El Athletic Club toma una decisión con Peio Canales

El atacante regresa al equipo vasco después de una fructífera cesión en el Racing de Santander en donde ha demostrado ser un gran jugador. Su rendimiento ha llamado la atención de varios clubes de Primera división, pero el Athletic Club tiene otros planes para el de Barrika

Peio Canales es uno de los jugadores del Athletic Club más seguidos durante este mercado de fichajes de verano. El rendimiento del canterano del club rojiblanco durante la pasada temporada en el Racing de Santander, en donde estuvo cedido, no ha pasado desapercibido para varios equipos de Primera división que se han mostrado interesados en hacerse con sus servicios. Un interés que no cambia la hoja de ruta del Athletic Club y Edin Terzic que tienen muy claro que Peio Canales tiene que ser un futbolista importante durante la próxima temporada siempre y cuando se gane el puesto.

Peio Canales, objetivo de interés de varios clubes

Varios equipos del fútbol español han mostrado su interés por conseguir la cesión de Peio Canales de cara a la siguiente temporada según ha informado Marca. El rendimiento del canterano del Athletic Club en el Racing de Santander la campaña pasada ha provocado que el de Barrika sea uno de los más deseados en este mercado de fichajes, pero el equipo rojiblanco ha contestado de manera negativa ya que tiene otros planes con Peio Canales.

La hoja de ruta del Athletic Club con Peio Canales es que el jugador haga la pretemporada y le demuestre a Edin Terzic, el nuevo entrenador del equipo vasco, que es más que válido para ayudar al equipo durante la campaña que se avecina. En el Athletic Club saben que Peio Canales puede jugar en la posición de mediapunta pero también algo más atrasado, como creador de juego lo que hace que sea un futbolista que se puede adaptar a varios sistemas de juego.

Por tanto, salvo giro inesperado de los acontecimientos, Peio Canales no saldrá del Athletic Club durante este mercado de fichajes de verano a pesar del interés que han mostrado en él varios clubes del fútbol español.

Peio Canales, de 21 años, regresa al Athletic Club después de una temporada cedido en el Racing de Santander en la que ha disputado 35 partidos y 2.858 minutos en Segunda división en los que ha marcado 6 goles y ha dado 9 asistencias.

El Athletic Club tiene controlado el futuro de Peio Canales

Peio Canales es uno de los asuntos que tiene que resolver el Athletic Club en las próximas semanas. El de Barrika tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027 con el equipo vasco el cual tiene totalmente controlado el futuro del prometedor atacante.

El Athletic Club puede renovar de manera unilateral el contrato de Peio Canales por dos temporadas más, tal y como pasa con Julen Agirrezabala. Una cláusula que en principio va a ejecutar el Athletic Club para así dejar atada a una de las últimas joyas formadas en Lezama.

En el Athletic Club no tiene previsto dejar escapar a un futbolista que está llamado a ser importante no sólo en esta temporada sino también en las próximas. Si bien es cierto que el de Barrika tendrá que ganarse los minutos compitiendo contra Sancet en la posición de mediapunta y frente a Jauregizar, Beñat Prados, Ruiz de Galarreta, Mikel Vesga y Alejandro Rego en la demarcación de centrocampista.