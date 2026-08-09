Edin Terzic saca lo positivo de la derrota del Athletic Club

El técnico alemán admitió que su equipo no empezó bien ante el Marsella en la primera derrota de los vascos en lo que va de pretemporada. También habló para los medios oficiales del club Hugo Rincón

El Athletic Club no ofreció este domingo su mejor versión en lo que va de pretemporada. Después de seis encuentros en los que los leones habían sumado cinco triunfos y solo un empate ante el Eibar. Este domingo ante el Olympique de Marsella y en Velodrome, el Athletic Club cayó por 3-1 después de que los galos fuesen mejores en el primer tiempo y aprovechasen los espacios en la segunda mitad.

Después del encuentro, Edin Terzic trató de hacer una lectura positiva del encuentro sin dejar de admitir la superioridad del Marsella durante los 90 minutos. Al Athletic Club solo le quedan dos amistosos antes del estreno liguero ante el Sevilla. Serán el 14 y el 21 de agosto ante Atalanta y Real Zaragoza respectivamente.

Edin Terzic no le quita mérito al Marsella y valora la reacción del Athletic Club

El Athletic Club buscó el empate en el segundo tiempo después de llegar al descanso 2-1 abajo. Terzic valoró esa reacción que llevó a su equipo a adaptarse al rival y a trabajar como equipo: "Me gustó la reacción en la segunda parte y cómo nos adaptamos al rival. Conseguimos que el balón saliera más y si lo hacíamos como equipo, como una unidad, nos iba bien. Descubrimos que si no lo hacíamos juntos, sino individualmente, entonces íbamos a tener problemas".

Comentando la primera parte, Edin Terzic admitió que el Athletic Club no empezó bien, le faltó cerrar el centro del campo y perdieron muchas posesiones: "No empezamos bien en la primera parte. Sobre todo, no cerramos el centro del campo. Perdimos muchos duelos en el centro del campo, muchos balones y, cuando juegas contra un buen equipo como el Olympique de Marsella, te castigan. Eso fue lo que pasó en la primera parte, especialmente al principio".

Hugo Rincón habla de adquirir los conceptos de Edin Terzic

Hugo Rincón tuvo que emplearse al máximo en su posición de lateral muy adelantado. El jugador del Athletic Club comentó que están en pleno proceso de asimilar los conceptos con los que ha llegado Edin Terzic: "Estamos calibrando sensaciones, vamos de menos a más, yo estoy cogiendo minutos y todos vamos adquiriendo los conceptos que nos va pidiendo el míster".

Además Rincón aludió a la calor existente en tierras francesas aunque puntualizó que esta era "para los dos equipos igual". Por último, apostó por la agresividad del Marsella a la hora de presionar y robar como punto decisivo para la superioridad francesa ya que eso no beneficiaba al tipo de juego del Athletic. "Nosotros al tener un modelo de juego ofensivo, si no cortamos rápido las transiciones nos hacen daño", puntualizó.

Una pretemporada para la ilusión en el Athletic Club

El Athletic Club inició a principios de julio una nueva era con Edin Terzic y dejando atrás el adiós de Ernesto Valverde. A falta de solo dos amistosos para los leones, ya se pueden sacar conclusiones claras y sobre todo positivas de la pretemporada del Athletic Club.

Con cinco triunfos en siete partidos y habiendo encajado solo cinco goles hasta el momento, Edin Terzic ha pasado el primer examen al frente del Athletic Club. A falta de los duelos ante Atalanta y Real Zaragoza (con reencuentro incluido con Ander Herrera), los vascos empiezan a mirar al estreno liguero ante el Sevilla el próximo 22 de agosto en San Mamés. Este tropiezo ante el Marsella solo debe servirle al Athletic Club para seguir asimilando conceptos que hace pocos más de un mes eran totalmente desconocidos.