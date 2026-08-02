El Athletic anuncia la marcha de Mikel Vesga al Almería: ﻿"Me da pena, pero es lo mejor"

El centrocampista vasco ha dicho adiós al Athletic para firmar por tres temporadas con el conjunto indálico; Vesga se ha despedido del club en un bonito mensaje: "Aquí tenéis un athleticzale para siempre"

El Athletic Club ha hecho oficial la marcha de Mikel Vesga, que ha rescindido el año de contrato que le quedaba con el conjunto rojiblanco, para llegar como agente libre al Almería, de Segunda división y uno de los claros aspirantes al ascenso a Primera, con el que se ha comprometido para las tres próximas temporadas.

El centrocampista rojiblanco pone fin así a diez temporadas como futbolista del Athletic, con el que ha disputado un total de 275 partidos y donde ha logrado dos títulos, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Por todo ello, el Athletic Club ha compartido un mensaje de despedido de unos de sus jugadores más veteranos de la plantilla.

"Ha sido un camino precioso el que hemos recorrido. Ha llegado el momento de separarnos. Me da pena, pero es lo mejor para todos en esos momentos", comienza diciendo Vesga en un vídeo difundido por el club. Vesga también se muestra agradecido "a todos por lo vivido juntos, por todo lo que hemos celebrado y esos momentos inolvidables en San Mamés".

"Aquí tenéis un athleticzale para siempre. Nos vemos en San Mamés de ahora en adelante animando al Athletic", finaliza el vitoriano, que ahora buscará el ascenso con el Almería a Primera división.

Vesga, un adiós tras perder protagonismo

En su comunicado oficial, el Atheltic Club ha querido destacar la gran figura de Mikel Vesga, que en los últimos tiempos había perdido protagonismo en el equipo con Ernesto Valverde y que tampoco entraba en los planes de Edin Terzic.

"El Athletic Club y la UD Almería han llegado a un acuerdo para el traspaso del centrocampista Mikel Vesga, que cumplía su décima temporada en el primer equipo. El gasteiztarra, con contrato hasta el 30 de junio, abandona a sus 33 años la entidad rojiblanca con 275 partidos como león, dos títulos (Copa y Supercopa) y la vitola de gran futbolista de club", destaca el Athletic.

"Vesga, que llegó al Athletic Club en la campaña 2014-15 procedente del Deportivo Alavés para ingresar en el filial antes de dar el salto al primer equipo, será recordado, además de por su dilatada trayectoria, por su importante papel en la final de Copa ganada en la temporada 2023-24. Resultó crucial su entrada en el descanso, cuando el equipo de Valverde perdía por 1-0 y marcó en la tanda de penaltis. Se convirtió con los años en un especialista en esta suerte, lo que le ayudó a llegar a la decena de goles como león", resalta.

Además, el club vizcaíno ha querido ensalzar sus cualidades sobre el terreno de juego y tambien fuera del mismo: "Centrocampista dotado de una gran visión de juego, con un comportamiento modélico, siempre anteponiendo los intereses del equipo, se estrenó a las órdenes de Valverde, después de brillar con Ziganda en el Bilbao Athletic. Dos periodos de cesión al Real Sporting de Gijón y al Club Deportivo Leganés terminaron por forjar a un jugador que se sitúa en la posición número 60 en encuentros disputados en la historia del Athletic, con una mayor participación en las dos campañas con Marcelino García Toral y la primera de la última etapa de Ernesto Valverde (43 encuentros y 4 goles)".

Por último, el Athletic ha deseado la mejor de las suertes en su nueva etapa deportiva: "El club rojiblanco quiere agradecer a Mikel Vesga su compromiso y dedicación durante toda su trayectoria en Lezama y le desea la mejor de las suertes tanto en su futuro personal como profesional".