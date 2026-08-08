Unai Gómez y su salida del Athletic: "Me estanqué y no avanzaba"

El ahora jugador del Udinese ha echado la vista atrás y se ha mostrado autocrítico sobre su etapa en en el club vasco que propició su marcha: "Toda la responsabilidad es mía"

Unai Gómez, ahora futbolista de Udinese, se ha referido a su salida del Athletic de Bilbao producida este verano y se ha mostrado autocrítico. "Siento que me estanqué y no avanzaba. Toda la responsabilidad es mía", ha señalado.

El centrocampista, en una entrevista en Sport, ha seguido sobre su estancia en el Athletic. "Si yo hubiese jugado a más nivel, seguramente estaría allí. Pero son momentos, son decisiones que hay que tomar", ha dicho el futbolista que firmó por el Udinese hasta el verano de 2031.

Unai Gómez y la dura decisión de salir del Athletic

El jugador vasco también ha reconocido que marcharse del Athletic de Bilbao fue una decisión complicada: "Es una decisión muy dura, que llevo pensando bastante tiempo. No ha sido una cosa rápida; ya me venía dando vueltas en la cabeza. Cuando recibo la oferta de Udinese, me proponen el proyecto y lo que quieren hacer conmigo; me gusta".

Unai Gómez también ha reparado en el hecho de que no tuviera un posición fija en el Athletic, algo que pudo influir para que no terminara de explosionar. "No tenía una posición fija. Iba cambiando mucho de demarcación y tampoco destacaba en ninguna. A ser sincero, no la rompí en una posición. Sentía que el año anterior y este mi nivel no había mejorado y yo pensaba que podía hacerlo", ha señalado.

Al hilo de esa polivalencia fue cuestionado sobre si es positiva o no. "Es positivo. Pero si estás cambiando todos los fines de semana de posición, a veces no puedes mejorar en ninguna de ellas. No quiero que se entienda como que estoy diciendo que la culpa es de fuera. La responsabilidad es mía", ha explicado el jugador que dejó la entidad rojiblanca después de haber disputado 117 partidos con el primer equipo en los que marcó seis goles y dio cinco asistencias.

Los mejores momentos de Unai Gómez en el Athletic y la espina que le quedó clavada

Unai Gómez también ha echado la vista atrás para hacer balance de todo lo que vivió en su etapa en el Athletic y sus mejores momentos: "Si me dices todo lo que he vivido hace 15 años, te lo firmo rapidísimo. He ganado la Copa del Rey, que para mí es el mejor momento de mi vida. He jugado la Champions, la Europa League y he llegado a unas semifinales".

También ha reconocido Unai Gómez que tiene alguna espina clavada en su etapa en el Athletic Club. "Quizá la espina que me queda son esas 'semis' contra el Manchester United, poder pasar a la final y jugarla en Bilbao. Es algo que nos dolió mucho, pero estoy superorgulloso de todo el camino que he tenido en el Athletic", ha relatado el jugador de 23 años, por el que el Udinese pagó 4,5 millones de euros en fijo más 1,5 en bonus. Además el club rojiblanco se guardaba un porcentaje de futura venta de Unai Gómez así como un derecho de tanteo por el mediocampista.