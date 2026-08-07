Las autoridades francesas prohíben portar y exhibir distintivos del Athletic en el partido en Marsella

La norma se ciñe tanto a los aledaños como en el interior del Stade Vélodrome, donde este domingo el equipo de Edin Terzic se enfrenta al Olympique en un amistoso de pretemporada

El partido que el Athletic Club de Bilbao disputará este domingo frente al Olympique de Marsella tendrá unas connotaciones un tanto particulares que nada tienen que ver con lo meramente deportivo. Un asunto se refiere a la prohibición de que los aficionados rojiblancos exhiban cualquier símbolo de su equipo ni en las inmediaciones del Stade Vélodrome ni en el propio estadio.

Ha sido el propio Athletic de Bilbao el que ha informado de la situación a través de su página web donde también detallaba cómo conseguir entradas para el duelo amistoso de este domingo, que se celebrará a las 17.30 horas y que enfrentará al equipo de Edin Terzic con el Olympique de Marsella en el penúltimo encuentro preparatorio del verano. Luego ya sólo quedará el enfrentamiento ante la Atalanta.

El Athletic Club explicaba lo pormenores en su página web

El Athletic de Bilbao primero informaba que el Olympique de Marsella le había comunicado que "no habrá separación de aficiones" en el encuentro que se jugará en el Stade Vélodrome este domingo. Un primer detalle ya llamativo que apunta a lo extraño del partido de carácter amistoso. Todo, además, con lo sucedido en el año 2016 en San Mamés.

Además, el Athletic de Bilbao ha indicado que "el Olympique informa de que, de conformidad con las medidas adoptadas por las autoridades francesas, estará prohibido portar o exhibir distintivos del Athletic Club (camisetas, bufandas, banderas o cualquier otro elemento identificativo) tanto en el interior del estadio como en sus inmediaciones".

Los precedentes de 2016 y 2018

Muchos, a propósito de esta situación, han recordado lo sucedido en los años 2016 y 2018. El primer capítulo sucedió en los dieciseisavos de final de la Europa League en el año 2016, donde se enfrentaron el Athletic Club y el Olympique de Marsella. Una eliminatoria que acabó ganando el cuadro vasco, pero que estuvo precedida de graves incidentes en el partido disputado en San Mamés. Un partido de alto riesgo, con unos mil aficionados del cuadro francés, y que generó altercados que acabaron con cargas policiales.

Como consecuencia de esos hechos un herido recibió un botellazo en el cuello y fue llevado al hospital. Dos agentes de la Ertzaintza también acabaron lesionados en aquella ocasión en el año 2016. Dos años después, en esta ocasión en los octavos de final de la Europa League, el Athletic y el Olympique de Marsella volvieron a cruzarse y nuevamente hubo incidentes. Un asunto que ha podido derivar en la iniciativa tomada por las autoridades francesas para prohibir que los aficionados del Athletic porten signos distintivos en el amistoso de este domingo.

Penúltimo amistoso de pretemporada para el Athletic

El choque contra el Olympique de Marsella será el séptimo y penúltimo amistoso de pretemporada para el Athletic de Bilbao. Luego ya sólo quedará el ensayo frente a la Atalanta, fechado par el viernes 14 de agosto a partir de las 20:45 horas en el Stadio di Bergamo. Ya el sábado 22 de agosto comienza la competición para los rojiblancos para el choque que les medirá al Sevilla FC en el Nuevo San Mamés, a partir de las 17.00 horas y que corresponde a la jornada 2, tras aplazarse la primera contra el Barcelona.