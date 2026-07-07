Edin Terzic abraza la filosofía del Athletic: "La primera respuesta, siempre en Lezama"

El nuevo entrenador rojiblanco vivió su puesta de largo en el banquillo de San Mamés y respondió a las primeras preguntas de los periodistas; cuestionado por los fichajes, el míster alemán asegura que ese tema de conversación no existe con el club ya que lo primero es mirar a la cantera

Edin Terzic ya ejerce como nuevo entrenador del Athletic Club. Después de superar los reconocimientos médicos e iniciar la pretemporada con la plantilla rojiblanca, el técnico alemán fue presentado este martes en San Mamés junto al presidente Jon Uriarte y el director general de fútbol, Mikel González. En su primera comparecencia pública se dirigió a los medios en inglés y dejó claro que llega con un profundo conocimiento de la identidad del club y con un mensaje que conecta directamente con la filosofía rojiblanca: la cantera será la piedra angular de su proyecto.

El exentrenador del Borussia Dortmund explicó los motivos que le llevaron a aceptar el reto de dirigir al Athletic, además de desgranar su idea de juego. También habló de Lezama, del mercado de fichajes, de Nico Williams y del papel que desempeñará Óscar de Marcos dentro del vestuario.

"Cuando conocí la historia del club lo tuve claro"

Terzic explicó que, pese a haber recibido otras propuestas durante los últimos años, la llamada del Athletic fue diferente. "Es cierto que ha habido algunas ofertas en los últimos dos años, pero cuando el club se acercó y empecé a profundizar en su historia, su identidad, el talento y el potencial, lo tuve claro. Siempre tiendes a comparar las cosas, pero cuando sabes realmente lo que quieres, la decisión es sencilla. Una vez que me llegó la oportunidad, supe inmediatamente que quería formar parte de todo esto y empezar el siguiente capítulo de mi carrera en este maravilloso estadio".

Su idea de juego: optimismo en ataque y mentalidad en defensa

El nuevo técnico rojiblanco también explicó cuáles serán las bases futbolísticas de su equipo. "Quiero caras felices cuando los aficionados entren al estadio y cuando se marchen. Necesitamos dominar ambas facetas. Ser muy optimistas en ataque para que los jugadores muestren su talento, y muy pesimistas en defensa para que demuestren su mentalidad. En ataque quiero que piensen dónde deben estar para marcar cuando ganemos el balón, y en defensa, qué zona proteger si lo perdemos".

En una respuesta más breve también sintetizó esa idea con una frase muy clara. "Para resumirlo, en defensa tenemos que jugar con nosotros y en ataque tenemos que jugar para nosotros. Queremos que sea un grupo único para que el equipo tenga éxito".

Lezama, la prioridad antes que el mercado

Uno de los mensajes más contundentes de la comparecencia llegó cuando fue preguntado por posibles fichajes. Terzic dejó claro que la primera solución siempre debe encontrarse dentro de casa. "La primera respuesta a nuestros retos siempre tenemos que buscarla en Lezama. Esta es una identidad única y, para ser sincero, a muchísimos clubes del mundo les encantaría ser como el Athletic, pero simplemente no pueden porque esto no es una decisión tomada hace cinco años, sino que se ha construido durante más de un siglo. Si tienes la oportunidad de formar parte de esta filosofía tan especial, simplemente tienes que decir que sí".

En la misma línea descartó que las conversaciones con el club hayan girado alrededor del mercado. "Ni por un segundo hemos hablado acerca de fichajes. Sinceramente, creo que este equipo tiene muchísimo potencial, calidad e historia. Contamos con mucha experiencia en la plantilla, pero también con gente joven que está llamando fuerte a la puerta buscando su primera oportunidad; la mezcla que tenemos es la adecuada".

Nico Williams y un plan específico

El entrenador también se refirió a Nico Williams, que se incorporará más tarde tras su participación internacional. "Conozco perfectamente su situación; estoy en contacto constante con él y es evidente que ha pasado por un momento muy difícil durante este Mundial. Aunque allí no vaya a tener mucha más participación en lo que queda de torneo, las acciones más importantes le están esperando aquí en Bilbao. Le deseo lo mejor y, una vez que regrese con nosotros, construiremos un plan de trabajo físico específico para prepararle de cara a esta temporada que va a ser tan exigente".

Óscar de Marcos, un enlace entre el vestuario y el entrenador

Terzic quiso destacar también la importancia que seguirá teniendo Óscar de Marcos dentro del club. "Cuando empecé a informarme sobre la gente que conoce el club desde dentro y desde fuera, todo el mundo me hablaba de él. Charlamos y le dejé claro que sigue siendo importante, porque cada vez que alguien me describía lo verdaderamente importante para el Athletic, la ciudad y su afición, básicamente me estaban describiendo los valores de Óscar de Marcos. Nos va a ayudar a establecer dos puentes: uno entre el vestuario y mi oficina, y otro entre Lezama y San Mamés".

El consejo de Jupp Heynckes

Antes de aceptar el cargo, el entrenador alemán buscó la opinión de una voz autorizada como la de Jupp Heynckes, cuyo paso por Bilbao terminó de convencerle. "Hablé con Jupp para conocer su experiencia y me dijo algo que se me quedó grabado: en este club, dar la mano es más importante que firmar un contrato. Me aseguró que venir era una elección excelente y que aquí iba a conocer a grandes amigos. De hecho, me reconoció que es el único equipo donde, tras acabar su etapa, todos los jugadores siguieron siendo amigos suyos. Habló con tanta euforia y positividad de su tiempo en Bilbao que me ayudó muchísimo a tomar la decisión con la mejor de las sensaciones".

Puertas abiertas, Izeta y la plantilla

En el turno final de preguntas también abordó otros asuntos de actualidad. Sobre la posibilidad de abrir los entrenamientos a los aficionados aseguró: "El jueves vamos a tener la primera sesión de puertas abiertas, pero será el club quien informe de ello. Estamos abiertos a ello. Abrir Lezama no depende de mí y no puedo juzgar las decisiones que se han tomado antes de mí. Estoy acostumbrado a abrir las puertas a la afición, pero hoy en día tenemos que prepararnos lo mejor posible. Hay cosas que tienen que ser a puerta cerrada".

Respecto al futuro de Urko Izeta fue prudente. "Todo el mundo está buscando delantero, no solo el Athletic. Esto forma parte de nuestro trabajo. Urko Izeta... No me gusta hablar ahora pero es el momento de tomar decisiones, claro. Mañana vamos a entrenar y todos están invitados a mostrarme que quieren jugar".

Y sobre la composición de la plantilla, llegó a una conclusión. "Vamos a respetar a los jugadores: su pasado, su presente y su futuro. Hay algunos que no pueden entrenar en todas las sesiones. No hay que tomar una decisión ahora sobre cuántos jugadores quiero ver en el entrenamiento. Todos tienen la oportunidad de jugar".