Álvaro Djaló y su regreso al Athletic: "Terzic me ha dicho que confíe en mí"

El extremo ha firmado una temporada interesante a su vuelta al club rojiblanco tras el año de cesión en Qatar y habla de su relación con el entrenador alemán

Temporada nueva, vida nueva. Eso lo que debe pensar Álvaro Djaló, quien en este curso ha regresado a la disciplina del Athletic de Bilbao y ha firmado una pretemporada interesante a las órdenes de Edin Terzic. Unas sensaciones diferentes que pueden tener alguna explicación, como el propio futbolista ha verbalizado. "Terzic me ha dicho que confíe en mí y que siga trabajando", ha manifestado el extremo que siente la confianza del nuevo entrenador rojiblanco.

Álvaro Djaló incluso aprovechó el día de descanso que disfrutaba este lunes la plantilla del Athletic, tras el amistoso que acabó con derrota frente al Olympique de Marsella, para ejercitarse en las instalaciones de Lezama. Una decisión que denota la implicación y la manera en la que el futbolista encara la nueva temporada. No fue el único y también acudieron a ejercitarse Yuri Berchiche, Johaneko, Yeray, Beñat Prados y Aitor Paredes.

Álvaro Djaló y sus "ganas" de empezar la temporada después de volver de una cesión en Qatar

Precisamente a la salida de Lezama, Álvaro Djaló ahondaba en sus impresiones. "Muy ilusionado y con ganas de que empiece LALIGA ya", explicaba en declaraciones a Onda Vasca para luego responder a lo que Terzic espera de él para la temporada que en el caso rojiblanco se iniciará el 22 de agosto: "Me ha dicho que confíe en mí y que siga trabajando".

Hay que recordar que el guineano regresa este verano a la disciplina del Athletic después del año de cesión que vivió el pasado curso en el Al-Gharafa Sports Club de Qatar. A sus 26 años, y con contrato con el club vasco hasta el verano de 2029, Álvaro Djaló quiere ofrecer ahora su mejor versión en una nueva etapa en el club que se vive con la llegada de Terzic al banquillo rojiblanco. Ya durante la pretemporada está despuntando y mostrando que puede ser un futbolista que aporte y que es de la confianza del técnico alemán.

Primer día de entrenamiento con la plantilla completa para Terzic

Para este martes está programado el primer entrenamiento de la semana para el Athletic, que descansó el lunes después del amistoso en tierras francesas contra el Olympique de Marsella. En la sesión estarán por primera vez los tres campeones del mundo. Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams se pondrán por primera vez a disposición de Edin Terzic, una vez terminaron sus vacaciones. Ya este lunes pasaron los habituales reconocimientos médicos de estos casos, e incluso estuvieron haciendo algunos ejercicios en las instalaciones del club vasco, aunque fueron entrenamientos individualizados.

La semana de entrenamientos desembocará este viernes en el último amistoso de pretemporada para el Athletic Club. Los leones se medirán a la Atalanta en el Stadio di Bergamo a partir de las 20.45 horas. El equipo rojiblanco ha querido aprovechar que no disputará su primera jornada, la que le enfrentará al Barcelona y que fue aplazada por los mundialistas que llegaron a rondas finales de uno y otro equipo. El debut oficial queda para el 22 de agosto, cuando en el nuevo San Mamés reciba al Sevilla FC en el que será también el primer partido oficial de la era Edin Terzic.