El Athletic Club vende a Unai Gómez al Udinese

El club vasco anuncia el movimiento que, además de la cantidad fija, le deja variables económicas por objetivos, porcentaje de futura venta y un derecho de tanteo

Unai Gómez ha dejado este miércoles futbolista del Athletic de Bilbao. Así lo ha anunciado la entidad vasca que ha alcanzado un acuerdo con el Udinese Calcio para el traspaso del futbolista de 23 años. Desde hace algunas semanas se venía hablando de la posibilidad de este movimiento que ahora se ha oficializado.

El Athletic de Bilbao, en su comunicado sobre el traspaso, no detalla las cifras del traspaso, aunque sí ha desvelado que, además de ingresar una cantidad fija por la transferencia, el club se reserva variables económicas por objetivos, porcentaje de futura venta y un derecho de tanteo sobre Unai Gómez. En cualquier caso ha trascendido que las cantidades por ser de 4,5 millones de euros, más un bonus de 1,5.

Unai Gómez se va con 117 partidos y un título de la Copa del Rey con el Athletic

El centrocampista tenía dos años más de contrato con el Athletic de Bilbao, aunque finalmente no los cumplirá con el movimiento al Udinese. El futbolista deja la entidad rojiblanca después de haber disputado 117 partidos con el primer equipo en los que ha marcado seis goles y ha dado cinco asistencias. El bermeano también puede presumir de ser campeón de la Copa del Rey con el equipo de San Mamés, título conquistado en 2024 frente al Mallorca en La Cartuja.

El club vasco en su anuncio del traspaso ha querido agradecer a Unai Gómez "su compromiso y dedicación durante toda su trayectoria en Lezama y le desea la mejor de las suertes tanto en su futuro personal como profesional". Ahora el centrocampista emprende una nueva aventura en un campeonato totalmente distinto como es la Serie A.

Poco protagonismo la pasada temporada y la llegada de Edin Terzic

Una de las cuestiones que han pesado para que finalmente el Athletic de Bilbao y el futbolista se decidieran a dar el paso para la salida ha sido el poco protagonismo que ha tenido en los últimos tiempos. Ya el curso pasado, con Ernesto Valverde en el banquillo, no terminó de ser uno de los miembros del once de gala. Con todo disputó 37 partidos oficiales entre las distintas competiciones, si bien es cierto que en menos de la mitad, en 17, lo hizo en el once titular. Completó sus números con dos goles y una asistencia.

Con el cambio de entrenador Unai Gómez quería cambiar su situación y dar un paso adelante. Sin embargo, en los primeros días de Edin Terzic como entrenador del Athletic de Bilbao se ha producido su traspaso al Udinese. Un movimiento con el que el jugador busca nuevos retos y tener un rol de mayor protagonismo en el equipo del que ha tenido y probablemente del que iba tener.

Ahora Unai Gómez pone fin a su estancia en el Athletic de Bilbao. El canterano vivió dos etapas diferentes en Lezama, una desde alevines hasta infantiles después de llegar desde el Bermeo FT, y otra desde juveniles hasta el primer equipo tras un paso de tres años por el Danok Bat.