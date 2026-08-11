Hugo Rincón lo deja claro en el Athletic Club de Edin Terzic

Después de dos cesiones consecutivas a Girona y Mirandés, el zaguero de 23 años apuntó en una entrevista para Deia las ganas que tiene de "debutar en San Mamés"

La llegada de Edin Terzic al Athletic Club ha propiciado diferentes cambios en relación al antiguo inquilino del vestuario, Ernesto Valverde. Como suele ser habitual, hay ciertos jugadores que cambian su rol y con la irrupción del técnico alemán esto es lo que le ha sucedido a Hugo Rincón. El defensor de 23 años ha pasado las dos últimas temporadas cedido lejos de San Mamés.

El pasado curso Hugo Rincón tuvo que sufrir el descenso a Segunda y en la anterior con el Mirandés, el ahora jugador del Athletic Club rozó el ascenso a Primera con los de Anduva a las órdenes e Alessio Lisci. Ahora Hugo Rincón tiene todas las papeletas para seguir en el Athletic Club y cumplir su sueño de debutar con el primer equipo vasco en competición oficial. En una entrevista al diario Deia no ha escondido su deseo de que esta sea la temporada de su reivindicación como jugador de pleno derecho del Athletic Club.

Hugo Rincón muestra sus intenciones en el Athletic Club

Hugo Rincón no está dispuesto a desaprovechar la oportunidad que le ha dado Terzic de poder jugar en el primer equipo del Athletic Club y apuesta por estar en el primer equipo y debutar en San Mamés: "Después de dos cesiones fuera, en el Mirandés y el Girona, tengo muchas ganas de poder debutar en San Mamés y de poder estar en la primera plantilla".

El cambio que Edin Terzic le pide a Hugo Rincón en el Athletic Club

Los minutos que disponga Hugo Rincón en el Athletic Club no serán ni mucho menos regalados y para ello tendrá que incorporarse en labores ofensivas. Sobre esto confesó que se trata de algo nuevo para él: "La verdad es que es algo nuevo para mí y estoy aprendiendo a jugar en una posición distinta a la que lo había hecho hasta ahora. Pero yo creo que puedo sacar partido a jugar ahí y estoy capacitado para aprender y así poder ayudar al equipo partiendo de distintas posiciones".

Además, sobre la manera en la que tiene que recuperar la posición tras pérdida, Hugo Rincón analizó las formas que deben emplear con el alemán: "Es distinto, pero en mi caso, si jugando en banda y estoy abierto, con lo alto que nos pide jugar el míster, también tienes que volver en muchas ocasiones rápido a la posición. Esto hace que tengamos una línea de tres atrás que nos permite atacar sabiendo que la espalda está cubierta".

También apuntó Hugo Rincón lo que le pide Terzic a los jugadores de banda como el: "A los que jugamos en banda nos pide que seamos decisivos y que hagamos números, que hagamos goles y que tomemos las decisiones correctas. Porque al final si no tomas la decisión correcta arriba, luego en las contras te matan. Y yo creo que ahí tenemos que mejorar, pero estamos en ello".

Sus cesiones a Girona y Miranda de Ebro

Hugo Rincón apuntó la diferencia entre sus cesiones a Girona y al Mirandés: "En Miranda todas las cosas fueron de cara y eso es algo difícil en el mundo del fútbol. El año pasado en el Girona fue más duro. Empezamos mal, luego pudimos sacar la cabeza de abajo y cuando parecía que estábamos saliendo del todo llegó el mazazo del descenso. La verdad es que aprendes a valorar cada momento. En conjunto son dos temporadas que me han servido para madurar mucho, la verdad. Han sido años distintos en cuanto a resultados, pero también complicados y de los que aprender".

Por último, apostó por una temporada ilusionante para el Athletic Club, por el equipo y por las ganas de Edin Terzic: "Es un curso ilusionante. Tenemos equipo para hacer cosas bonitas y el míster ha venido con ganas y con mucha predisposición al trabajo. La verdad es que creo que va a ser una temporada ilusionante y esperemos que vaya como tiene que ir".