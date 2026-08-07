El refugio de Nico Williams en Marbella

El jugador del Athletic Club adquirió entre Marbella y Puerto Banús una mansión que descansa sobre una parcela de 9.000 metros cuadrados que ofrece algo que buscan habitualmente los jugadores: exclusividad y privacidad. Deportistas como Djokovic y Haaland también cuentan con propiedades en la zona

Nico Williams se convirtió en la final del Mundial entre España y Argentina en un jugador decisivo al dar el pase definitivo con la cabeza para que Ferran Torres marcase el gol que supuso la segunda estrella mundialista para la Selección española. En un Mundial en el que fue de menos a más, Nico Williams confirmó nuevamente que siempre responde en los momentos decisivos.

El jugador del Athletic Club ahora disfruta de unas merecidas vacaciones antes de volver a la actividad y bien podría estar disfrutando del verano en la mansión que ha adquirido en Marbella. La estrella del Athletic Club y también de la selección española ha comprado una mansión que se sitúa entre Marbella y Puerto Banús.

Nico Williams, jugador del Athletic Club, se compra una mansión de lujo

Nico Williams ha adquirido una lujosa mansión que descansa sobre una parcela de 9.000 metros cuadrados y que está dentro de un complejo residencial denominado Sierra Blanca, aunque comúnmente esta zona es conocida como la 'Beverly Hills' de Marbella, le otorga al futbolista del Athletic Club tanto exclusividad como privacidad.

Algunas de las instalaciones de las que podrá disfrutar Nico Williams

Además Nico Williams también contará con numerosos servicios de lujo en esta mansión ubicada en la localidad malagueña de Marbella. El jugador dispondrá en la urbanización Sierra Blanca con spa, gimnasio, conserjería y un exclusivo club social.

Nico Williams se aleja de los focos

Tras un verano de mucho trabajo para Nico Williams ya que tras acabar el curso con el Athletic Club se marchó prácticamente convocado con la selección española, el el habilidoso extremo tendrá en la mansión de lujo que ha comprado en Marbella.

Nico Williams tendrá un aspecto que los futbolistas más conocidos del panorama nacional e internacional buscan: la privacidad. En el complejo residencial en el que se encuentra ubicado el nuevo refugio de Nico Williams, el jugador del Athletic Club tendrá a vecinos ilustres que también han elegido la zona de la Costa del Sol para escapar de los focos.

Vecinos como Haaland o el tenista Djokovic

Nico Williams no ha sido el único deportista de élite que se ha fijado en las mansiones de lujo de Sierra Blanca en Marbella. Compañeros de profesión como Haaland, delantero del Manchester City u otros como el tenista serbio Djokovic también cuentan con mansiones en la exclusiva urbanización de lujo. El precio que ha pagado Nico Williams por esta mansión de lujo no ha trascendido aunque si se consultan portales de compra de viviendas, estas rondan los 3,5 millones de euros.

Pedro Rodríguez, empresario que ideó la creación de Sierra Blanca, mostró recientemente sus aspiraciones con este complejo residencial: "El proyecto que estamos preparando en Málaga va a ser espectacular, porque también va a ser una iniciativa cultural con museo y dependencias educativas". Por tanto, parece que a Nico Williams, siempre que el calendario futbolístico se lo permita, no le faltará exclusividad en Marbella.