España, desde dentro: Josep de Tena señala las claves del duelo ante Francia

El creador de contenido, acreditado por TikTok en el Mundial 2026, analiza en ESTADIO Deportivo el España - Francia, el momento de Lamine Yamal, el rol de Mikel Merino y la fuerza del vestuario de Luis de la Fuente

Josep de Tena ha vivido el Mundial 2026 desde dentro y todavía habla del torneo como algo casi irreal. “Lo vives como un sueño”, resume el periodista deportivo y creador de contenido, acreditado por TikTok durante la Copa del Mundo y seguido por más de tres millones de personas en redes sociales.

En ESTADIO Deportivo, Josep se moja antes del España - Francia: considera favorita a la Selección, define la semifinal como “una final anticipada” y señala a Lamine Yamal, Mikel Merino, Pedri y el vestuario de Luis de la Fuente como claves del camino hacia la segunda estrella.

Josep de Tena se moja con el España - Francia: "El ganador tendrá un 85 %"

- La semifinal entre España y Francia llega cargada de nombres, antecedentes y lecturas tácticas. Para Josep de Tena, que ha seguido el Mundial desde dentro y ha visto de cerca a la Selección, el cruce europeo no es una eliminatoria más: puede marcar al próximo campeón ¿Esperaba una España tan competitiva?

- Sí. Yo confiaba y sigo confiando muchísimo. Creo que el ganador del España-Francia tendrá, para mí, un 85% de posibilidades de ser campeón. En la otra semifinal estarán Inglaterra o Argentina, pero considero que el España - Francia es una final anticipada.

España viene de ganar la Eurocopa y, aun así, ha afrontado el Mundial algo mermada. Nico Williams no ha estado al cien por cien, Víctor Muñoz todavía no ha podido debutar y Rodri llegó condicionado por las lesiones, aunque por suerte ya está recuperando su mejor nivel. Incluso con esas dificultades, somos candidatos.

- Sobre la semifinal ante Francia, ¿las individualidades de Kylian Mbappé, Michael Olise y compañía colocan por delante a Les Bleus o España tiene argumentos para sentirse favorita?

- Veo que mucha gente considera que está muy igualado y concede una ligera ventaja a Francia. Yo se la daría a España. Francia quizá tiene mejores individualidades y está ofreciendo una exhibición de juego muy potente en este Mundial, pero lo ha hecho contra selecciones que no son España.

En los enfrentamientos directos recientes, España ganó en la Eurocopa y también en la Nations League. En ese último partido llegamos a colocarnos 5-1. Es verdad que después, con los cambios y cierta relajación, Francia reaccionó y casi nos dio un susto, pero cuando nos hemos enfrentado se ha visto que no le resulta cómodo jugar contra una selección que le quita el balón y la domina.

Ahora bien, cuando España tenga la pelota y Francia salga al contragolpe con Olise y Mbappé, claro que tendré miedo. Aun así, por los precedentes directos, doy una ligera ventaja a España.

Lamine Yamal, Francia y el Mundial 2026: "Debe llegar y creo que va a llegar"

- El nombre de Lamine Yamal atraviesa toda la previa. Su Mundial no se está midiendo solo por los goles, sino por lo que provoca en el rival: atrae ayudas, fija marcas y abre caminos para el resto ¿Cómo valora Josep de Tena su Mundial y qué espera de él en la semifinal?

- Es verdad que venía de una lesión. A nivel goleador, si comparas sus cifras con las de Haaland, Messi o incluso Bellingham, llama la atención que solo lleve un gol.

Sin embargo, el otro día estuve viendo las mejores jugadas del partido contra Francia en la Nations League. Lamine marcó de penalti, que además había provocado él, pero también impactó muchísimo en el juego. Muchas veces da el pase clave que permite a un compañero ofrecer la asistencia definitiva. Además, obliga al rival a acumular jugadores en su banda.

