Gorosabel, pendiente de un 'gesto' del Athletic Club

El lateral derecho, que no cuenta para Edin Terzic, tiene detrás a dos equipos de Primera como Osasuna y Valencia. Según apuntó el diario Marca, su salida pasa por una rebaja de su precio en San Mamés

La operación salida en el Athletic Club está siendo notable durante el presente mercado de fichajes de verano. Ya son ocho los jugadores entre el primer y el segundo equipo del Athletic Club que han dejado el cuadro vasco aunque no todos lo han hecho en forma de traspaso. Los jugadores que han salido del Athletic Club en lo que va de mercado de fichajes de invierno son: Ibai Sanz (cesión al Córdoba), Ibon Sánchez (traspasado al Cádiz), Eder García (cesión al Córdoba), Unai Gómez (traspasado al Udinese), Urko Izeta (traspasado al Cádiz), Aimar Duñabeitia (traspasado al Sporting de Gijón), Iker Varela (UD Ibiza) y Mikel Vesga (traspaso al Almería).

Uno de los nombres que suena con fuerza para salir del Athletic Club en este mercado es el de Gorosabel. El lateral derecho ha pasado de ser un fijo en el sistema de Ernesto Valverde el pasado curso, a no contar en absoluto para Edin Terzic. Mientras que se resuelve su situación, el técnico alemán no le ha dado oportunidades en lo que va de pretemporada. Valencia y Osasuna están muy pendientes de la situación de Gorosabel aunque según apuntó el diario Marca, el Athletic Club deberá tomar una decisión para facilitar su salida.

El fichaje de Gorosabel 'depende' del Athletic Club

El Athletic Club y Andoni Gorosabel tienen vinculación contractual hasta junio de 2028. Por lo tanto, si el lateral derecho termina saliendo del Athletic Club, el equipo que vaya a por el lateral derecho deberá hacerlo con dinero encima de la mesa. En la situación actual de Andoni Gorosabel en el Athletic Club, al club vasco lo que más le interesaría sería la salida en calidad de traspaso ya que el que fuese jugador de Real Sociedad y Deportivo Alavés tiene difícil contar con minutos a las órdenes de Edin Terzic.

Según apuntó el diario Marca días atrás, para que la situación de Gorosabel en el Athletic Club y su posible salida de desbloquee, el cuadro vasco debería rebajar sus pretensiones económicas con con el lateral derecho que cumplió el pasado 4 de agosto 30 años. Gorosabel además llegó a la pretemporada del Athletic Club con ciertos problemas físicos a consecuencia de una dolencia en el aductor derecho por lo que su debut, ya sea por decisión técnica o por lesión, aún no se ha dado.

Los pretendientes de Andoni Gorosabel en Primera

Tal y como nos hicimos eco días atrás en ESTADIO Deportivo, Andoni Gorosabel cuenta con dos equipos de Primera que están dispuestos a afrontar su fichaje. Según apuntó Diario de Navarra, Osasuna, con Braulio en la dirección deportiva y Ramis en el banquillo, habrían pensado en Gorosabel para sustituir al lesionado Rosier aunque el jugador del Athletic Club no era la única opción. En Osasuna también tendrían en el punto de mira a un viejo conocido de Ramos como Lizancos, perteneciente al Burgos. Este último ha sufrido una rotura parcial del menisco y se prevé que esté en el dique seco en torno a dos meses de baja por lo que su opción de llegar al Sadar se caería.

También con Gorosbel como candidato está el Valencia. Los de Corberán le buscan un recambio al lesionado Foulquier y aunque en principio ese puesto iba a estar reservado para Rubo Iranzo, los problemas físicos de este también han trastocado los planes. Por tanto, la salida de Gorosabel del Athletic Club podría estar supeditada a que los vascos rebajen sus pretensiones económicas para traspasar a un jugador que ha pasado de tocar la gloria a las órdenes de Ernesto Valverde a estar descartado por Terzic.

El propio Terzic respondió el pasado sábado al término del duelo entre Athletic Club y Burgos sobre la situación de Gorosabel. "Como ya he dicho siempre, no nos gusta hablar de jugadores a título individual, y menos aún en público. Todos los jugadores conocen nuestros planes y cuál es su papel. Considero que esta es la forma respetuosa de actuar como entrenador: que cada uno sepa qué planes tenemos para él. Así que pueden preguntarme por él o por otros jugadores, pero es un tema del que no nos gusta hablar públicamente", declaró.