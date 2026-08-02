Edin Terzic avisa del cambio de Areso: ﻿"Ha dado un buen paso en la dirección correcta"

El técnico del Athletic Club se mostró satisfecho con la imagen ofrecida por sus jugadores ante el Burgos, y repasó la actualidade la plantilla.

El Athletic se impuso ayer con claridad al Burgos en el cuarto amistoso de la temporada para los de Edin Terzic en un partido que marcaron Areso, Navarro e Iñaki Williams y en el que el Burgos jugó de tú a tú los primeros 60 minutos pero los cambios frenaron en seco al equipo burgalés ante un rival muy superior.

Tras el partido, el técnico alemán del analizó no solo este choque sino todo el trabajo de la última semana, con el que se mostró muy safisfecho. "Contentos de acabar la semana con un partido, una victoria y tres goles. Hemos podido hacer algún gol más, pero estamos contentos en general. Sí que ha habido momentos durante el partido que hemos perdido un poquito el control, pero si ves la semana con los dos partidos, es para estar contentos", ha reconocido Terzic.

En qué fase de preparación está el equipo

"Va a empezar el último periodo de la pretemporada. Nosotros estamos preparados para la primera jornada contra el Barça, pero al retrasarse está planificado hacer un corte ahora, descansar unos días y, a partir de aquí, dos semanas y media para preparar el primer partido de liga contra rivales de nivel".

La vuelta de Iñaki Williams

"Lo importante con Iñaki es que ha jugado hoy por primera vez. Es verdad que ha jugado un poquito más de tiempo de lo esperado por el tema de Gere, que tenía molestias y no queríamos correr riesgos. Ha jugado en dos posiciones, es algo que él ya ha hecho en el pasado y algo que esperamos de él en el futuro".

Cómo ha visto a Areso

"Marcó un gol importante para nosotros, ya que eso es precisamente lo que esperamos de nuestros extremos o carrileros en esa posición: que lleguen al segundo palo. Es algo quizás un poco distinto a lo de la temporada pasada; esperamos acciones diferentes desde esa demarcación, y él ya jugó en dos posiciones distintas durante la pretemporada. Participó en la salida de balón con línea de tres y jugó como carrilero; creo que era muy importante para él ganar confianza gracias a su actuación, y ha dado un buen paso en la dirección correcta".

Gorosabel no entra en sus planes

"Como ya he dicho siempre, no nos gusta hablar de jugadores a título individual, y menos aún en público. Todos los jugadores conocen nuestros planes y cuál es su papel. Considero que esta es la forma respetuosa de actuar como entrenador: que cada uno sepa qué planes tenemos para él. Así que pueden preguntarme por él o por otros jugadores, pero es un tema del que no nos gusta hablar públicamente".

Hay algún aspecto a mejorar que le preocupe

"No, no hay de qué preocuparse. Ahora vamos a entrar en la fase final de la pretemporada y nos prepararemos para ofrecer nuestra mejor versión posible en el partido en casa contra el Sevilla. Pero hasta entonces, tenemos tiempo de trabajo duro; si observas el progreso en los últimos partidos, verás que siempre estamos incorporando cosas nuevas a nuestro juego. Aún no hemos terminado. Y no habremos terminado de hacerlo hasta la primera jornada de Liga, porque necesitamos estar preparados para afrontar los 38 partidos del campeonato; ahora, el objetivo inmediato es estar listos para la semana que viene. Nos espera una prueba difícil a domicilio contra el Marsella".

Confía en mejorar hasta el estreno liguero

"Iremos mejorando nuestro nivel de juego paso a paso. Pero las sensaciones que me transmiten los jugadores son muy buenas y, por el momento, no hay nada de qué preocuparse. Hemos marcado muchos goles en los últimos seis partidos y solo hemos encajado dos. Si me fijo, por ejemplo, en Guru... perdemos un balón y cómo ha hecho un sprint en el minuto 116 de El Plantío por el equipo para recuperarlo... Insisto: si demostramos nuestro talento en ataque, si actuamos en equipo, si mostramos nuestra mentalidad y jugamos los unos para los otros, tal como hemos hecho en los últimos seis partidos, no hay motivo para preocuparse por el encuentro contra el Sevilla".