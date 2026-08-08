Laporte vuelve a aparecer como opción de fichaje

El central del Athletic Club ha aparecido entre los posibles nombres en los que el Barcelona podría fijarse para cubrir la salida de Ronald Araujo rumbo al Liverpool. Los vascos ya lo tasaron en 80 millones de euros. Según apuntó Víctor Navarro de Cope, Deco ya estaría estudiando la operación

Laporte es uno de los jugadores del Athletic Club que incluso antes de recalar en San Mamés ya sonaba con fuerza verano tras verano. El pasado 2025 se cumplió el deseo de buena parte de la afición del Athletic Club de traer a uno de los mejores centrales que ha visto San Mamés y que dejó tierras vascas en 2018 tras pagar el Manchester City 65 millones de euros. Ya en Al Nassr, el Athletic Club llevó a cabo una dura negociación con los sauditas para finalmente lograr el regreso del jugador nacido en Francia por 10 millones.

Ahora Laporte, tras un gran Mundial con la Selección española, es uno de los centrales más cotizados de Europa y en LaLiga EA Sports, el Barcelona ya preguntó por él a la finalización de cita de Estados Unidos, México y Canadá. El Athletic Club no se anduvo por las ramas e informó al Barcelona de que Laporte valía 80 millones de euros. Ahora los culés, según apuntó Víctor Navarro de la Cadena Cope, estaría pensando nuevamente en el central hispano-francés.

El fichaje de Laporte vuelve a activarse

Laporte era el futbolista en el que el Barcelona había pensado en el caso de que los de Hansi Flick terminasen desprendiéndose de Ronald Araujo. Con el precio de Laporte sobre la mesa, los días han pasado y esa condición se ha cumplido en el Barcelona ya que Araujo llegará en calidad de cedido al Liverpool. Por tanto y según informó el periodista citado anteriormente, Laporte sería el nombre en el que el Barcelona habría pensado (otra vez) para sustituir al Uruguayo. Además añade que Deco, director deportivo del conjunto culé, ya estaría estudiando la operación de la que si el Athletic Club no cambia el precio, no bajaría de los 80 millones de euros.

El Barcelona quiere repetir la pareja Laporte - Cubarsí

El Barcelona y el resto del mundo observó el pasado mes de julio como la pareja que formaban Laporte y Pau Cubarsí era casi infranqueable en la Selección española. Es importante recordar que España solo encajó un gol en todo el Mundial por lo que es completamente lógico que los blaugranas quieren volver a unirlos. La pareja de centrales que mezcla la veteranía de Laporte y una madurez impropia para la edad que tiene Cubarsí, fue una de las mejores, sino la mejor, del pasado Mundial.

El contrato de Laporte en el Athletic Club

Laporte, que como apuntábamos anteriormente regresó al Athletic Club en el verano de 2025 tras una intensa negociación, tiene contrato con los leones hasta junio de 2028 y no cuenta con cláusula de rescisión. A pesar de que este escollo de la cláusula no exista, el Athletic Club tiene claro que no dejará salir a cualquier precio a Laporte.

El central jugó el pasado curso 30 encuentros entre Liga, Copa del Rey y Champions League a pesar de de sufrir una lesión muscular que le dejó en el dique seco durante casi dos meses (desde principios de diciembre hasta comienzos de febrero).

El propio Terzic se mostró tranquilo el pasado mes de julio cuando le preguntaron por el interés del Barcelona en Laporte. El técnico alemán recordó, sin mencionarlo, el caso de Nico Williams y la llegada que no terminó de darse al cuadro blaugrana: "Creo que no es una historia nueva, quizás con otro nombre. Tengo muchas ganas de que todos estos jugadores regresen y empiecen a trabajar con nosotros".

Laporte debe ser una pieza clave en el nuevo Athletic Club de Edin Terzic y de ahí que el cuadro vasco no vaya a facilitar ni mucho menos la salida del zaguero. Laporte, junto a Nico Williams y Unai Simón, son los únicos tres futbolistas del Athletic Club que quedan por incorporarse a la concentración del equipo vasco y esta vuelta se producirá el próximo 10 de agosto. De este modo, los tres campeones del mundo con España estarán disponibles para el tramo final de la pretemporada del Athletic Club.