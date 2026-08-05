Al Athletic Club se le cae un pretendiente para el fichaje de Julen Agirrezabala

El guardameta del cuadro de Edin Terzic apareció este mismo miércoles en la intervención en rueda de prensa del director deportivo del Racing de Santander, Chema Aragón

Julen Agirrezabala es uno de los nombres marcados en rojo en el Athletic Club ya que cuenta con altas posibilidades de dejar San Mamés. El guardameta de 25 años tiene contrato con el Athletic Club hasta junio de 2027 por lo que si los vascos quieren hacer caja con el jugador nacido en Rentería, está ante uno de sus últimos mercados de traspasos.

El Athletic Club, tal y como nos hicimos eco en ESTADIO Deportivo días atrás, solo piensa en un traspaso para Julen Agirrezabala y no se plantea una cesión tal y como ocurrió en el último mercado invernal cuando puso rumbo a Mestalla para defender los colores del Valencia. Este mismo miércoles, uno de los equipos que ha sonado con fuerza para afrontar al fichaje de Agirrezabala, el Racing de Santander, ha confirmado las intenciones en relación al guardameta a través de su director deportivo, Chema Aragón.

El Racing de Santander confirma el interés pasado en el fichaje de Agirrezabala

Este miércoles, en la rueda de prensa de presentación de Yassir Zabiri como nuevo jugador del Racing de Santander, el director deportivo Chema Aragón atendió a los medios de comunicación y como es lógico fue cuestionado por algunos de los nombres que han sonado para llegar al Sardinero.

Chema Aragón no escondió que Agirrezabala era uno de los porteros que interesaba al Racing de Santander aunque previamente habló de los nombres que salen tanto por parte de los periodistas como de las redes sociales: "No te puedo desmentir ni decirte que sí en cada nombre que sale hoy en día porque ya no es lo que sacáis vosotros, sino lo que sale en las redes. Estaríamos aquí hasta el último día del mercado desmintiendo".

Preguntado por el propio Julen Agirrezabala, Chema Aragón admitió que el guardameta del Athletic Club era la primera opción para el Racing de Santander: "Sí es verdad que Julen era nuestra primera opción. Lo sabe tanto el futbolista, como su agente, como el Athletic".

Seguidamente, el director deportivo del Racing de Santander descartó prácticamente la contratación de Agirrezabala al considerar que las condiciones económicas que planteaba el Athletic Club eran inviables: "Es una operación que es inviable económicamente las condiciones que planteaba el Athletic, con lo cual las miras están puestas ya en otro tipo de objetivo".

El mercado de Julen Agirrezabala para salir del Athletic Club

Julen Agirrezabala, tal y como hemos apuntado anteriormente, cumple contrato con el Athletic Club en junio de 2027. En esta tesitura el Racing de Santander no ha sido el único equipo que ha mostrado interés por el guardameta del Athletic Club ya que el Celta de Vigo también lo puso en sus miras.

En este caso, los de Claudio Giráldez pensaron en una operación en forma de cesión con opción de compra. Esta misma fórmula fue la que llevó a cabo el Valencia el pasado mercado de fichajes del verano de 2025 aunque finalmente en Mestalla se decantaron por no ejercer esa opción. Julen Agirrezabala sufrió una lesión de rodilla en la segunda mitad de la temporada que le entregó la titularidad de Dimitrievski.

Además Julen Agirrezabala no ha contado aún con minutos en lo que va de pretemporada del Athletic Club ya que tras seis encuentros de pretemporada, Edin Terzic aún no le ha dado ni un solo minuto. Edin Terzic ha optado por Padilla y por el joven canterano Santos. Aún está por incorporarse al Athletic Club el campeón del mundo Unai Simón.

El Athletic Club acelera en la operación salida

El Athletic Club ya ha dado salida a ocho jugadores entre los que también se encuentran algunos del Bilbao Athletic. Estos son Ibai Sanz (cesión al Córdoba), Ibon Sánchez (traspasado al Cádiz), Eder García (cesión al Córdoba), Unai Gómez (traspasado al Udinese), Urko Izeta (traspasado al Cádiz), Aimar Duñabeitia (traspasado al Sporting de Gijón), Iker Varela (UD Ibiza) y el último en salir, Mikel Vesga, que firmó por el Almería.