Por eso España fue tan buena en la Eurocopa. Lamine todavía no era tan conocido, se dio a conocer en aquel torneo, pero ya obligaba a los rivales a colocar dos jugadores en su banda. Entonces España podía cambiar el juego hacia Nico Williams, que también es muy bueno, y generaba una amenaza constante por ambos lados.

Quizá se podía esperar que Lamine hubiera marcado más goles en este Mundial, pero, si lo quitáramos del once, veríamos claramente la diferencia que marca. Puede que no esté firmando un torneo idílico en cuanto a cifras, pero creo que está haciendo un buen Mundial. Aún no hemos visto su mejor versión y pienso que llegará contra Francia. Debe llegar y creo que va a llegar.

Luis de la Fuente, Unai Simón y el vestuario de España

- Uno de los elementos diferenciales de la entrevista está en la mirada desde dentro. De Tena no solo analiza lo que ocurre en el césped: también habla de lo que percibió cerca del grupo, antes de los partidos y en los momentos de máxima concentración ¿Qué impresión le dejó el vestuario de España y esa idea de familia que repite Luis de la Fuente?

- Vi un grupo que me encanta. Es lo que dice Luis de la Fuente: son una familia. Me gusta mucho cómo combinan el cachondeo y el buen ambiente con la concentración absoluta cuando llega el partido.

Tuve la suerte de verlos bajar del autobús y ni siquiera les decía “hola”, porque los notabas completamente metidos en el encuentro, cada uno con su música o con su rutina. Eso me gusta, porque está muy bien que haya buen rollo y que se sientan como una familia, pero después tienen que afrontar momentos como el empate ante Cabo Verde, cuando llueven las críticas y no se obtiene el resultado esperado.

Ahí sí les vi con la actitud de: 'Vamos a remontar y a demostrar lo que somos'. Me gusta mucho ese equilibrio. Otras selecciones quizá no lo tienen. Sin ir más lejos, Portugal también era una de las favoritas y se esperaba mucho de ellos, pero yo no percibí el mismo grado de unión ni esa sensación de que todos van a una. Por eso me ha gustado tanto España.

- A partir de esa idea de familia, se le plantea el papel de los suplentes y cómo Luis de la Fuente ha conseguido que todos mantengan la misma mentalidad pese a debates como el de Pedri o la portería.

- Incluso a Unai Simón le preguntaron por Pedri y por su suplencia. Él recordó que Fabián, que está jugando en su lugar, viene de ganar dos Champions seguidas. Tenemos la suerte de contar con una selección extraordinaria y eso provoca que haya jugadores muy buenos que no puedan disfrutar de todos los minutos que desean. Lo escuché y pensé: “Es exactamente así”.

Pedri, Dani Olmo y Fabián Ruiz: el debate del once de Luis de la Fuente

- La lectura de Josep de Tena no pasa por señalar a Pedri, sino por ajustar expectativas: cuando un jugador acostumbrado al sobresaliente firma un torneo correcto, la percepción pública tiende a ser mucho más dura ¿Cómo está viendo el torneo del centrocampista? ¿Debe ser titular ante Francia?

- Al principio, con Pedri y Dani Olmo, ocurría que Pedri jugaba como mediapunta y Dani Olmo se quedaba fuera. Yo no estaba de acuerdo, porque Dani Olmo me gusta muchísimo con España y creo que debe jugar en la mediapunta, mientras que Pedri rinde mejor en la base.

Por cómo está jugando Pedri este Mundial, y lo digo como aficionado del Barça que lo ha seguido durante toda la temporada, quizá en el Barcelona su nivel de excelencia ha sido de 9,5 y con España, hasta el partido ante Bélgica, estaba ofreciendo un 6,5 o un 7: un rendimiento correcto. Cuando un jugador excelente juega simplemente correcto, parece que está jugando mal.

