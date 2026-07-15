Edin Terzic le enseña la puerta de salida del Athletic a Julen Agirrezabala

El portero es uno de los candidatos a marcharse del equipo vasco durante este mercado de fichajes de verano. El entrenador alemán ha dado su primera convocatoria para el partido amistoso contra el Derio y en ella no está presente el guardameta

Julen Agirrezabala no entra en los planes del Athletic Club durante de cara a la próxima temporada.IMAGO

El Athletic Club de Edin Terzic tiene su prime test contra el modesto CD Derio el cual servirá para hacer las primeras pruebas de cara a una temporada en donde el objetivo del equipo vasco es volver a los puestos altos de la clasificación de LaLiga. El entrenador ha convocado a 24 futbolistas, entre miembros de la primera plantilla y canteranos, dejando fuera a algunos jugadores que tienen problemas físicos y a otros como Julen Agirrezabala a los que le enseña la puerta de salida.

Julen Agirrezabala es la ausencia más destacada en la relación de nombres que forman parte de la convocatoria que ha dado el Athletic Club para el amistoso contra el CD Derio. El guardameta, que regresa al club vasco tras una campaña cedido en el Valencia CF, no entra en los planes deportivos de un Edin Terzic que lo ha dejado fuera para el primer partido de pretemporada.

El Athletic Club tiene la opción de renovar de manera unilateral a Julen Agirrezabala por dos años más, acaba contrato el 30 de junio de 2027, pero todo apunta a que la entidad rojiblanca va a buscar un traspaso para el guardameta ya que, a priori, Unai Simón y Álex Padilla se van a hacer cargo de la posición de portero.

Las otras bajas por decisión técnica para este amistoso contra el CD Derio son las de Unai Vencedor y Mikel Vesga, quienes tampoco entran en los planes de Edin Terzic para este nuevo Athletic Club.

Sin los mundialistas y los lesionados

Más allá de los futbolistas con los que no cuenta de cara a la próxima temporada, Edin Terzic, el nuevo entrenador del Athletic Club, no puede tener a su disposición a los futbolistas que están jugando o han jugado el Mundial 2026 con sus respectivas selecciones nacionales y con los lesionados, que están arrastrando algún que otro problema físico en este inicio de pretemporada.

En este caso, no van a jugar Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams, que siguen con la Selección Española, ni con Iñaki Williams, que está ya de vacaciones después de que fuera eliminada Ghana.

En cuanto a los lesionados, no pueden jugar el partido amistoso contra el CD Derio, que comienza a las 19:30 horas, los lesionados Dani Vivian, Unai Egiluz, Andoni Gorosabel y Nico Serrano, quien sufre un problema muscular leve en el recto anterior izquierdo. Estos jugadores se centran ahora en recuperarse lo antes posible para unirse a sus compañeros de equipo pronto.

La convocatoria completa del Athletic Club para el partido amistoso contra el CD Derio:

Estos don los 24 futbolistas con los que ha decidido contar Edin Terzic para el amistoso de pretemporada contra el CD Derio: Padilla, Santos, Paredes, Yeray, Berenguer, O. Sancet, Guruzeta, Areso, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jauregizar, Adama, Maroan, Robert Navarro, Beñat Prados, Peio Canales, Gerenabarrena, Rego, Johaneko, H. Rincón, Gift, Selton, Monreal y Djaló.