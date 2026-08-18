Tras pasar por los filiales de Real Sociedad y Athletic Club, pone rumbo a Suiza

El cuadro de San Mamés ha informado este martes de la salida rumbo al Grasshopper suizo de Manex Guibelalde, canterano de 22 años que el pasado curso disputó 24 encuentros en el filial de Lezama. Anteriormente se formó en el filial donostiarra, que dejó el pasado verano

El Athletic Club continúa con una intensa operación salida en la que busca darle acomode a jugadores que no cuentan para Edin Terzic o que por su edad ya se les queda 'pequeño' el primer filial de los vascos, el Bilbao Athletic. Precisamente un jugador de los que aspiraba a dar el salto al primer equipo del Athletic Club ha sido la última salida del cuadro vasco.

Manex Guibelalde, centrocampista de 22 años que llegó el pasado verano al Bilbao Athletic procedente del filial de la Real Sociedad, pone rumbo al fútbol suizo del Grasshoper tal y como ha informado el propio cuadro de Lezama este mismo martes.

Manex Guibelalde deja el Athletic Club tras llegar desde la Real Sociedad

El Athletic Club ha emitido un comunicado en el que informaba de la salida de Manex Guibelalde rumbo al Grasshopper de la Primera división de Suiza del siguiente modo: "El Athletic Club y el Grasshopper suizo han llegado a un acuerdo para el traspaso del centrocampista del filial Manex Guibelalde. Ibaigane se reserva un porcentaje de futura venta sobre el futbolista. Guibelalde (22 años) disputó 24 partidos en el Bilbao Athletic en la pasada temporada. La entidad rojiblanca quiere agradecer al jugador su compromiso y dedicación durante su trayectoria en Lezama y le desea la mejor de las suertes tanto en su futuro personal como profesional".

Manex Guibelade sigue el modelo de las anteriores salidas del Athletic Club

El Athletic Club vuelve a demostrar con el traspaso de Manex Guibelade que tiene perfectamente estudiado el mercado de fichajes. Manex Guibelade podría darle aún más rédito al Athletic Club gracias a ese porcentaje de una futura venta que se guardan los vascos. Esta cláusula junto a las de derecho de tanteo o de recompra están siendo muy habituales en el Athletic Club este verano con un alto porcentaje de sus salidas.

La operación salida del Athletic Club

Con Manex Guibelade ya fuera del Athletic Club tras la propia confirmación oficial del club de San Mamés, en el cuadro vasco ya son 10 los jugadores que han salido entre el primer y el segundo equipo. El primero fue Ibon Sánchez (traspaso al Cádiz), le siguieron Ibai Sanz (cesión al Córdoba), Unai Gómez (traspaso al Udinese), Aimar Duñabeitia (traspaso al Sporting de Gijón), Eder García (cesión al Córdoba), Izeta (traspaso al Cádiz), Iker Varela (agente libre a UD Ibiza), Mikel Vesga (agente libre al Almería) y Julen Agirrezabala (traspaso al Racing de Santander).

Los canteranos que Edin Terzic tendrá para LaLiga

Días atrás el Athletic Club publicó la lista oficial de dorsales para la 2026/27. En esta lista y con número del primer equipo aparecían Álex Padilla (13), Hugo Rnicón (15), Rego (20) y Gerenabarrena (24). El Athletic Club también ha inscrito hasta a seis jugadores del filial para que puedan jugar a las órdenes de Terzic como son: Mikel Santos (26), Iker Monreal (30), Johaneko Louis-Jean (31), Selton Sánchez (44), Elijah Gift (27) y Asier Hierro (29). Peio Canales con el 28 también luce un dorsal del filial aunque a todos los efectos es jugador del primer equipo.