El lateral derecho, uno de los primeros puzles a resolver por Edin Terzic

La retirada de Iñigo Lekue no le soluciona la papeleta al entrenador alemán que tiene en plantilla a tres futbolistas para una posición. Todo apunta a que alguno de entre Gorosabel, Areso y el retornado Hugo Rincón tendrá que hacer las maletas

En poco más de dos semanas el nuevo Athletic Club entrenado por Edin Terzic se pondrá manos a la obra. Un equipo que contará con la ventaja de tener una plantilla llena de jugadores de calidad, pero en la que hay que tomar decisiones importantes. Y es que algunas posiciones como es el caso de la de lateral derecho hay overbooking, no habiendo, por tanto, minutos para todos. Es por ello que el entrenador alemán tendrá la pretemporada para elegir entre Jesús Areso, Andoni Gorosabel y Hugo Rincón.

Tres laterales derechos para un puesto en el Athletic Club

Uno de las primeras papeletas con las que se va a encontrar Edin Terzic en el Athletic Club es que tiene tres laterales derechos, y eso que se ha retirado Iñigo Lekue, de cara a la próxima temporada: Jesús Areso, Andoni Gorosabel y Hugo Rincón.

Demasiados efectivos para una sola posición teniendo en cuenta que el Athletic Club en esta temporada no va a jugar competición europea y solo disputará LaLiga y la Copa del Rey.

Esto significa que no hay minutos para todos y que alguno de los tres podría hacer perfectamente las maletas durante este mercado de fichajes de verano.

Edin Terzic evaluará y probará a los tres jugadores y luego tomará la decisión que resulte más justa y conveniente para el Athletic Club.

Areso, Gorosabel y Hugo Rincón pelean por un puesto

Jesús Areso, a priori, parte con la vitola de número uno en el Athletic Club. El lateral derecho fue una de las grandes apuestas de la temporada pasada en el mercado de fichajes ya que se gastó 12 millones de euros. A pesar de ello, el de Cascante no tuvo su mejor rendimiento no entrando en los planes de Ernesto Valverde durante buena parte de la recta final de la pasada temporada.

Por otro lado está Andoni Gorosabel que aprovechó el mal rendimiento de Jesús Areso para consolidarse y dar un rendimiento aceptable si bien es cierto que lejos de lo que necesita un Athletic Club que quiera pelear por competición europea.

En esta situación, irrumpe en escena Hugo Rincón quien regresa de su cesión en el Girona FC en donde ha tenido buenos momentos y otros no tanto. El lateral derecho es una de las grandes joyas de Lezama y en el club vasco tienen mucha confianza de que se puede asentar en el primer equipo y sea un futbolista de primer equipo durante muchos años. Lo primero que tendrá que hacer el joven, de 23 años, es convencer a Edin Terzic. En caso de que no lo haga, son varios equipos de Primera división los que lo siguen de cerca.

El caso es que son tres laterales derechos en una plantilla del Athletic Club que en la temporada que está a la vuelta de la esquina solo va a jugar dos competiciones oficiales. Por tanto, en teoría, no hay minutos para todos, abriendo así la posibilidad de que alguno de estos tres futbolistas tenga que abandonar el equipo de Bilbao durante este mercado de fichajes de verano.