Contra Bélgica creo que le afectó no ser titular y lo vi incluso peor. Si Fabián está mejor, eso beneficia a España y Pedri puede aportar desde el banquillo, entiendo que esa sea la decisión adecuada.

Ahora bien, si Luis de la Fuente ve a Pedri motivado y con ganas de demostrar lo que es, puede venirnos de lujo contra Francia. Pero, si no está al cien por cien en confianza o motivación, entiendo que pueda ser suplente, aunque sea uno de los mejores jugadores que tenemos.

Mikel Merino, el miedo que España puede guardar en el banquillo

- Mikel Merino aparece como uno de los grandes nombres propios de la fase final. Sus goles ante Portugal y Bélgica alimentan el debate sobre su titularidad ¿Debe entrar en el once o mantenerse como un revulsivo de lujo?

- Puede parecer injusto para él por todo lo que ha demostrado, pero yo lo mantendría como suplente. Muchas veces existe ese factor del jugador que entra muy motivado, aporta de inmediato y cambia el partido en un momento concreto.

Si lo pones de titular y, por lo que sea, no tiene demasiado impacto —algo que sería normal ante Francia—, pierdes ese factor sorpresa. En cambio, si el partido llega al minuto 70 con 0-0 y entra Mikel Merino, creo que hasta los franceses pensarán: “Cuidado”. Ya genera miedo por lo que ha hecho.

Los partidos tan importantes suelen comenzar con mucha cautela y tanteo. Cuando se rompen, ese puede ser su momento. Creo que es injusto que no sea titular porque, sinceramente, ¿qué más puede demostrar? Pero ese rol le está viniendo muy bien y, como suele decirse en los Mundiales, si algo funciona, no lo cambies. Yo seguiría igual.

Cabo Verde, Unai Simón y el pesimismo con España tras el debut en el Mundial

- El arranque de España en el Mundial, tras el empate sin goles ante Cabo Verde, generó muchas dudas sobre el equipo de Luis de la Fuente ¿Cómo se vivieron aquel partido los aficionados desplazados hasta Estados Unidos?

- Yo no percibí allí un ambiente tan pesimista como el que vi después en vídeos, programas o comentarios de gente que estaba en España. También tuve contacto con periodistas de medios tradicionales y veía optimismo.

Es verdad que España empató, pero recuerdo que Unai Simón dijo después del partido que ya veríamos lo que haría Cabo Verde, que no era una selección tan débil como podía parecer. Al final hubo que darle la razón, porque puso en problemas incluso a Argentina. Tampoco pudieron ganarle Uruguay ni Arabia Saudí.

Por eso, allí no se vivía como algo tan trágico. En cambio, desde España, por lo que veía en redes sociales, había más pesimismo: “Madre mía, nos van a eliminar”. Hacía falta calma y tranquilidad. España ha ido de menos a más.

Messi, Argentina e Inglaterra: la final que quiere Josep de Tena

- El cierre de la conversación mira al otro lado del cuadro. Si España supera a Francia, el rival saldrá del Inglaterra - Argentina ¿Qué rival preferiría en una posible final del Mundial: Inglaterra o Argentina?

- A Argentina, al cien por cien. Soy muy fan de Leo Messi y le tengo muchísimo cariño. Lo pasé mal cuando estuvieron a punto de quedar eliminados contra Egipto. Tenía la sensación de: “¿Hasta aquí Messi y los Mundiales, contra Egipto? ¿En serio?”.

Creo que ganarles una final sería muy bonito y no me dolería. Messi ya tiene su Mundial y que llegue a otra final ya sería precioso. A partir de ahí, que gane España.

- Más allá de sus preferencias personales, se le pregunta qué selección cree que llegará realmente a la final del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina.

- Creo que Argentina. Inglaterra quizá ha convencido más por su juego, pero en unas semifinales pienso que Messi se va a activar, que todo el equipo le sigue y va a muerte con él. Será un partido muy difícil y disputado, pero considero a Argentina ligeramente favorita.