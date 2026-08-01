Burgos 0-3 Athletic: Edin Terzic engrasa la maquinaria

El equipo rojiblanco se impuso a un rival de Segunda división que sólo compitió en la primera hora en un partido que tuvo la particularidad de que se dividió en cuatro partes de 30 minutos cada una de ellas

El Athletic Club de Edin Terzic desprendió muy buenas sensaciones después de derrotar al Burgos CF por 0-3 en un atípico partido que se dividió en cuatro partes de 30 minutos cada una de ellos. El equipo rojiblanco comienza a engrasar la maquina de cara a una temporada en el que el objetivo es volver a clasificarse para jugar competición europea tal y como ha manifestado Oihan Sancet, uno de los líderes de la plantilla.

Muy pronto se le puso de cara el partido al Athletic Club ya que tras una jugada entre Berenguer y Yuri por banda izquierda, el balón cruzó el área sin que Maroan Sannadi lo rematara y Jesús Areso, desde el otro lado del área, adelantó al equipo visitante ya que el portero local no pudo detener el esférico antes de que entrara en el arco.

No se vino abajo el Burgos CF que intentó el empate por medio de David Hernaiz y Mollejo sin suerte. Oihan Sancet, por su parte, pudo ampliar diferencias para el Athletic Club.

A partir de los 60 minutos de partido, el Athletic Club, aprovechando el carrusel de cambios, demostró la diferencia de calidad entre los dos equipos y no dio ninguna opción al Burgos CF.

En el minuto 63, el Athletic Club amplió la ventaja en un pase en profundidad a Robert Navarro que se metió entre la defensa burgalesa para batir a Cantero. No bajó el rimo el equipo que entrena Edin Terzic ya que en el minuto 84, tras haber errado el Athletic Club alguna que otra ocasión, Iñaki Williams aprovechó un centro de Nico Serrano para batir a Cantero.

En la última media hora no pasó prácticamente nada, llevándose así el Athletic Club el triunfo en este partido amistoso contra el Burgos CF.

- Ficha técnica del Burgos CF 0-3 Athletic Club:

Burgos CF: Cantero (Diego González 90'), Lizancos (Dadie 60'), Oier Luengo (Iván Martínez 16'), Grego Sierra (Marcelo 60'), David Hernáiz (Saúl del Cerro 60'); Curro (Mario Cantero 60'), Grajera (Galdames 60'); Mejía (Fermín 60' (Pablo Sagredo 113')), David González (Ethan 60' (Hugo Sedano min 112')), Javi Llabrés (Kevin Appin 60') y Mollejo (Irian 60').

Athletic Club: Padilla (Santos 90') , Areso (Hugo Rincón 60'), Yeray (Monreal 60'), Paredes (Adama 60'), Yuri (Johaneko 60'); Jaureguizar (Ruiz de Galarreta 60'), Rego (Gerenabarrena 60' (Guruzeta 97')); Selton (Nico Serrano 60' (Djaló 90')), Sancet (Navarro 60'), Berenguer (Peio Canales 60') y Maroan (Iñaki Williams 60').

Árbitro: Eder Mallo (comité asturiano). Amonestó a Paredes.

Goles: 0-1 (14') Areso; 0-2 (63') Robert Navarro; 0-3 (84') Iñaki Williams.

Incidencias: Partido amistoso de pretemporada disputado en el Estadio Municipal de El Plantío de Burgos ante cerca de 7.000 espectadores.