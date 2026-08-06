Johaneko llama a la puerta del primer equipo del Athletic Club

El lateral derecho de 21 años y nacido en Baiona, está cuajando una gran pretemporada a las órdenes de Terzic. Su profundidad por banda, su velocidad y su potencial físico encajan a la perfección en lo que pide el técnico alemán

El Athletic Club está teniendo una pretemporada a pedir de boca a las órdenes de Edin Terzic. Después de seis encuentros, el Athletic Club solo ha sumado un empate (2-2 frente al Eibar) y el resto de partidos los cuenta por victoria. Además el Athletic Club puede presumir de solo haber encajado esos dos goles ante el Eibar por lo que el historial de Terzic en este su primer verano en Bilbao está siendo impecable.

El Athletic Club, como suele ser habitual cada verano, también le ha dado la oportunidad a varios canteranos del Bilbao Athletic para que se prueben con el primer equipo y tengan sus posibilidades de ser uno más con los 'mayores' en la presente campaña. Edin Terzic está contando en esta pretemporada con hasta cinco canteranos como son el guardameta Mikel Santos, el central Monreal, el media punta Selton Sánchez, el atacante Gift y el lateral derecho Johaneko. Precisamente este último es uno de los que mejor impresión está dejando en esta pretemporada con el Athletic Club.

Johaneko quiere ser el 'fichaje' del Athletic Club

Johaneko, lateral derecho nacido en la localidad francesa de Baiona hace 22 años, está demostrando que quiere ser uno más en el Athletic Club de Edin Terzic en la 2026/27. El lateral diestro llegó hace dos campañas al filial del Athletic Club después de quedar libre de un Girondins desaparecido administrativamente.

Antes de salir del Girondins, estuvo cedido en el Lugo de de Primera RFEF donde disputó 20 encuentros en la tercera categoría del fútbol español. En el Bilbao Athletic jugó el pasado curso un total de 21 encuentros, también en Primera RFEF y ese verano se está convirtiendo en una de las grandes sensaciones de la pretemporada del Athletic Club.

Johaneko le ofrece una alternativa a Edin Terzic

Johaneko ya es internacional con las categorías inferiores de Francia y además este verano consiguió ver portería en uno de los triunfos del Athletic Club. Fue ante el Racing de Santander y el lateral derecho demostró su gran potencial físico para hacer uno de los tres goles que los vascos le endosaron a los de José Alberto. Las características de Johaneko, con un gran potencial físico, profundidad por banda derecha que le puede permitir jugar de carrilero si Terzic lo desea y una importante punta de velocidad, encajan a la perfección con lo que el técnico alemán está proponiendo esta pretemporada.

De momento Johaneko ha superado el primer corte de la pretemporada del Athletic Club y salvo giro inesperado de los acontecimientos, tiene asegurada su continuidad en el cuadro vasco ya que a su llegada a Bilbao firmó un contrato por dos campañas con posibilidad de prórroga por dos más.

La siguientes oportunidades de Johaneko en un Athletic Club que 'vive' de Lezama

Si el algún sitio puede triunfar un futbolista llegando desde la cantera, ese es el Athletic Club. La idiosincrasia del club vasco le lleva a mirar seriamente a los más jóvenes por las complicaciones que tiene para fichar. Entre estos jugadores que pueden jugar en el primer equipo está Johaneko que de aquí al comienzo de la temporada oficial, aún tiene por delante tres amistosos para seguir convenciendo a Terzic. Serán ante Marsella (9 de agosto a las 17:30), Atalanta (14 de agosto a las 20:45) y frente al Real Zaragoza (21 de agosto a las 19:30).