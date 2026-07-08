Acelerón de la operación salida en Lezama: Cinco jugadores enfilan la rampa en un día

El club bilbaíno comienza a marcar pautas drásticas en su planificación con varios jugadores en la rampa y otros aceptando en marcha; Edin Terzic ha dirigido su primer entrenamiento a sabiendas de que la dirección deportiva está aligerando plantilla con una hoja de ruta muy definida de cara a la nueva temporada

El Athletic Club avanza a marchas forzadas en la creación de su nuevo proyecto. Mientras Edin Terzic dirigía este miércoles su primer entrenamiento sobre el césped de Lezama, en los despachos de Ibaigane seguían avanzando una planificación que pasa, en primer lugar, por liberar espacio antes de afrontar los últimos movimientos del mercado. La operación salida ha cogido ritmo y velocidad en las últimas horas y evidencia que el club tiene muy claro qué futbolistas continuarán formando parte del proyecto y cuáles deberán buscar minutos lejos de San Mamés.

Las primeras decisiones ya son oficiales y otras están prácticamente cerradas. El Athletic comienza a moldear la plantilla con una política continuista en cuanto a la gestión de sus jóvenes talentos, con ventas importantes, garantías de futuro y cesiones muy meditadas para favorecer el crecimiento de las promesas de Lezama.

Terzic arranca con una plantilla todavía muy abierta

El técnico alemán dirigió su primera sesión de entrenamiento con un grupo formado por 29 futbolistas y con la única ausencia de Andoni Gorosabel, lesionado en el aductor durante los reconocimientos médicos.

El nuevo entrenador empieza también a evaluar a varios jugadores cuyo futuro todavía no está definido. Uno de ellos es Urko Izeta. El Athletic está trabajando en su salida. El delantero afronta la pretemporada como una oportunidad para convencer a Terzic, aunque es consciente de que tiene muy difícil su continuidad ya que hay exceso de jugadores. De esta forma, el de Aia sabe que cuenta con el interés de equipos de Primera y Segunda y está estudiando las propuestas.

En las últimas semanas su nombre ha estado relacionado con equipos como el Real Oviedo y el Cádiz. Sin embargo, el interés del conjunto gaditano ha perdido fuerza y el delantero ha decidido centrarse en demostrar que puede tener sitio en el nuevo Athletic. Si finalmente no entra en los planes del técnico alemán, el mercado todavía le ofrecerá margen suficiente como para encontrar una salida a tiempo.

Unai Gómez pone rumbo a Italia

La salida de mayor impacto ha sido la de Unai Gómez. El centrocampista ha sido traspasado al Udinese después de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo económico que llevaba varios días negociándose.

El Athletic vuelve a repetir la fórmula utilizada en otras operaciones. Además del ingreso fijo por el futbolista, conserva variables por objetivos, un porcentaje de una futura venta y el derecho de tanteo.

El canterano, que llegó a conquistar la Copa del Rey de 2024 con el Athletic, pone fin a una etapa en la que disputó 117 encuentros oficiales entre todas las competiciones y marcó seis goles. Su marcha ha generado opiniones divididas entre la afición, que entiende la operación desde el punto de vista deportivo pero lamenta la salida de un futbolista muy identificado con el club.

Las primeras salidas oficiales

Donde sí se han producido movimientos es en el filial. El Athletic ha confirmado el traspaso del central Aimar Duñabeitia al Sporting de Gijón, una operación que vuelve a reflejar el modelo de gestión implantado por Mikel González. Además de ingresar una cantidad fija por el defensor, el club rojiblanco se reserva variables económicas ligadas al rendimiento del jugador, un porcentaje de una futura venta, derecho de tanteo y una opción de recompra.

Duñabeitia pone fin así a una larga etapa en Lezama después de disputar 71 partidos con el Bilbao Athletic durante las tres últimas temporadas y de llegar incluso a participar en dos amistosos con el primer equipo.

Horas antes también se ha hecho oficial la marcha de Eder García al Córdoba en calidad de cedido, otra salida que continúa reduciendo efectivos en el filial.

Ibon Sánchez también ha hecho las maletas

La otra operación que ya es oficial es el traspaso de Ibon Sánchez al Cádiz. El mediapunta pasó reconocimiento médico y el Athletic ya ha confirmado que jugará la próxima temporada en LaLiga Hypermotion. Firma hasta el 30 de junio de 2030.

El Athletic considera que el futbolista necesita competir con continuidad en el fútbol profesional antes de regresar a Bilbao. Después de una gran campaña con el Bilbao Athletic y de llegar a debutar en la Liga de Campeones a las órdenes de Ernesto Valverde. El club entiende que el siguiente paso en su formación pasa por acumular minutos en una categoría tan exigente como la Segunda División.

El Athletic deja salir a uno de los futbolistas con mayor proyección de Lezama, aunque mantiene el control sobre su futuro. La entidad rojiblanca explicó que el acuerdo contempla un ingreso fijo, al que se añadirán diferentes variables ligadas al rendimiento del jugador. Además, el club bilbaíno ha blindado sus intereses de cara a los próximos años. Aunque Ibon Sánchez cambia de destino, el Athletic conservará un porcentaje de una futura venta, dispondrá de un derecho de tanteo y se guardará una opción de recompra si el centrocampista confirma la progresión que se le augura y decide recuperarlo más adelante.

Una planificación con las ideas muy claras

El Athletic apenas acaba de arrancar la pretemporada, pero la sensación es que su planificación sigue un guion perfectamente marcado. Antes de acudir con fuerza al mercado, la prioridad pasa por ordenar la plantilla, dar salida a aquellos jugadores con menos opciones de participar y seguir generando recursos económicos sin perder el control sobre el futuro de muchos de sus canteranos.

Las ventas de Duñabeitia y Unai Gómez, la cesión de Ibon Sánchez y la incertidumbre que todavía rodea a futbolistas como Urko Izeta son solo los primeros movimientos de un verano que promete todavía muchas operaciones en Lezama. Con Terzic ya al mando, el nuevo Athletic empieza a tomar forma.