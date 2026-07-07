Ibon Sánchez pone rumbo al Cádiz para dar el salto al fútbol profesional

El mediocentro del filial iniciará el curso a préstamo en el equipo amarillo tras pasar reconocimiento médico y ser visto en la capital gaditana; el joven de Getxo tendrá un año de fogueo en un equipo 'top' de Segunda División tras haber llegado a debutar en Champions a las órdenes de Ernesto Valverde

El Athletic Club comienza a dar forma a su operación salida. El siguiente en encontrar acomodo y abandonar la disciplina rojiblanca será Ibon Sánchez. El centrocampista ofensivo, capitán del Bilbao Athletic, jugará la próxima temporada en el Cádiz CF en calidad de cedido, una operación que, según diversas informaciones, está completamente cerrada y únicamente pendiente del anuncio oficial por parte de ambos clubes.

El futbolista, de 22 años, ya ha sido visto en la capital gaditana para pasar el pertinente reconocimiento médico, el último paso antes de convertirse en nuevo jugador del conjunto andaluz. De confirmarse la cesión, Ibon Sánchez se convertirá en el sexto refuerzo del Cádiz para la temporada 2026/2027, después de las incorporaciones de Jokin Ezkieta, Vladys Kopotun, Beñat de Jesús, Kenan Toibibou y Javi Castro.

La operación permitirá al mediapunta dar el salto al fútbol profesional y probarse en LaLiga Hypermotion tras completar una brillante trayectoria en el filial rojiblanco.

Premio a una temporada de crecimiento

El préstamo al Cádiz llega después del mejor curso de Ibon Sánchez desde que aterrizó en Lezama. El futbolista se consolidó como una de las grandes referencias ofensivas del Bilbao Athletic en Primera Federación, firmando una temporada muy completa tanto por rendimiento como por protagonismo.

Vigilado constantemente por Ernesto Valverde, el de Getxo, que aterrizó en el Athletic en 2018 procedente del Romo, ha seguido brillando mientras tanto en el filial, donde ha sido un fijo para Aranbarri.

Su crecimiento no pasó desapercibido para el 'Txingurri', que decidió incorporarlo con frecuencia a la dinámica del primer equipo durante el pasado ejercicio. El gran premio llegó en la Liga de Campeones, donde el técnico rojiblanco le hizo debutar con el Athletic en un partido de máxima exigencia. Ibon disputó sus primeros minutos oficiales con el primer equipo en el encuentro frente al Borussia Dortmund, una experiencia que confirmó que el club sigue viendo en él un futbolista con recorrido. Del mismo modo, también entró en una convocatorias europea en el partido frente al Newcastle y ante el Mallorca en LaLiga.

Ahora, tras saber del interés de numerosos equipos en el pasado mercado invernal -fueron varios los clubes de Segunda interesados en la cesión del mediocentro de 21 años-, el siguiente paso en su formación pasa por competir cada fin de semana en una categoría tan exigente como Segunda División.

Un perfil que encaja con Idiakez

El Cádiz llevaba semanas siguiendo muy de cerca al futbolista. De hecho, el interés del conjunto gaditano trascendió hace más de un mes y las conversaciones entre ambas entidades han terminado llegando a buen puerto.

Imanol Idiakez buscaba un centrocampista ofensivo con capacidad para asociarse entre líneas, generar superioridades y conectar con los delanteros, un perfil que encaja plenamente con las características de Ibon Sánchez. Zurdo, con buena conducción, visión de juego, calidad técnica y facilidad para llegar al área rival, el jugador también ha destacado por su personalidad sobre el terreno de juego pese a su juventud.

La pasada temporada firmó cinco goles con el Bilbao Athletic, confirmándose como uno de los futbolistas más determinantes del filial.

El Athletic apuesta por su crecimiento

La cesión responde a la estrategia que el Athletic viene siguiendo con algunos de los jugadores más prometedores de Lezama. Con una competencia muy elevada en el primer equipo y el estreno de Edin Terzic en el banquillo rojiblanco, el club entiende que Ibon necesita acumular minutos en el fútbol profesional antes de regresar a Bilbao con mayores opciones de hacerse un hueco definitivo.

El préstamo permitirá al futbolista medir su evolución en una competición especialmente competitiva, sin perder el vínculo con el Athletic, que seguirá de cerca su progresión durante toda la temporada.

Sexto fichaje para un Cádiz muy activo

Mientras tanto, el Cádiz continúa reforzando su plantilla con un marcado perfil joven. La llegada de Ibon Sánchez elevará a seis el número de incorporaciones realizadas por el conjunto amarillo en este mercado estival tras las incorporaciones de Jokin Ezkieta, Vladys Kopotun, Beñat de Jesús, Kenan Toibibou y Javi Castro.

La dirección deportiva cadista sigue acelerando operaciones con el objetivo de poner cuanto antes a disposición de Imanol Idiakez una plantilla competitiva para pelear por los puestos altos de LaLiga Hypermotion.