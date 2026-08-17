Edin Terzic frena una salida en el Athletic Club

El técnico alemán le dio a Beñat Gerenabarrena una nueva titularidad en el último duelo de la pretemporada. Según informó AS, Racing de Santander, Olympiacos, Almería y Castellón pretendían al centrocampista de 23 años

El Athletic Club terminó el pasado 14 de agosto la pretemporada con la segunda derrota consecutiva de este periodo, esta vez ante el Atalanta. En el choque entre el Athletic Club y los italianos, Edin Terzic probó en el centro del campo a uno de los jugadores en los que el técnico alemán tenía mucho que decir a la hora de decidir sobre su salida o no de San Mamés.

Beñat Gerenabarrena, centrocampista de 23 años que el pasado curso estuvo cedido en el Castellón de Pablo Hernández, disputó un total de 70 minutos del choque ante el Atalanta y en la medular formó pareja junto a Ruiz de Galarreta. Beñat Gerenabarrena aún no ha debutado en partido oficial con el Athletic Club pero después de ver las decisiones de Terzic este verano, eso podía cambiar en pocos días.

Beñat Gerenabarrena convence a Edin Terzic y frena su salida del Athletic Club

Beñat Gerenabarrena ha sumado en esta pretemporada más de 180 minutos a las órdenes de Edin Terzic participando en cuatro de los ocho amistoso que han disputado los vascos en este periodo. La primera señal de que Gerenabarrena puede estar en su temporada de debut en el primer equipo del Athletic Club es que el propio conjunto vasco informó días atrás que el centrocampista es uno de los cuatro nuevos jugadores del cuadro rojiblanco que contará con ficha del primer equipo junto a Álex Padilla, Alejandro Rego, Hugo Rincón.

El mercado de fichajes de Beñat Gerenabarrena

Gerenabarrena cuajó una gran temporada el pasado curso en el Castellón de Pablo Hernández. Con los orelluts, el centrocampista formado en la cantera del Athletic Club peleó por el ascenso a Primera división desde LaLiga Hypermotion. Beñat Gerrenabarrena además sumó dos goles y dos asistencias con 39 participaciones en la siempre complicada Segunda división.

Gerenabarrena en el choque de pretemporada ante el Racing de Santander

Este buen papel de Beñat Gerenabarrena en el Castellón y los méritos que está sumando en el Athletic Club le colocaron en el objetivo de varios equipos de Primera, Segunda e incluso a nivel internacional. Según apuntó el diario As, conjuntos como el Racing de Santander de José Alberto, el Castellón, que pretendía una nueva cesión, el Almería de García Pimienta o el Olympiacos de un Mendilibar que sabe bien cómo funciona la cantera del fútbol vasco. También apunta el citado medio que otros clubes desde Italia, Bélgica, Inglaterra o Escocia, preguntaron por Gerenabarrena.

El contrato de Beñat Gerenabarrena en el Athletic Club

Beñat Gerenabarrena tiene contrato en el Athletic Club hasta junio de 2027. El centrocampista de 23 años tendrá que ampliar su relación contractual en San Mamés en los próximos meses porque si empezase a entrar en los planes de Edin Terzic en Liga, podría ser un auténtico 'caramelito' a partir del 1 de enero, cuando podría empezar a negociar libremente con cualquier equipo. El Athletic Club cuenta con la posibilidad de ampliar dos años más el contrato de Gerenabarrena aunque la mejora de sus salario aún no está acordada.