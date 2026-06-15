Edin Terzic, obligado a decidir con Peio Canales y Julen Agirrezabala

Los dos futbolistas regresan de sus respectivas cesiones y acaban contrato con el club vasco el 30 de junio de 2027, pero el Athletic Club tiene en su mano ampliar el contrato de ambos de manera unilateral por dos temporadas más. El entrenador alemán es el que tendrá la última palabra

El Athletic Club va a comenzar una nueva etapa en la que ha depositado su confianza en el entrenador Edin Terzic. El técnico alemán está llamado a liderar a un equipo rojiblanco que se ha marcado como objetivo el volver a clasificarse para disputar competición europea lo cual no pudo lograr la temporada recién acabada. Para ello, Edin Terzic dispondrá de muchos y buenos jugadores, siendo algunos de ellos futbolistas que regresan de sus cesiones como son Peio Canales y Julen Agirrezabala que comparten una particularidad: el Athletic Club los puede renovar de manera automática por dos años más. Todo queda en manos del germano.

Julen Agirrezabala y Peio Canales, con sensaciones dispares

El Athletic Club comenzará la pretemporada, a comienzos del próximo mes de julio, con bastantes caras nuevas, siendo algunas de las más importantes la de dos cedidos que regresan, teniendo la meta de ganarse la confianza de Edin Terzic: Julen Agirrezabala y Peio Canales.

El entrenador alemán tendrá que decidir si cuenta con alguno de ellos después de testarlos durante la preparación estival. En caso de que los considere válidos, el Athletic Club tiene un as bajo la manga con los dos jugadores ya que puede ampliarles el contrato por dos temporadas más de manera unilateral, evitando así que se puedan marchar libres el 30 de junio de 2027 que es cuando ahora mismo expiran sus respectivas relaciones laborales.

Esta situación de Julen Agirrezabala ya era conocida desde que renovara hace unos meses como condición a salir cedido al Valencia CF en donde una lesión muscular, bastante grave, no le ha dejado jugar todo lo que quisiera en la recta final de temporada.

El Athletic Club está abierto a dejar marchar a Julen Agirrezabala en este mercado de fichajes de verano siempre y cuando llegue una oferta que satisfaga a todas las partes, ya que el club rojiblanco tiene en plantilla a Unai Simón y a Álex Padilla.

Esta cláusula de renovación por dos años también la tiene Peio Canales en su contrato según ha informado As. El atacante ha brillado en el Racing de Santander de Segunda división, con el que ha conseguido el ascenso a Primera división, habiendo marcado 6 goles y habiendo dado 9 asistencias en los 35 partidos que ha disputado.

A sus 21 años, Peio Canales está mucha hambre y quiere demostrar que es válido para jugar en el primer equipo del Athletic Club. En su caso, Edin Terzic quiere verlo antes de decidir qué hacer con él.

La continuidad de ambos queda en manos de Edin Terzic que va a evaluar a todos y cada uno de los jugadores que tenga a su disposición ya que el alemán quiere tener alternativas suficientes en todas las posiciones para cumplir con los objetivos que se ha marcado el Athletic Club.