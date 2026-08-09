La primera derrota del Athletic Club de Edin Terzic

El cuadro vasco perdió por primera vez en lo que va de pretemporada ante un Marsella que fue más efectivo que los leones en el choque que se disputó en Velodrome. Marcó Oihan Sancet para los rojiblancos

El Athletic Club estaba teniendo hasta este sábado una pretemporada casi perfecta. Los de Edin Terzic habían jugado seis encuentros en lo que va de verano y solo el Eibar le pudo empatar y marcar un gol al cuadro vasco. El Athletic Club tenía este sábado uno de los duelos más difíciles en lo que iba de pretemporada ya que delante estaba uno de los equipos más potentes de la Ligue 1, el Olympique de Marsella.

Con el Velodrome de testigo, el Athletic Club terminó perdiendo por 3-1 en el antepenúltimo partido amistoso del verano. Al Athletic aún le quedan dos duelos más ante Atalanta (14 de agosto a las 20:45) y Real Zaragoza (21 de agosto a las 19:30).

El Athletic Club se va al descanso por detrás en el marcador

El arranque de partido fue de claro dominio del Olympique, más intenso y con más mordiente en su juego, lo que le permitió adelantarse pronto en el marcador. Fue tras un robo en las inmediaciones de la frontal que aprovechó Gomes para, con un disparo ajustado, poner el balón lejos del alcance de Álex Padilla. El meta rojiblanco tuvo que intervenir de forma meritoria en alguna que otra ocasión más para evitar nuevos tantos de los de Bruno Genesio. La más clara de ellas, un disparo potente de Paixao que salvó sobre la línea.

Sancet empata pero el Athletic vuelve a encajar

El Athletic fue ajustando mejor y eso le permitió tener más presencia con el balón, aunque poca llegada. En una de ellas, Oihan Sancet fue el más vivo para cazar el balón dentro del área tras un rechace del portero y poner las tablas en el marcador. Sin embargo, en la recta final del primer periodo, y en una acción que parecía no llevar demasiado peligro, Paixao disparó duro desde las inmediaciones del vértice del área para anotar el segundo tanto local en una acción en la que quizá Padilla pudo haber hecho algo más.

El Marsella sentencia en el segundo tiempo

Tras el descanso, el partido tuvo menos ritmo e intensidad. Los de Edin Terzic quisieron tener más presencia ofensiva, pero les siguió faltando claridad en el último tercio. Llegaron a tener alguna buena llegada, pero se mostraron desacertados en el remate.

Todo lo contrario que su rival, que se dedicó más a contemporizar y buscar alguna contra con la que sentenciar. El tercer tanto de los marselleses llegó en los minutos finales precisamente en una transición rápida en la que M’Madi controló en el área, buscó hueco para armar el disparo y acabó batiendo a un Álex Padilla que llegó a tocar la pelota, pero no lo suficiente para desviarla.

Ficha técnica:

3. Olympique Marsella: De Lange; Weah, Cornelius, Balerdi, Emerson Palmieri; Abdelli, Hojbjerg; Harit, Gomes, Paixao; y Gouiri. También jugaron: Kondogbia, Nadi, Maupau, Bezahaf, Timber, U. García, Koum, M’Madi, Baradji y Abdallah.

1. Athletic Club: Padilla; Rincón, Yeray, Paredes, Yuri; Canales, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Navarro; y Guruzeta. También jugaron: Johaneko, Areso, Galarreta, Maroan, Berenguer, Gerenabarrena, Rego, Djaló y Selton.

Marcador: 1-0, m. 8: Gomes; 1-1, m. 34: Sancet; 2-1, m. 41: Paixao; 3-1, m. 86: M’Madi

Árbitro: Marc Bollengier. Amonestó a Weah por el Olympique. Y a Gorka Guruzeta, Aitor Paredes y Yuri por el Athletic.