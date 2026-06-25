El Athletic Club, rotundo: oferta rechazada por Hugo Rincón

El lateral derecho tiene como objetivo triunfar en el equipo vasco el cual confía tanto en la capacidad y en las cualidades de su canterano al cual no quiso vender durante el pasado mercado de fichajes de invierno cuando el Copenhague intentó incorporarlo

Hugo Rincón regresa al Athletic Club después de una temporada en calidad de cedido en el Girona FC en donde ha demostrado que puede rendir en la élite, si bien es cierto que terminó con sabor amargo por el descenso a Segunda división del club catalán. El lateral derecho vuelve con el objetivo de ganarse un puesto en el club vasco el cual ha mostrado en los últimos meses plena confianza en él tal y como se demuestra con la oferta rechazada al Copenhague en el pasado mercado de fichajes de invierno.

El Copenhague quiso fichar a Hugo Rincón

El rendimiento de Hugo Rincón durante la temporada pasada en el Girona FC, en donde estuvo en calidad de cedido, no pasó desapercibido. El lateral derecho tuvo momentos buenos y otros con algo menos de continuidad, pero en líneas generales jugó a bastante buen nivel. Esto provocó que el Copenhague de Dinamarca realizara una oferta durante el pasado mercado de invierno para ficharlo según informa El Diario Vasco.

El Athletic Club rechazó la propuesta, que consistía en un traspaso y no en una cesión, una vez le comunicó el interés al Girona FC y al propio Hugo Rincón, porque el equipo rojiblanco tiene muchas esperanzas depositadas en el lateral derecho el cual está considerado como uno de los últimos grandes proyectos formado en Lezama. Por tanto, Hugo Rincón terminó la temporada pasada en el Girona FC.

Finalmente, el lateral derecho, de 23 años, terminó disputando 35 partidos y 1.928 minutos en los que marcó un gol y dio dos asistencias, si bien es cierto que durante la recta final de temporada Hugo Rincón perdió bastante protagonismo en el equipo que entrenó Míchel Sánchez.

El plan del Athletic Club con Hugo Rincón

El Athletic Club tiene mucha fe en lo que le pueda aportar Hugo Rincón en el presente y también en el futuro. De hecho lo quiere renovar. Es por ello que el equipo vasco cuenta con el lateral derecho de cara a la próxima temporada siempre y cuando el de Valtierra demuestre que es válido en esta pretemporada en donde tendrá que ganarse la confianza de Edin Terzic, el nuevo entrenador del club vasco.

Por su parte, Hugo Rincón, a pesar de que sabe de primera mano que tiene equipos interesados en ficharlo, está centrado en el Athletic Club en donde tiene como objetivo triunfar. El lateral derecho tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028 y sólo piensa en jugar en el equipo rojiblanco.

Hugo Rincón comenzará la pretemporada como uno más de la primera plantilla del Athletic Club, teniendo que competir en la posición de lateral derecho con sus compañeros Jesús Areso y Andoni Gorosabel. A priori, siendo tres jugadores en la misma demarcación no hay minutos para todos. Es por ello que la decisión está en manos de Edin Terzic, quien tendrá que seleccionar quien es el mejor jugador para ocupar una puesto de lateral derecho que la temporada pasada no tuvo un dueño fijo ya que Jesús Areso no cumplió con las expectativas, mientras que Andoni Gorosabel e Iñigo Lekue cumplieron sin dar un rendimiento excelso.