Athletic Club y Osasuna, enfrentados por un canterano, sobrino de Azpilicueta

El cuadro vasco y el navarro esperan la resolución del Comité Jurisdiccional de la RFEF tras los contratos presentados por ambos clubes por Sergio Nuin, familiar del que fuera jugador del Sevilla el pasado curso además de otros conjuntos como Atlético de Madrid, Chelsea o el propio Osasuna

Athletic Club y Osasuna se medirán esta temporada en LaLiga EA Sports pero antes de que vascos y navarros se vean las caras sobre el césped, en el Comité Jurisdiccional de la RFEF disputan otro 'partido'. Athletic Club y Osasuna se disputan el futuro del canterano Sergio Nuin. Según ha adelantado el Diario de Navarra, el jugador de 15 años formado en Tajonar (cantera de Osasuna), tendría el deseo de continuar su carrera en las categorías inferiores del Athletic Club (Lezama). El Comité Jurisdiccional de la Real Federación Española de Fútbol se encarga de resolver las disputas de este tipo existentes entre clubes y es considerada una institución de arbitraje dentro de la propia RFEF.

Athletic Club y Osasuna tienen contrato con Sergio Nuin, sobrino de Azpilicueta

Según apunta el diario citado anteriormente, desde Osasuna se trata de hacer valer el contrato que tiene firmado con el canterano Sergio Nuin. Este contrato que Osasuna trata de que sirve para que Sergio Nuin siga en el cuadro rojillo es el que firmó con sus padres y que le daba potestad a la entidad navarra para que se ampliase hasta junio de 2028. Esta opción fue llevada a cabo por Osasuna según aleja el cuadro rojillo para que la vinculación de Sergio Nuin continuase con los rojillos.

Patxi Puñal, director técnico de Tajonar, señaló que los padres de Sergio Nuin habían firmado la renovación y además se mostró seguro de que seguiría en el cuadro rojillo: "Lleva siete años aquí con nosotros, tiene contrato en vigor. Tiene una opción de renovación que estaba acordada en el contrato y que estaba firmada por ellos. Nadie les obligó a firmarla. Nosotros la ejecutaremos y si no tiene que ser así será otro organismo el que lo determine, pero en principio estará con nosotros". Además el director de Tajonar, Ángel Alcalde, insistió en el compromiso de los padres de Sergio Nuin: "Hay un compromiso por parte de sus padres de que el jugador esté aquí hasta los 18 años. Osasuna lógicamente lo va a ejercer y queremos que siga".

Por otro lado el Athletic Club afirma que el fichaje de Sergio Nuin se ha producido cuando este era libre de cualquier vinculación contractual con Osasuna. Sergio Nuin habría terminado su compromiso con Osasuna en junio de 2026 y además el Athletic Club alega que el jugador aún no ha cumplido la edad mínima legal (16 años) para tener un contrato laboral.

Sergio Nuin, un proyecto de futuro para Osasuna o Athletic Club

Sergio Nuin es uno de los jugadores con más proyección en la cantera de Osasuna, de ahí la intención de los rojillos de que cumpla su compromiso por dos temporadas más. Sergio Nuin, que tendría el deseo de recalar en el Athletic Club, es sobrino del futbolista recientemente retirado César Azpilicueta.

El zaguero perteneció el pasado curso al Sevilla y además de formarse en Osasuna, pasó por otros equipos como Marsella, Chelsea o Atlético de Madrid. Será el Comité Jurisdiccional de la RFEF el que decida si es en Tajonar o Lezama donde jugará la próxima temporada Sergio Nuin.