Los tres campeones del mundo ya están de vuelta en Lezama

Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams se ha reincorporado a la disciplina del club vasco, tras disfrutar de sus vacaciones y ganar el Mundial; reconocimientos médicos y trabajo individualizado sobre el césped

El Athletic de Bilbao ha comenzado la semana con el regreso de sus tres campeones del mundo. Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams han vuelto a la disciplina de la entidad rojiblanca este lunes después de disfrutar de sus vacaciones tras disputar y conquistar el reciente Mundial con la selección española. Los tres han pasado los preceptivos reconocimientos médicos de estos casos antes de ponerse a las órdenes de Edin Terzic. Luego han realizado trabajo individual sobre el césped de las instalaciones.

Eso sí, no será hasta este martes cuando Unai Simón, Laporte y Nico Williams comiencen con el trabajo de campo con su nuevo entrenador. La plantilla del Athletic de Bilbao tiene programado este lunes descanso, después del amistoso disputado contra el Olympique de Marsella en tierras francesas y que acabó con derrota vasca por 3-1.

Las tres semanas de vacaciones desde que conquistaron el Mundial

Era el propio Athletic Bilbao el que, a través de sus redes sociales, mostraba la vuelta de Unai Simón, Laporte y Nico Williams. Lo hacía con un vídeo en el que los futbolistas iban llegando a las instalaciones de Lezama. "¡Ya los tenemos con nosotros! Nuestros campeones del mundo ya están en Lezama para comenzar con su preparación", comentaba el club rojiblanco.

Hay que recordar que, por aquello del convenio de los futbolistas, todos los jugadores deben disfrutar de al menos tres semanas de vacaciones entre temporadas. Algo que los tres campeones del mundo han cumplido después de que su último encuentro con la selección española fuera el 19 de julio con la final del Mundial ante Argentina.

Unai Simón, Laporte y Nico Williams realizarán el primer entrenamiento a las órdenes de Terzic este martes

Así ya desde este martes toda la plantilla preparará el estreno liguero que se producirá para el Athletic de Bilbao el 22 de agosto frente al Sevilla en el Nuevo San Mamés. De todas formas los tres campeones del mundo se ejercitaron sobre el césped de Lezama en trabajo individualizado. Será el partido correspondiente a la segunda jornada, después de que la cita de la primera ante el FC Barcelona fuera aplazada precisamente por los mundialistas de los dos equipos.

Antes de todo eso, el Athletic disputará un último amistoso de pretemporada. Será el próximo viernes a partir de las 20.45 horas en el Stadio di Bergamo ante el Atalanta, un rival al que ya se enfrentaron en la pasada edición de la Liga de Campeones. Habrá que esperar para saber si Unai Simón, Laporte y Nico Williams tienen minutos en ese compromiso o si Terzic lo considera muy precipitado.

Los tres campeones del mundo serán homenajeados en el primer partido

Los tres futbolistas del Athletic de Bilbao que conquistaron el pasado Mundial con la selección española serán homenajeados en el partido que el Athletic Club disputará contra el Sevilla el 22 de agosto. Serán reconocidos sobre el césped del nuevo San Mamés antes de que arranque el partido, del mismo que será agasajado en el palco Luis de la Fuente, seleccionador español y exjugador del Athletic.