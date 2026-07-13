Julen Agirrezabala y Unai Vencedor, en la rampa de salida del Athletic

El Athletic vuelve este lunes al trabajo con la mente puesta ya en los dos primeros amistosos de pretemporada y al mismo tiempo la intención de seguir aligerando una plantilla con muchos efectivos

El Athletic Club de Edin Terzic sigue con la puesta a punto tras comenzar los entrenamientos de pretemporada la pasada semana. Una primera semana en la que también se produjeron movimientos de salida en la intención del director deportivo, Mikel González, y el técnico Edin Terzic, de ir bajando el número de efectivos y puliendo así la plantilla con la que comenzar la temporada oficialmente en apenas un mes.

Y es que el técnico alemán comenzó los entrenamientos con 29 jugadores sobre el césped de Lezama, siendo la única baja la del lesionado Andoni Gorosabel, a quien se le detectó una lesión moderada en el aductor largo derecho el pasado lunes en la primera jornada de reconocimientos médicos.

Tampoco estuvieron como es lógico los tres internacionales que siguen en el Mundial con España como son Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams, que una vez acaben el torneo se tomarán unos días más de merecidas vacaciones, vacaciones que ya disfruta el otro mundialista, Iñaki Williams.

Ya se han marchado dos efectivos de la primera plantilla. El primero fue Unai Gómez, vendido al Udinese por 4,5 millones de euros más otros 1,5 en función de variables. Y hace tan solo un par de días le siguió Urko Izeta, que vuelve a Segunda división tras convertirse en futbolista del Cádiz por una cifra fija en torno al millón y medio de euros que puede aumentar según variables.

Unai Vencedor y Agirrezabala buscan destino

Pero la 'operación salida' en el Athletic no puede parar. El club bilbaíno quiere darle ritmo al capítulo de las despedidas antes de poder afrontar algún fichaje y los siguientes nombres en la agenda del director deportivo están marcados en rojo: Unai Vencedor y Julen Agirrezabala.

El en caso del centrocampista, el futbolista ha regresado al Athletic tras un año cedido en el Levante, donde ha conseguido la permanencia pero no está trabajando en la dinámica bajo las órdenes de Terzic, ya que no cuenta para el técnico ni para el club, de ahí que se le esté buscando una salida de forma urgente.

El de Bilbao está entrenando en solitario a la espera de una oportunidad en Primera división, ya en Segunda no le faltan pretendientes, siendo el Mallorca o el Oviedo, dos recién descendidos, algunas de las opciones más importantes.

En la misma situación se encuentra Julen Agirrezabala, aunque el meta sí que trabaja con el primer equipo. Tras su cesión al Valencia, que no ejerció la opción de compra por el meta rojiblanco, espera acontecimientos en el mercado. Ha acumulado el interés de varios equipos de Primera pero el Deportivo, uno de ellos, se decidió por el fichaje de Leo Román, mientras que el Villarreal aún no ha movido ficha. También hay otros casos a los que se les espera dar salida aunque apuntan a dilatarse en el tiempo, como son las situación de Nico Serrano o Álvaro Djaló.

Las dos primeras pruebas de pretemporada

La plantilla del Athletic Club afronta esta semana sus dos primeros compromisos de pretemporada. Los equipos vizcaínos del Derio y el Leioa, ambos de Tercera RFEF, serán el miércoles y el sábado los rivales ante los que el equipo rojiblanco saldrá de su rutina de entrenamientos en Lezama para empezar a asimilar sobre el césped los sistemas que quiere implantar el entrenador renano.

Terzic inicia esta segunda semana con un grupo de 28 futbolistas, dos menos que los citados el lunes para las pruebas médicas. A Gorosabel se le detectó una lesión muscular moderada en esos reconocimientos que probablemente le mantenga aún varios días fuera del grupo y el sábado se anunció el traspaso al Cádiz de Urko Izeta, la segunda salida confirmada esta semana tras la de Unai Gómez al Udinese italiano.

Los amistosos de La Florida y Sarriena se presentan como un buen escaparate para los cinco canteranos que han comenzado la pretemporada con el primer equipo. El portero Mikel Santos, los defensas Johaneko Louis-Jean e Iker Monreal y los delanteros Elijah Gift y Selton Sánchez, este último ya con cierto bagaje en la élite, tratarán sin duda de ganarse la confianza de un Terzic acostumbrado a trabajar con los talentos más jóvenes en su etapa en Dortmund.

También serán buenos rodajes para Prados, después del año prácticamente en blanco que se pasó el navarro debido a una grave lesión de rodilla, y para otros dos centrocampistas que brillaron el pasado curso en sus cesiones al Racing y el Castellón, Canales y Gerenabarrena, y que ilusionan en Bilbao. Además de los partidos contra Derio y Leioa, la semana de trabajo del Athletic presenta cuatro entrenamientos, lunes, martes, jueves a puerta abierta y viernes, antes de disfrutar de descanso el domingo 19.