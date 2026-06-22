La conversación de Gerenabarrena con Terzic en inglés: "Vuelvo para darlo todo"

El centrocampista vizcaíno regresa a casa tras una productiva cesión en el Castellón; lo hace dispuesto a cumplir su sueño de jugar en San Mamés; el nuevo técnico le ha pedido que rinda al máximo en pretemporada pero no le ha garantizado el gran salto al primer equipo

Beñat Gerenabarrena ha puesto punto final a su etapa en el CD Castellón y regresa al Athletic Club después de una temporada de crecimiento en el fútbol profesional. El centrocampista vizcaíno, de 23 años, vuelve a Lezama tras una cesión muy productiva en Castalia, donde ha acumulado minutos, jerarquía y sensaciones positivas que le colocan de nuevo en la órbita del primer equipo.

El jugador, que pertenece al conjunto rojiblanco, ha hablado en una entrevista concedida a Deia en la que repasa su curso en Castellón, su situación actual y, sobre todo, una conversación clave con Edin Terzic para esclarecer su futuro.

Una cesión para consolidarse en el fútbol profesional

La temporada de Gerenabarrena en el Castellón ha sido muy positiva. El mediocentro ha participado en 39 partidos oficiales, acumulando 2.798 minutos, con dos goles y dos asistencias, además de convertirse en una pieza habitual dentro del esquema albinegro.

Más allá de los números, su impacto ha estado en la continuidad, en la adaptación al ritmo de Segunda División y en la capacidad para sostener el centro del campo en un equipo que ha competido con exigencia durante todo el curso, incluyendo la pelea por el playoff.

Seguimiento constante desde Bilbao

Durante su cesión, el Athletic ha mantenido un seguimiento constante de su evolución. El jugador explica que el contacto ha sido habitual, especialmente tras los partidos. "He hablado mucho con Mikel González (director deportivo) y con Víctor Moreno (director de desarrollo). Sobre todo después de los partidos. Me decían qué había hecho bien y en qué podía mejorar. Les he tenido muy encima, hablábamos casi cada semana".

Ese acompañamiento, según el propio futbolista, ha sido clave para mantener la estabilidad en los momentos de menor protagonismo y le ha servido para reforzar su confianza durante el año. "Ellos saben que me gusta hablar mucho de esos aspectos para que pueda mejorar. Les he tenido muy encima, hablábamos casi todas las semanas. Y para mí sentir esa cercanía por su parte ha sido importante también y me ha hecho las cosas más fáciles. Les estoy agradecido".

De hecho, fue el club bilbaíno quien le aconsejó que eligiese al Castellón como destino para su cesión. "El Athletic me apoyó en todo momento. Me aconsejaron sobre qué podía ser mejor o peor y nos decantamos por el Castellón. Acertamos plenamente. Tanto el club como yo sabíamos que era momento de dar un paso más fuera. Estuvimos hablando con varios equipos, pero Ramón Soria, el director deportivo de Castellón, desde el principio nos mostró mucho interés. Nos hizo ver que era un proyecto muy ambicioso y muy atractivo y por eso decidimos rápido".

La charla con Terzic

El centrocampista ha desvelado una conversación con el nuevo técnico del Athletic, Edin Terzic. Fue una charla breve, pero directa, en la que el entrenador alemán le trasladó un mensaje concreto sobre su futuro inmediato. "Sí, he hablado un poco con él. En inglés. Este año en Castellón me ha tocado practicar el inglés".

En esta conversación, el nuevo míster del Athletic le dejó abierta la puerta a su continuidad en el primer equipo, aunque con la condición clara de que su rendimiento en la pretemporada será decisivo. "Sentí sobre todo que sabe dónde se mete, sabe el proyecto que tiene por delante. Yo sentí que estaba muy volcado en el proyecto, que sentía, que entendía lo que es el Athletic. Y creo que para un entrenador que viene a un club así lo importante es conocer todo el entorno, lo que es el club, sus valores… y creo que él lo sabe a la perfección".

"Estaré en pretemporada y quiero ganarme mi sitio"

El centrocampista no esconde que su objetivo convencer a su nuevo jefe, aunque es consciente de que no dependerá solo de él. "Me dijo que lo diera todo, que es lo importante y ya está. Que en el fútbol nunca sabes lo que va a pasar, pero sobre todo que lo dé todo".

El jugador insiste en que no piensa más allá de ese periodo inicial de preparación y no puede asegurar nada con respecto a su futuro inmediato. "Sinceramente, no lo sé. Lo único que sé es que estaré en pretemporada, que lo voy a dar todo. Ojalá consiga mi puesto y pueda cumplir mi sueño, que es jugar en el Athletic y en San Mamés”.

En cualquier caso, no descarta que Terzic le pueda comunicar antes del inicio de la temporada que debe buscarse nuevamente equipo porque no cuenta con él, una posibilidad que espera que no se produzca. "Obviamente, me jodería. Mi sueño es jugar en el Athletic y en San Mamés. Pero sé que el fútbol no es una línea recta, que puede dar muchas vueltas, pero si no es este año quizá sea en otro. Yo tengo que seguir dándolo todo y confiando en mí. Cualquier decisión que tome el entrenador hay que respetarla. Y es lo que haré. Y si se da, a seguir trabajando".

Castellón, un punto de madurez importante

La cesión en el CD Castellón ha sido, además de un salto competitivo, una experiencia de madurez personal. El propio futbolista destaca la conexión con el club y la afición, que llegó a pedir su continuidad tras el final de temporada. "Desde el primer día que llegué la gente del club me cuidó y me trató muy bien. Desde los jugadores a cualquier aficionado que me paraba por la calle. Y en el plano individual ha sido un año muy bonito. Lo que buscaba era jugar minutos y dar el nivel; y creo que ha sido así. Así que estoy muy contento".

También dejó su huella en lo táctico, llegando a actuar incluso como lateral derecho en determinados partidos, una muestra de su versatilidad y compromiso con el equipo.

Un verano decisivo en Lezama

Así las cosas, su regreso al Athletic no garantiza nada, pero sí abre un nuevo paso trascendental en su carrera. La puerta del primer equipo está entreabierta y Terzic ya ha dejado claro que el camino empieza por dar un rendimiento notable en pretemporada antes de tomar una decisión sobre su futuro. Gerenabarrena lo asume con naturalidad y sabe que San Mamés, de momento, vuelve a estar en el horizonte.