Oihan Sancet, sobre Peio Canales, Terzic y su contundente respuesta a las críticas que recibe: "La gente miente mucho"

El atacante del Athletic Club elogia al canterano del que dice que puede aportar mucho, señala los cambios que hay con el nuevo entrenador y, por último, afirma que no le importa nada lo que digan de él las personas que no le conocen o que están fuera de su entorno

Es una temporada muy importante para Oihan Sancet y el Athletic Club. El de Pamplona, después de haber hecho una mala campaña pasada, está llamado a ser, a sus 26 años, uno de los líderes del equipo rojiblanco que comienza una era bajo la batuta de Edin Terzic. El de Pamplona ha hablado extensamente sobre las novedades del Athletic Club de cara al curso futbolístico que se avecina, arrojando declaraciones interesantes sobre su compañero Peio Canales, las ideas de su nuevo entrenador y también sobre las críticas que recibe.

Oihan Sancet elogia a Peio Canales

Oihan Sancet tiene compañero en la posición de mediapunta ya que el joven Peio Canales, que regresa tras una cesión en el Racing de Santander, le dará descanso durante la temporada.

El de Pamplona no ha dudado en elogiar al canterano al que ve preparado. "Peio Canales es un gran jugador. Ya lo demostró en el Racing el año pasado y en esta pretemporada. Nos puede aportar mucho. Toda la competitividad en el equipo viene bien. Un buen jugador te hace mejor al de al lado y eso creo que para el equipo va a ser muy bueno", ha dicho en una entrevista en Deia.

Sancet también ha señalado que el objetivo del Athletic Club es clasificarse para jugar competición europea. "Por supuesto. La meta, y siempre digo lo mismo, es estar lo más arriba posible. Y Europa, obviamente, que es un objetivo. Si puede ser Champions, mejor que la Europa League, y si puede ser la Europa League, mejor que la Conference. Ese es el objetivo que tenemos".

Sancet explica la idea que tiene Edin Terzic para el Athletic Club

Oihan Sancet ha razonado acerca del estilo de juego que tiene Edin Terzic, el nuevo entrenador del Athletic Club. "Tiene una idea de juego muy clara en la que nos podemos sentir muy identificados. Su manera de trabajar también va muy acorde a lo que venimos haciendo años atrás y creo que estamos conectando bien con él".

El mediapunta ha señalado también que no hay muchas diferencias con lo que quería Ernesto Valverde. "En ese aspecto te diría que no, que se parecen. La presión arriba, morder, la manera de colocarnos en el campo... en eso se parece mucho".

Sancet hace oídos sordos a las críticas que le hacen

Criticado por una parte de la afición del Athletic Club por su vida fuera de los terrenos de juego, Oihan Sancet ha afirmado que todo lo que venga de fuera de su entorno no le afecta lo más mínimo. "Realmente no hago mucho caso. Lo que diga la gente fuera de mi entorno me da un poco igual. Yo me centro en lo que piensa de mí la gente que me quiere, la gente de mi alrededor y sinceramente no le doy mucha importancia a lo que pueda decir la gente fuera".

Sin embargo, Oihan Sancet ha añadido que hay mucha gente que miente sobre él en este aspecto. "Ya sabes cómo va esto. Bueno, no sé si sabes, pero la gente miente mucho, habla de los demás mucho y, sobre todo, sin tener ni idea. No le doy demasiada importancia, como te digo. Es gente que si habla de los de al lado su vida no tiene demasiado.