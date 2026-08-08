Dos bajas significativas en la lista de convocados del Athletic Club

El técnico alemán se llevará a Francia a 25 jugadores. Se quedan en Lezama Dani Vivian y Unai Egiluz, ambos con problemas físicos. Tampoco están dos jugadores que apuntan a salir, Unai Vencedor y Agirrezabala

El Athletic Club disputará este próximo domingo el séptimo amistoso de pretemporada. Por el momento el Athletic Club no conoce la derrota y además los de Edin Terzic solo han encajado dos goles que llegaron en el duelo ante el Eibar. El Athletic Club ha marcado 24 goles en estos seis encuentros y en el Velodrome tendrá uno de los duelos más difíciles del verano, ante el Marsella.

El partido entre Athletic Club y Olympique de Marsella será el primero de los de Edin Terzic fuera de España en esta pretemporada pero no será el último ya que los vascos se medirán al Atalanta el próximo 14 de agosto a partir de las 20:45. Para el choque ante el Marsella, el Athletic Club ha ofrecido la lista de convocados de Edin Terzic para tratar de seguir manteniendo la buena dinámica de la pretemporada.

La lista de convocados del Athletic Club para medirse al Olympique de Marsella

En la lista de convocados del Athletic Club que ha conformado Edin Terzic hay un total de 25 jugadores entre los que se mezclan jugadores del primer equipo y otros del Bilbao Athletic como Johaneko, Monreal o Selton. Además también está Iñaki Williams, que ya debutó en la 2026/27 ante el Burgos con gol incluido. En el apartado de ausencias, Edin Terzic deja en Bilbao a Dani Vivian y Unai Egiluz, ambos con problemas físicos.

Las salidas de Agirrezabala y Unai Vencedor

Agirrezabala y Unai Vencedor tampoco están en la lista de convocados del Athletic Club ante el Marsella. El guardameta estaría a punto de salir rumbo al Racing de Santander tras un giro de última hora en las negociaciones entre ambos clubes.

Por otro lado, el centrocampista, que el pasado curso estuvo cedido en el Levante y que cuenta con contrato hasta junio de 2027, está entre los jugadores con los que no cuenta Edin Terzic. Tampoco están en esta lista los campeones del mundo con España: Unai Simón, Laporte y Nico Williams, que se incorporarán a la disciplina vasca partir del 10 de agosto.

Lista completa del Athletic Club para medirse al Marsella

Así, la lista de convocados completa del Athletic Club para medirse al Olympique de Marsella es la siguiente: Padilla, Santos, Hugo Rincón, Areso, Paredes, Yeray, Yuri, Adama, Johaneko, Monreal, Ruiz de Galarreta, Prados, Rego, Jauregizar, Peio Canales, Gerenabarrena, Oihan Sancet, Berenguer, Nico Serrano, Robert Navarro, Selton, Iñaki Williams, Djaló, Maroan y Guruzeta.