San Mamés: licencia para soñar con el Athletic Club de Edin Terzic

Los leones iniciaron a comienzos de julio una nueva etapa con la llegada del técnico alemán y tras cerrar un ciclo de éxitos con Ernesto Valverde. El verano está dándole motivos a los athleticzale para ilusionarse

Los cambios, aunque uno sepa que es muy probable que sean para mejor, siempre generan una sensación en el ser humano que cuesta digerir: incertidumbre. Esta sensación la tuvieron a buen seguro los athleticzale cuando conocieron que Ernesto Valverde no continuaba en el Athletic Club. Después de cuatro temporadas, Erneso Valverde y el Athletic Club separaban sus caminos tras haber llevado el título de Copa del Rey a San Mamés y clasificando para la 2025/26 a los vascos para la Champions League.

Ahí volvió a aparecer otra vez la temida incertidumbre ya que el Athletic, tras varias semanas en las que el ir y venir de nombres fue constante, confirmó que su nuevo entrenador para la 2026/27 sería Edin Terzic. El técnico alemán, que llevaba dos cursos inactivo tras alcanzar la final de la Champions League con el Dortmund en la 2023/24, sería el encargado de devolver a Europa a los vascos tras un último curso del Txingurri lejos de los esperado.

Y entonces llegó Edin Terzic y sembró la ilusión en el Athletic Club

Edin Terzic llegó al Athletic Club dejando atrás sus 'costumbres' en el Dortmund ya que ha apostado este verano por una pretemporada más bien casera, cerca de Lezama y empapándose de la idiosincrasia del club. Al alemán se le ve sonriente cuando se planta ante las cámaras y con los resultados que está teniendo el Athletic Club en lo que va de pretemporada no es para menos. Se empieza a ver la mano de Edin Terzic en el juego del equipo y por suerte, lo mejor está por llegar.

San Mamés espera con los brazos abiertos el debut de Terzic

Con lo que se está viendo en la pretemporada del Athletic, la afición athleticzale está con el 'run run', mejor que con la mosca detrás de la oreja. Hay ganas de ver al Athletic Club debutar en partido oficial. Será el próximo 22 de agosto a partir e las 17:00 horas, en San Mamés y con un rival de los históricos como el Sevilla de Luis García Plaza. Los aficionados del Athletic tienen licencia para soñar ya que el propio Edin Terzic les ha dado esos motivos en lo que va de verano.

Terzic en la pretemporada del Athletic Club

Esto no quita que la exigencia del alemán sea máxima ya que suele ser habitual que en sus comparecencias después de los amistosos de pretemporada declaraciones en las que saca punta a los fallos de sus jugadores. El Athletic Club, se le pregunte a aficionados o a leyendas del club, tiene que aspirar a volver a jugar competición europea y esta parece ser la temporada propicia.

Los vascos solo tendrán LaLiga y la Copa del Rey, además, el técnico alemán jugará con la ventaja de que su sistema no sea tan conocido para el resto de rivales. Por tanto, si San Mamés, los jugadores del Athletic Club y Edin Terzic forman una perfecta comunión, en unos 10 meses, la ilusión reinante ahora mismo podría transformarse en una vuelta a Europa o incluso quién sabe si en volver a ganar un título de Copa del Rey. Si existe esa comunión y San Mamés sabe rugir cuando el equipo lo necesite, será complicado superar al Athletic en su campo.

Los ingredientes 'extras' a un Athletic Club ilusionante

Al buen papel del Athletic Club de Edin Terzic en pretemporada hay que añadirle unos 'ingredientes' de lujo que empezarán a entrar en la receta del alemán a partir del 10 de agosto. Esa será la fecha en la que regresen de sus vacaciones los tres campeones del mundo con la Selección española en el último Mundial: Unai Simón, Laporte y Nico Williams.

Si el Athletic Club consigue retener a los tres jugadores, algo que parece altamente probable, los vascos tendrán un equipo sumamente competitivo y con jugadores que saben lo que es competir en grandes escenarios. Por tanto, estos ingredientes parecen ser más que suficientes para que la ilusión se instale en San Mamés.