial también "mantuvo un elevado nivel de ocupación en los espacios VIP y salas polivalentes del estadio". Dichos números, señala la entidad, "refuerzan la condición de estadio multifuncional" de San Mamés y lo consolidan "como uno de los grandes motores de actividad deportiva, cultural, empresarial y turística de Bilbao, Bizkaia y Euskal Herria.

La primera cita del Athletic Club en San Mamés

Con los números de San Mamés en la 2025/26 puestos sobre la mesa por parte del Athletic Club, los vascos ya tienen fecha para el primero de una multitud de encuentros que acogerán las andanzas del equipo de Edin Terzic. Será el próximo 22 de agosto a partir de las 17:00 horas cuando los vascos reciban en La Catedral al Sevilla de Luis García Plaza en la jornada 2 de LaLiga EA Sports.