El plan del Athletic Club, confirmado

El cuadro vasco tendrá descanso hasta el próximo viernes tal y como confirmó el pasado fin de semana Edin Terzic al término del duelo ante el Burgos. El cambio de fecha del encuentro ante el Barcelona ha modificado los planes en San Mamés

El Athletic Club será uno de los equipos que por 'culpa' del Mundial y los jugadores de LaLiga que han participado en él, verán modificada su primera jornada de Liga. En teoría el Athletic Club se mediría al Barcelona en el arranque liguero pero la amplia presencia de jugadores del cuadro culé en la final del Mundial y también del cuadro vasco han provocado que esta se retrase al 27 de agosto.

De este modo el Athletic Club se estrenará en Liga el próximo 22 de agosto en San Mamés ante el Sevilla de Luis García Plaza. Con este encuentro frente a los nervionenses en el horizonte, el Athletic Club afronta el tramo final de pretemporada con dos encuentros amistosos aún por delante. Seis partidos ha disputado el Athletic Club por delante y tras el último ante el Burgos, Terzic informó de que los jugadores tendrían un pequeño descanso.

El Athletic Clyb volverá a los entrenamientos el viernes

El Athletic Club informó el pasado 1 de agosto de su plan de cara a la semana que está en curso. Así, esta será la semana más liviana de trabajo para los jugadores del Athletic Club ya que tras jugar el pasado sábado, tendrán de descanso hasta el próximo viernes, cuando se incorporarán a los entrenamientos en Lezama. Esta sesión estará abierta para los medios de comunicación en sus primeros 15 minutos. El sábado se volverá a ejercitar el Athletic Club y se medirá al Olympique de Marsella en la misma ciudad francesa el domingo a partir de las 17:30 horas.

Estas 'mini vacaciones' que Terzic le ha dado a la plantilla del Athletic Club fueron confirmadas por el propio técnico alemán que aclaró que se debía al retraso en el calendario del encuentro ante el Barcelona: "Va a empezar el último periodo de la pretemporada. Nosotros estamos preparados para la primera jornada contra el Barça, pero al retrasarse está planificado hacer un corte ahora, descansar unos días y, a partir de aquí, dos semanas y media para preparar el primer partido de liga contra rivales de nivel".

Antes de medirse al Sevilla en el estreno liguero, el Athletic Club tendrá un último duelo de pretemporada ante el Atalanta de la Serie A. Los de Edin Terzic están cuajando una pretemporada casi perfecta ya que tras seis partidos disputados, han sumado cinco triunfos y un empate. Además solo han encajado los dos goles que recibieron el el cuarto amistoso ante el Eibar.

Las cuentas pendientes del Athletic Club

A falta de menos de un mes para que se de el estreno en partido oficial de Edin Terzic al frente del Atheltic Club, en San Mamés aún tienen algunos asuntos pendientes por resolver. En primer lugar, Edin Terzic está a la espera de que los internacionales Unai Simón, Laporte y Nico Williams regresen después de unas merecidas vacaciones tras haberse proclamado campeones del mundo con la Selección española en el Mundial 2026. Está previsto que este regreso de Unai Simón, Laporte y Nico Williams se produzca en la semana del 10 de agosto. Además, en el apartado de salidas, el Athletic Club está pendiente de la salida de Agirrezabala y de Gorosabel, ambos con propuestas de Primera y sin contar para Terzic en la pretemporada.