De Francia a España: Laporte se juega una final del Mundial contra sus orígenes

El central, formado en Lezama e internacional con las categorías inferiores galas, afronta la semifinal de la Copa del Mundo 2026 como líder de la defensa de Luis de la Fuente

Laporte vuelve a enfrentarse al país donde nació, ahora como uno de los líderes defensivos de España@Laporte

El fútbol le ha reservado una de esas paradojas que parecen escritas con muchos años de antelación. Aymeric Laporte nació en Francia, creció dentro de sus selecciones inferiores y este martes será uno de los encargados de frenar a los atacantes galos.

Lo hará defendiendo a España en la semifinal del Mundial 2026 de Dallas. Ya no como una elección discutida ni como un invitado bajo sospecha, sino como uno de los líderes de Luis de la Fuente y el central con mayor experiencia de la zaga nacional.

De capitán de Francia sub-21 a jefe de la defensa española

Nacido en Agen, Laporte abandonó pronto su zona de confort para perseguir el fútbol. Llegó a Lezama durante la adolescencia y allí construyó una relación con España que terminaría superando ampliamente el ámbito deportivo. Antes había representado a Francia desde la categoría sub-17 hasta la sub-21, llegando a ejercer como capitán.

Didier Deschamps llegó a convocarlo con la absoluta francesa, pero nunca le concedió el debut. La oportunidad internacional que esperaba apareció en 2021, cuando obtuvo la nacionalidad española y Luis Enrique lo incluyó en la lista para la Eurocopa. Su estreno se produjo el 4 de junio de aquel año, precisamente frente a Portugal.

Cinco años después, el defensa del Athletic ha alcanzado los 50 partidos con España. Solo otros nueve centrales, entre ellos Sergio Ramos, Carles Puyol, Gerard Piqué y Fernando Hierro, habían llegado antes a esa cifra. Por el camino, Laporte ha ganado la Nations League de 2023 y la Eurocopa de 2024 como pieza importante del equipo.

“Representar a España es increíble”, ha explicado durante el campeonato. Su discurso evita presentar la semifinal como un conflicto de identidades. Francia pertenece a su origen y a su formación, pero la camiseta con la que ha construido su carrera absoluta es la española.

Luis de la Fuente convirtió las dudas sobre Laporte en jerarquía

Su camino con la Selección nunca estuvo completamente libre de críticas. La decisión de jugar para España, su marcha del Manchester City a Arabia Saudí y las dudas sobre su estado físico antes de la Eurocopa alimentaron un debate que el central ha aprendido a asumir con cierta distancia.

“Muchos opinaban que ya era un jugador retirado”, recordó en una entrevista con El Larguero. Laporte respondió sobre el campo, fue titular en el título europeo de 2024 y mantuvo la confianza de Luis de la Fuente incluso cuando su presencia en el fútbol saudí generaba recelos.

El seleccionador encontró en él algo más que un central zurdo capaz de iniciar el juego. A sus 32 años, Laporte ejerce como guía de una defensa rejuvenecida y aconseja a futbolistas como Pau Cubarsí sobre la colocación, la salida de la línea o la elección del momento para anticipar. El propio jugador reconoce que dentro del grupo tiene la responsabilidad de “mandar y aconsejar”.

Su relación con De la Fuente también explica esa continuidad. Laporte define al técnico como un gestor que sabe cuándo apretar, cuándo conceder espacio y cómo mantener una comunicación cercana con el vestuario. Esa confianza ha permitido al defensa superar las dudas externas sin sentir que debía demostrar su pertenencia en cada convocatoria.

Francia examina al central que conoce su mayor amenaza

La semifinal colocará delante de Laporte el ataque al que ya señalaba como el más peligroso del Mundial. Antes de comenzar el torneo, eligió a Francia como la selección que más respeto le generaba por la cantidad y el nivel de sus delanteros. Ahora deberá enfrentarse directamente a esa velocidad.

España necesitará su lectura defensiva para controlar los espacios, pero también su precisión con el balón para superar la presión francesa. Su pierna izquierda permite abrir la salida desde atrás y encontrar a los centrocampistas sin obligar al equipo a recurrir continuamente al juego directo.

La cita en Dallas ofrece una fotografía definitiva de su transformación. Laporte pasó de esperar una oportunidad con Francia a convertirse en uno de los diez centrales con más internacionalidades en la historia de España. Ya ha levantado dos títulos y participa en su segundo Mundial con la Selección, donde está a un paso de llegar a la final.