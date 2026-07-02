El precio de Unai Gómez en su traspaso del Athletic al Udinese

El centrocampista sabía que iba a tener muy complicado jugar en el equipo que va a entrar Edin Terzic. Su idea inicial era ganarse un puesto en el Athletic Club, pero la insistencia y el fuerte interés del Udinese han provocado que el fichaje esté ya más que acordado a falta de hacerse oficial

Unai Gómez ha protagonizado uno de los fichajes más sorpresivos y a la vez rápidos de este comienzo de mercado de fichajes de verano. El centrocampista va a hacer las maletas después de que Athletic Club y Udinese hayan cerrado un acuerdo por el traspaso del de Bermeo que a sus 23 años de edad va a comenzar una nueva aventura en su carrera deportiva. Después de que los dos clubes llegaran a un principio de entendimiento hace unas horas, ambas entidades intercambian documentos y los firman tras fijar el traspaso en 4'5 millones de euros más bonus.

El Athletic Club se embolsa 4'5 millones de euros más bonus por el traspaso de Unai Gómez al Udinese

El Athletic Club y el Udinese de la Serie A de Italia han acordado finalmente que el traspaso de Unai Gómez quede fijado en 4'5 millones de euros más bonus según informa el compañero Matteo Moretto.

Operación que resultado muy satisfactoria para el club vasco ya que da salida a un jugador que iba a tener pocos minutos y se embolsa una buena cantidad de dinero.

Unai Gómez, de primeras, era reacio a marcharse del Athletic Club ya que tenía como objetivo el ganarse un puesto con el nuevo entrenador y revertir así la tendencia de la última temporada en la que tuvo un rol menor con Ernesto Valverde como técnico (37 partidos y 1.433 minutos). Finalmente ha cambiado de opinión por una serie de motivos.

El primero es la insistencia y el interés del Udinese que le ha ofrecido un contrato bastante lucrativo y a largo plazo, hasta el 30 de junio de 2031, dejando así claro que lo considera una apuesta de presente y de futuro. Y por otro que el centrocampista sabía que iba a tener difícil jugar por la competencia que existe en el Athletic Club en las posiciones de la sala de máquinas, los extremos y la mediapunta.

De hecho, El Athletic Club tiene en la posición de centrocampista a Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Beñat Prados, Mikel Vesga, Alejandro Rego y Beñat Gerenabarrena. No está más barato la zona ofensiva ya que ahí Edin Terzic, el nuevo entrenador del Athletic Club, tiene en plantilla a Nico Williams, Álex Berenguer, Oihan Sancet, Peio Canales, Selton Sánchez, Iñaki Williams y Robert Navarro.

Se espera que el traspaso de Unai Gómez se cierre en las próximas horas, poniendo así fin a la etapa en el Athletic Club que tras dos temporadas en el primer equipo hace las maletas para intentar triunfar lejos del Estadio de San Mamés.

A pesar de esta salida de Unai Gómez, en el Athletic Club no esperan realizar fichajes en esas posiciones de ataque ya que a los citados anteriormente se suman Selton Sánchez y Elijah Gift quienes han sido citados por Edin Terzic para realizar la pretemporada con un primer equipo vasco que si por algo se caracteriza es por darle, siempre y cuando puede, la oportunidad a esos jóvenes que están destacando en su cantera.