El Athletic acabará su pretemporada contra la Atalanta

Los rojiblancos se enfrentarán el 14 de agosto a los italianos en Bérgamo, en el Trofeo Bortolotti que se disputa ocho días del estreno liguero de los vascos ante el Sevilla FC

El Athletic de Bilbao ha anunciado un nuevo amistoso de pretemporada. En este caso será contra la Atalanta italiana en el Estadio de Bérgamo. Será el próximo 14 de agosto a partir de las 20.45 horas, aprovechando que el cuadro rojiblanco vio aplazada su primera jornada de LALIGA contra el FC Barcelona.

El encuentro del Athletic de Bilbao contra la Atalanta se enmarca en el Trofeo Bortolotti organizado desde 1992 por el club italiano. Un encuentro que traerá recuerdos especiales para los aficionados del equipo vasco, que vieron como su equipo se impuso en ese mismo escenario a los italianos en un partido de Champions League que acabó con el resultado de 2-3 para los entonces dirigidos por Ernesto Valverde en la penúltima jornada de la la fase de liguilla.

El choque ante la Atalanta se producirá ocho días antes del estreno liguero del Athletic

El hecho de que el Athletic de Bilbao haya visto aplazado su partido contra el Barcelona, de la primera jornada LALIGA, ha abierto esta posibilidad del amistoso. Hay que recordar que por los mundialistas de los dos equipos, en el caso de los rojiblancos con Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams -ocho tiene el Barcelona-, el partido se jugará finalmente el 27 de agosto en el Camp Nou. Una cita que inicialmente debía celebrarse el 14, 15 o 16 de agosto.

De esta forma, el partido del Athletic Club contra la Atalanta llegará ocho días antes del primer compromiso oficial para los de Erdin Terzic. Una cita señalada para el 22 de agosto contra el Sevilla FC en el Nuevo San Mamés. Será, por tanto, la de los italianos la última prueba antes de comenzar el curso oficial.

Los ocho amistosos de pretemporada del Athletic Club

Son en total ocho amistosos los que disputará el Athletic de Bilbao durante esta pretemporada. Este sábado será el siguiente y se medirá al Leioa en Sarriena (19.30 horas). Posteriormente hará lo propio ante el Sestao River (Las Llanas, 22 julio), Eibar (Zamudio, 25 julio), Racing de Santander (Laredo, 29 julio), Burgos (El Plantío, 1 agosto) y Olympique de Marsella (Velodrome, 9 agosto).

El primero de ellos ya se disputó el pasado miércoles frente al CD Derio en el campo de La Florida de Portugalete. Los de Erdin Terzic vencieron con un claro 0-3. Robert Navarro, por partida doble, y Oihan Sancet fueron los goleadores de la cita para los rojiblancos. Un encuentro que dejó la noticia negativa de la lesión de Maroan Sannadi. El delantero se chocó contra una valla y se tuvo que retirar del partido. Padece una lesión en la articulación tibioperonea proximal de su rodilla izquierda.

De esta forma Maroan Sannadi se unía a la lista de lesionados del Athletic. Dani Vivian sufre una lesión insercional en el aductor largo de su pierna derecha. También están Andoni Gorosabel y Nico Serrano, quienes ya también estaban fuera de combate por diferentes problemas físicos en este arranque de pretemporada del conjunto que entrena desde este curso Erdin Terzic.